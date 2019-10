Cháu gái siêu mẫu Vũ Thu Phương mặc sexy ôm hôn trai lạ gây chú ý

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 18:52 PM (GMT+7)

Vừa trở lại, quán quân The Voice 2013 đã gây chú ý với màn lột xác đầy táo bạo.

Sau gần 2 năm im hơi lặng tiếng, mới đây, Vũ Thảo My – quán quân Giọng hát Việt 2013 đã đánh dấu sự trở lại với MV “Thôi anh cứ đi”. Được biết, đây là ca khúc từng được nữ ca sĩ sáng tác từ 2 năm trước và từng qua chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi có được bản thu ưng ý nhất. Ngoài ra, Vũ Thảo My còn mời cả rapper đình đám – Andree Right Hand góp giọng trong ca khúc này để bài hát trở nên cao trào hơn.

Quán quân The Voice Vũ Thảo My gây bất ngờ với hình ảnh nóng bỏng, sexy ngày trở lại.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt âm nhạc, Thảo My còn khiến nhiều khán giả bất ngờ với màn lột xác táo bạo, nóng bỏng so với trước đây. Bên cạnh đó, nữ Quán quân The Voice 2013 còn có khá nhiều cảnh quay ôm hôn thân mật với bạn diễn điển trai – Gì A Nguyễn.

Đây là chàng trai hot boy có gương mặt lai Tây, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh như “Em chưa 18”, “Bá vương học đường”. Tuy là lần đầu tiên kết hợp cùng nhau, Thảo My và Gì A Nguyễn vẫn diễn xuất ăn ý hệt như đôi tình nhân thật ngoài đời.

Hot boy lai Tây góp mặt trong MV của Vũ Thảo My

Cả hai có không ít cảnh quay ôm hôn thân mật trong lần hợp tác này.

Quay trở lại với phần hình ảnh MV, ca khúc “Thôi Anh Cứ Đi” hiện lên với những gam màu u tối, tạo cảm giác cô đơn, trống rỗng. Nội dung MV từ đó cũng được phát triển theo những cảm xúc chông chênh trong chuyện tình cảm của Vũ Thảo My.

Tuy nhiên trong MV thì nữ ca sĩ muốn xây dựng câu chuyện kịch tính hơn nên đã lồng thêm những chi tiết có phần hơi “kinh dị”. Cụ thể Vũ Thảo My và ê-kíp đã xây dựng hình ảnh 1 cô bạn gái hơi “điên”, liên tục tưởng tượng ra nhiều cách giết người yêu để trả thù người bạn trai lừa dối mình. Nhưng cuối cùng cô quyết định chọn cách chia tay văn mình là bước ra khỏi mối quan hệ không xứng đáng này.

Thời gian tới, Vũ Thảo My sẽ lần lượt trình làng những ca khúc do chính mình sáng tác. Điều này được xem là một trong những nỗ lực trong việc Vũ Thảo My mong muốn thể hiện cá tính âm nhạc đúng với bản thân nhất. Thế nên, nữ ca sĩ hi vọng khán giả sẽ đón nhận sự trở lại lần này của mình.