Chân dung sao nam bị phạt 1,8 tỷ đồng vì trốn thuế

Ngôi sao Lee Jun Ho ra mắt vào năm 2008 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam 2PM. Sau khi ra mắt, 2PM nhanh chóng vươn lên hàng top các nhóm nhạc đình đám với những bài hit như: Heartbeat, Hands Up, My house hay ADTOY.

Vào năm 2013 thu nhập của nhóm 2PM được cho là khoảng 27,3 triệu USD (645,8 tỷ đồng). Nếu số tiền này được chia đều cho các thành viên, Lee Jun Ho sẽ nhận được khoảng 1,3 triệu USD, chưa bao gồm tiền bản quyền bài hát.

Mới đây anh vướng ồn ào trốn thuế khiến dân tình xôn xao. Theo tờ Nate đưa tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho đã trải qua một cuộc điều tra thuế chuyên sâu, nhắm đến các cá nhân sở hữu tài sản ròng khủng trong showbiz, từ tháng 9/2023.

Đáng chú ý, sau khi rà soát toàn bộ thu nhập và tài sản của Lee Jun Ho, cục thuế đã phát hiện bất thường trong việc kê khai. Cuối cùng, nam nghệ sĩ hàng đầu phải nộp 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng) tiền thuế.

Khi thông tin được chia sẻ, công ty quản lý của Lee Jun Ho bác bỏ: "Lee Jun Ho không trốn thuế. Anh ấy chỉ nộp thuế bổ sung và đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế của mình".

Đến khi truyền thông địa phương liên hệ với Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc, quan chức đại diện cho biết: "Thời gian qua, Cục điều tra số 2 của Cục thuế Seoul đã tiến hành thanh tra thuế đối với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, bao gồm cả người nổi tiếng. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng hiếm có trường nào bị điều tra mà không có vấn đề bất thường liên quan đến thuế".

Lee Jun Ho là một trong những ngôi sao sáng ở Hà Quốc hiện nay. Anh sinh năm 1990 và ra mắt trong nhóm nhạc 2PM năm 2008 với vai trò hát chính. Gần đây, Jun Ho rẽ hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Với khả năng thể hiện tự nhiên trước ống kính, anh nhanh chóng thoát mác thần tượng đi đóng phim vốn chịu nhiều định kiến ở Hàn Quốc, trở thành ngôi sao sáng ở lĩnh vực truyền hình. Năm 2023, anh đứng thứ 12 trong top 40 nghệ sĩ quyền lực Hàn Quốc theo danh sách công bố vào tháng 5 của Forbes Hàn Quốc.

Ngoài ra về đời tư, Lee Jun Ho từng vướng tin hẹn hò Yoona (SNSD). Tháng 7/2023, tờ The Proof đưa tin cặp sao đã phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu trước khi hợp tác trong bộ phim King the Land. Đây cũng là lý do họ quyết định cùng đóng chính trong tác phẩm hài lãng mạn của đài JTBC. Khi tin đồn hẹn hò bị lan truyền đại diện công ty quản lý của Lee Jun Ho và Yoona đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định cả 2 chỉ là bạn bè thân thiết trong showbiz Hàn.