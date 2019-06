Chân dung diva Hàn Quốc được Trấn Thành - Hari Won đối xử đặc biệt khi đến Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 23:20 PM (GMT+7)

Mới đây, Hari Won đã đích thân ra sân bay đón Diva Hàn Quốc So Hyang. Trấn Thành cũng chờ đợi để đón tiếp cô.

Được biết, So Hyang được phía vợ chồng Trấn Thành, Hari Won, cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mời về Việt Nam để tham gia một dự án âm nhạc chung với Thu Minh.

Tuy So Hyang chưa thực sự nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng cả Trấn Thành và Hari Won đều rất ngưỡng mộ cô. Hai vợ chồng còn từng bay ra Hà Nội lẳng lặng mua vé để được xem So Hyang biểu diễn. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng yêu thích và bày tỏ lòng hâm mộ với So Hyang. Diva Thanh Lam rất thích giọng hát và tài năng của cô. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân còn nói: “Khen So Hyang thì có mà khen cả ngày”.

Ca sĩ thính phòng Nhật Huyền cũng rất yêu thích và từng mua vé xem So Hyang biểu diễn. Nhạc trưởng Lưu Quang Minh thì mê mẩn cô tới mức phải sang tận Hàn Quốc để làm việc và mời được cô về Việt Nam hồi giữa năm ngoái. Vậy, So Hyang là ai mà lại được nhiều nghệ sĩ lớn của Việt Nam yêu thích đến vậy?

Nữ ca sĩ được đích thân Trấn Thành - Hari Won ra sân bay đón tiếp.

Đẳng cấp Diva tiệm cận thế giới, khiến nhiều bậc thầy phải khen ngợi

Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến Diva, người ta thường chỉ nghĩ tới những nữ ca sĩ Âu Mỹ. Ca sĩ châu Á gần như không có cửa để đặt chân tới danh xưng này và cũng ít ai biết tới họ.

Tuy nhiên, trong những năm qua, So Hyang nổi lên như một hiện tượng đặc biệt, khác với mọi ca sĩ châu Á trước đó. So Hyang là một ca sĩ hát nhạc nhà thờ và không có ý định tiến quá sâu vào showbiz hay bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Cô không hề được lăng xê ngay trong chính thị trường Hàn Quốc. Nhiều người Hàn vẫn chưa biết đến So Hyang.

Tuy nhiên, nhờ tài năng hiếm có của mình, So Hyang dù không cần đến công nghệ lăng xê và chỉ đi hát vì đam mê, nhưng vẫn được đông đảo khán giả thế giới biết đến.

Cô là một trong số ít ca sĩ châu Á hiếm hoi thường xuyên được đặt lên bàn cân với hàng loạt Diva huyền thoại như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Aretha Franklin. Trên Youtube đến nay có cả ngàn clip so sánh So Hyang với các Diva khác.

Và khi đặt lên bàn cân như vậy, So Hyang không hề kém cạnh bất cứ ai, thậm chí còn vượt trội hơn ở một số kĩ năng. Chưa một ca sĩ nhạc đại chúng nào của Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung đạt tới đẳng cấp này. Có thể nói, tính đến hiện tại, độ phủ sóng của So Hyang trên Youtube là rất lớn, với những màn trình diễn triệu view. Cộng đồng fan của cô ngày càng mở rộng ở nhiều quốc gia, cả châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và ngay tại Việt Nam cũng có.

Danh ca Michael Bolton trong một lần xem So Hyang trình diễn lại ca khúc của mình, đã phải thốt lên: “Tôi đã từng xem nhiều người hát lại ca khúc của tôi, nhưng bạn thật đặc biệt. Bạn đã đạt đến đẳng cấp của một virtouso (nghệ sĩ có kĩ thuật cao cấp, hoa mỹ)”.

Seth Riggs, một giáo sư thanh nhạc nổi tiếng, người đã dạy cho nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Madonna, Michael Bolton… khi gặp So Hyang đã kinh ngạc trước giọng hát của cô và phải thừa nhận: "Đây là ca sĩ châu Á duy nhất có thể vượt qua bức tường thành của các ca sĩ Mỹ".

Diva opera Sumi Jo sau khi song ca với So Hyang cũng nói: “Cô ấy thực sự rất giỏi và có khả năng kiểm soát dynamic thượng thừa”.

Ngay cả bậc thầy David Foster (người chuyên tạo hit cho Whitney Houston, Celine Dion…) sau khi nghe So Hyang hát đã lập tức mời cô tới biểu diễn cho mình.

So Hyang không có lợi thế về âm sắc giọng đẹp như các Diva, ca sĩ khác.

Tuy nhiên, với kĩ thuật được tu luyện một các “khủng khiếp” của mình, So Hyang đã làm được nhiều điều không tưởng, vượt qua mọi ca sĩ châu Á khác. Tất cả các giảng viên thanh nhạc thế giới đều phải bái phục sự chuẩn mực trong kĩ thuật của cô. Thậm chí, một giảng viên người Turkey đã phải sang tận Hàn Quốc để học tập kĩ thuật của So Hyang.

Bởi vậy, dù So Hyang chưa phải Diva thế giới, nhưng cô đã ở mức tiệm cận và xứng đáng là Diva châu Á sau Sumi Jo.

Ca sĩ hiếm hoi của châu Á đạt tới kĩ thuật thượng thừa ít ai sánh kịp

So Hyang có một tessitura rất lạ lùng. Nếu ở các giọng nữ cao khác, tessitura giọng thật thường nằm trong khoảng Bb4 – Eb5 thì tessitura của SoHyang lại cao vút từ E5 tới Bb5.

So Hyang sở hữu khả năng cân bằng thanh quản tuyệt vời. Dù phải hát cao hay thấp tới đâu cô cũng không bao giờ bị cao hay hạ thanh quản, điều có thể xảy ra với bất cứ diva hay nữ ca sĩ nào.

Một trong những thế mạnh của So Hyang là hát nửa giọng (messa voce) trên light mixed. Light mixed của So Hyang rất nhẹ, bay, mềm, uyển chuyền, nhưng cũng vang và sáng.

So Hyang là một bậc thầy khi sử dụng mixed voice, đặc biệt là full mixed. Một trong những khả năng đặc biệt của So Hyang là balance mixed ở những note rất cao (từ F5 tới C#6).

Quãng cao mixed voice của So Hyang không những đạt tới, mà còn duy trì được một chuẩn mực ít ai làm được. Nói về head voice của So Hyang, đó là một đỉnh cao trong giới ca sĩ pop ở châu Á.

Khiến Trấn Thành và Hari Won choáng ngợp khi hát tại Việt Nam

Bất cứ một Diva lớn nào cũng đều từng hát với dàn nhạc giao hưởng, như một cách thể hiện đẳng cấp và tôn vinh giọng hát của họ. Ngay cả Diva Việt Nam cũng đều từng hát với dàn nhạc giao hưởng.

So Hyang cũng vậy, dù không hát thính phòng, nhưng cô vẫn thường xuyên được các dàn nhạc giao hưởng mời đến hát, trong đó có dàn nhạc Maius Philharmonic của nhạc sĩ Lưu Quang Minh.

Vì quá ngưỡng mộ So Hyang mà nhạc trưởng Lưu Quang Minh đã quyết định bán nhà đi để có tiền mời cô về hát, dù biết sẽ không thu được lợi nhuận. Đêm nhạc được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội – thánh đường của các nghệ sĩ.

Trấn Thành và Hari Won biết tin, đã vội bay ra Hà Nội chỉ trong một đêm duy nhất, chỉ để nghe được So Hyang hát.

Chỉ cần So Hyang vừa bước ra, cả khán đài đã vỡ òa với hàng trăm tiếng vỗ tay, hò hét. Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ của Việt Nam như Quốc Trung, Nhật Huyền… chấp nhận mua vé như một khán giả bình thường chỉ để được thưởng thức giọng hát đẳng cấp quốc tế này.

Đúng như "danh bất hư truyền" được cả thế giới công nhận, So Hyang làm chủ quãng cao vô cùng điêu luyện và đạt tới ngưỡng bậc thầy.

Trước áp lực từ một nghệ sĩ lớn như So Hyang, nhạc trưởng Lưu Quang Minh vẫn chỉ huy dàn nhạc Maius một cách tốt nhất, để tạo nên những âm thanh đẹp. Trấn Thành và Hari Won ngồi yên lặng suốt nửa đầu chương trình và không giao tiếp với bất cứ ai. Cả hai đều không muốn mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của mình.

Thế nhưng, So Hyang vừa xuất hiện, cặp đôi đã vỡ òa trong sung sướng, phấn khích tới mức liên tục hú hét, đứng ngồi không yên. Khán giả hiện đang rất mong chờ màn song ca giữa So Hyang và Thu Minh trong dự án âm nhạc sắp tới đây.