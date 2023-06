Chân dung bạn gái gợi cảm kém 10 tuổi của đạo diễn trăm tỷ Dũng "khùng"

Ca sĩ Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (tên thường gọi là Dũng khùng) là cặp đôi mới của showbiz. Họ công khai tình cảm vào sáng 20/6, sau 4 năm hẹn hò.

Bùi Lan Hương đăng ảnh cùng bạn trai trong chuyến du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa. Cô gọi nửa kia bằng nickname "cụ Rùa nhà em". Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới cặp sao.

Trên trang cá nhân, Bùi Lan Hương thường xuyên khoe dáng với bikini, cùng hình xăm lớn ở đùi. Cô là ca sĩ có chất giọng nội lực, hiện khá đắt show ở các sự kiện giải trí, chương trình âm nhạc...

Khi chạy show, Bùi Lan Hương thường chọn những trang phục tôn dáng.

Nữ ca sĩ có phong cách thời trang đa dạng, cá tính.

Bùi Lan Hương được biết đến qua cuộc thi “Sing My Song 2018”. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore.

Hồi tháng 5/2022, cô gây chú ý khi vào vai Khánh Ly trong phim “Em và Trịnh”. Phim đạt doanh thu 100 tỷ.

Bùi Lan Hương cho biết, cô và Nguyễn Quang Dũng hòa hợp từ tính cách đến suy nghĩ. Ca sĩ nói bạn trai là người tử tế, rộng lượng, dễ chịu. Mỗi ngày, cả hai thoải mái chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, công việc nghệ thuật.

Ảnh đời thường của Bùi Lan Hương. Cô sở hữu xe sang, dùng hàng hiệu xa xỉ.

