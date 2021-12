Chân dài quê Quảng Ninh đeo nhẫn kim cương 8 tỷ dự sự kiện

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 13:08 PM (GMT+7)

Hoa hậu Tô Diệp Hà diện váy gợi cảm, đeo nhẫn kim cương 8 tỷ hút sự chú ý tại sự kiện.

Sau khi gây ấn tượng trên thảm đỏ và sàn diễn "Vietnam International Fashion Week 2021”, Hoa hậu Tô Diệp Hà vừa tiếp tục có màn xuất hiện gây chú ý ở một sự kiện thời trang kết hợp với trình diễn nghệ thuật tại TP.HCM. Chương trình quy tụ nhiều sao trong làng giải trí Việt như Lệ Quyên, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Văn Mai Hương…

Xuất hiện trên thảm đỏ, chân dài gốc Quảng Ninh thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy vàng nổi bật, gợi cảm, được xếp li từng tầng mới lạ. Thiết kế cũng giúp người đẹp khoe đôi chân dài nuột nà.

Tô Diệp Hà khoe sắc trên thảm đỏ

Không chỉ gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, Tô Diệp Hà còn khiến mọi người phải xôn xao khi kết hợp chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trị giá 8 tỷ đồng. Người đẹp cho biết, đây là món quà mà cô vừa tậu để tặng cho bản thân nhân dịp sinh nhật sắp đến.

Vốn nổi tiếng giản dị, không thích khoe hàng hiệu, trang sức đắt tiền nên lần xuất hiện cùng chiếc nhẫn kim cương giá trị "khủng" của người đẹp đã khiến không ít người bất ngờ, xuýt xoa trước độ chịu chi của cô.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương giá 8 tỷ đồng của chân dài quê Quảng Ninh

Khi ngồi ghế giám khảo chương trình "The Next Gentleman" (Quý ông hoàn mỹ), Tô Diệp Hà từng phát ngôn rằng, đại gia chưa hẳn là tiêu chuẩn quý ông hoàn mỹ trong mắt của mình. "Để trở thành The Next Gentleman, người ấy phải là một người đàn ông tâm lý, cởi mở, biết quan tâm gia đình, biết cư xử và chia sẻ với mọi người xung quanh”, cô nói.

Khi theo đuổi nhiều cuộc thi nhan sắc, Tô Diệp Hà từng đối mặt với nghi vấn kiếm danh hiệu để dễ kiếm tiền, dễ tiến thân vào showbiz và được nhiều đại gia theo đuổi. Cô thẳng thắn: "Người ta nghĩ vậy cũng không có gì sai, vì rõ ràng hào quang mang đến cho một cô gái quá nhiều thứ, danh tiếng, công việc, tiền bạc… có thể nói là đổi đời. Nhưng Hà nghĩ chẳng có gì là dễ dàng cả, bản thân họ cũng đã phải rất nỗ lực, cố gắng tập luyện, học hỏi, trau dồi kiến thức để có được danh hiệu. Khi một cô gái hội tụ đầy đủ sắc đẹp tri thức, thì đương nhiên họ có quyền đặt ra những yêu cầu tốt nhất cho bản thân".

Ngoài nghệ thuật, Tô Diệp Hà còn làm kinh doanh để tự chủ kinh tế

Người đẹp gốc Quảng Ninh cho biết bản thân không có khái niệm sống phụ thuộc: "Hà luôn đề cao cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập ở đây là về mọi mặt, từ công việc đến tài chính. Vì vậy mà Hà luôn nỗ lực học tập để xây dựng một sự nghiệp riêng, tự biến mình thành đại gia một ngày không xa, để khỏi phải mất công đi tìm".

Tô Diệp Hà sinh năm 1996, trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng đất mỏ Quảng Ninh. Chính vì thế, chân dài đã có tính tự lập từ nhỏ và không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Có lúc, cô cảm thấy cô đơn đến rơi nước mắt, thậm chí trầm cảm khi một mình đối mặt mọi thứ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô chân ướt chân ráo Nam tiến với mong muốn tìm chỗ đứng riêng cho mình. Một mình vất vả làm ăn nơi xứ người với hoàn cảnh khó khăn càng thôi thúc cho Tô Diệp Hà ý chí vươn lên. Dù khi ấy, bố mẹ không yêu cầu con gái phải vất vả nhưng Tô Diệp Hà nghĩ đó là trách nhiệm của mình bởi tất cả mọi gia đình đều khó khăn chứ không chỉ riêng mình.

Vóc dáng nóng bỏng của Tô Diệp Hà

Vào năm 2018 cô đã giành được danh hiệu "Hoa hậu tài năng" tại cuộc thi "Ms Vietnam Beauty International Pageant 2018" (Hoa hậu sắc đẹp Việt Nam quốc tế 2018)

Năm 2019, Tô Diệp Hà được mời làm giám khảo vòng thi sơ khảo của cuộc thi "Nét đẹp công sở 2019", diễn ra tại TP.HCM. Mới đây, cô cũng gây chú ý khi ngồi ghế nóng cuộc thi "The Next Gentleman" (Quý ông hoàn mỹ) của Hương Giang Idol.

Trong tương lai, cô tiết lộ sẽ đi du học 2 năm chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Anh quốc nhằm trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để làm kinh doanh tại Việt Nam.

