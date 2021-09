Cảnh trút xiêm y trên màn ảnh khiến khán giả không thể rời mắt

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 18:00 PM (GMT+7)

Dàn mỹ nhân không ngại trút xiêm y, khoe hình thể trên màn ảnh.

Sau khi Thiên long bát bộ (2021) lên sóng, những cảnh nóng của Từ Đông Đông - người đảm nhận vai mẹ của Đoàn Dự gây chú ý. Vốn sở hữu thân hình nóng bỏng, cô đào được mệnh danh là "đệ nhất ngực đẹp" thường đóng vai lẳng lơ, khoe thân trên màn ảnh. Trong đó, cảnh phim bị lột đồ được nhận xét đáng chú ý nhất của Từ Đông Đông. Trong phim Đại tỷ (Queen of Triads), diễn viên 9X đóng vai một cô gái con nhà nghèo, bị cha mẹ bán cho đại ca xã hội đen để trả nợ. Cảnh quay nhân vật của Từ Đông Đông bị xé áo, lộ nội y ngay tại nhà riêng gây sốc cho người xem.

Trong phim Vua mạo hiểm Vệ Tư Lý: Chi lam huyết nhân, Từ Đông Đông đóng vai Vân Huyên - một cô gái ích kỷ vì tiền tài, quyền lực mà sẵn sàng bỏ mặc bạn trai cũ. Nữ diễn viên 9X có không ít cảnh quay nóng bỏng trong phim với Ngũ Doãn Long. Khi cả hai đang hôn nhau đắm đuối ở bể bơi, anh chàng Ngũ Doãn Long còn cởi luôn bikini của cô nàng.

Trước Từ Đông Đông, nhiều mỹ nhân Hong Kong cũng sử dụng "mánh khóe" này để thu hút sự chú ý của khán giả. Ấn tượng nhất phải kể đến "nữ hoàng phim 18+" Diệp Tử My với ba cảnh cởi đồ trong 3 bộ phim điện ảnh. Trong phim Sư huynh trúng tà (tên gọi khác Cảnh sát hoàng gia) của Châu Tinh Trì, Diệp Tử My đảm nhận vai nữ cảnh sát nóng bỏng với phân cảnh gây ấn tượng nhất phim: Cởi đồng phục khoe ngực khiến đồng nghiệp nam sợ khiếp vía.

Khi đóng Hào què (To Be Number One), Diệp Tử My tự tin cởi nội y trước ống kính máy quay, khoe trọn vòng 1 nóng bỏng.

"Ngọc nữ" Lý Lệ Trân rũ bỏ hình ảnh trong sáng, thanh thuần khi tự đóng cảnh thay đồ giữa ban ngày trong phim Khi mật đào thành thục (Crazy Love/Tình ngây dại). Đây là bộ phim đầu tiên Lý Lệ Trân có nhiều cảnh nóng và khỏa thân. Dù đóng phim 18+ ở tuổi 27 nhưng nhờ nhan sắc trẻ trung, cô trông chỉ mới như thiếu nữ 20.

Diệp Ngọc Khanh diện nội y ren nóng bỏng, từ từ cởi đồ khiêu khích Nhậm Đạt Hoa trong phim Cash On Delivery 1992 (Thiên sinh vũ nam). Đây là bộ phim "nữ hoàng phim 18+" có nhiều cảnh nóng nhất trong sự nghiệp đóng phim.

Khâu Thục Trinh cũng không hề kém cạnh khi có cảnh cởi áo khoác ngoài, để lộ bộ váy ngủ hai dây gợi cảm giữa sòng bài trong phim Thần bài 2 đóng cùng Châu Nhuận Phát.

Mỹ nhân xứ Đài - Từ Nhược Tuyên không ngại diễn cảnh nóng trong phim Thiên sứ ma quỷ/Devil Angel 1995 (tên tiếng Việt: Thiên sứ sa đọa). Trong phim, cảnh quay nhân vật của Từ Nhược Tuyên bị một gã đàn ông cởi đồ thô bạo khiến nhiều người xem ám ảnh.

Trong Mỹ nhân ngư, Trương Vũ Kỳ chỉ đảm nhận vai phụ nhưng nhan sắc và diễn xuất của cô được đánh giá không hề thua kém nữ chính. Phân đoạn mỹ nhân sinh năm 1987 vừa đi vừa cởi áo khoác đầy mạnh mẽ, để lộ sắc vóc gợi cảm trở thành cảnh quay đắt giá và sexy nhất trong phim.

