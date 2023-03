Cảnh quay trút bỏ xiêm y suốt 5 tiếng đồng hồ khiến sao nữ cả đời muốn quên

Kha Hoán Như là nữ diễn viên người Đài Loan. Cô đã từng góp mặt trong bộ phim nổi tiếng "Cùng ngắm mưa sao băng" và được nhiều khán giả Việt yêu mến. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, người đẹp từng chia sẻ cô đã từng có khoảng thời gian kinh hoàng sau khi tham gia đóng cảnh nóng cùng nam diễn viên Nữu Thừa Trạch trong một bộ phim năm 2007.

Kha Hoán Như nổi tiếng nhờ vai phụ trong "Cùng ngắm mưa sao băng".

Theo Sina, Kha Hoán Như hợp tác với Nữu Thừa Trạch trong bộ phim " What on earth have I done wrong?". Trong phim, Nữu Thừa Trạch vừa đóng vai nam chính vừa đảm nhận công việc đạo diễn. Một số nguồn tin ở phim trường hé lộ nữ diễn viên họ Kha bị nam đạo diễn ép khỏa thân suốt 5 tiếng đồng hồ. Ký ức này khiến Kha Hoán Như sống trong ám ảnh suốt nhiều năm.

Sau 11 năm im lặng, nữ diễn viên sinh năm 1980 thừa nhận: “Năm đó tôi uất hận cùng cực. Tôi muốn giữ kín câu chuyện của mình và của đồng nghiệp. Nhưng rồi tôi nhận thấy nếu không dũng cảm một lần thì mãi sống trong u mê. Sau đợt lễ Giáng sinh, bạn trai cũng động viên tôi nên nói ra sự thật". Kha Hoán Như tự nhận cô rất hối hận khi không thảo luận kỹ về cảnh phim này. Người đẹp xứ Đài cho biết cô không dám hỏi nhiều bởi nghĩ rằng "đàn anh" đã có kinh nghiệm và làm theo mọi yêu cầu của nam diễn viên.

Kha Hoán Như (bên trái) đóng cùng Nữu Thừa Trạch trong một bộ phim.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, cô nói: “Tôi cảm thấy bẩn thỉu và tuyệt vọng, muốn gột rửa mọi đụng chạm và ký ức về nó”. Cô bị ám ảnh nhiều ngày liền sau phân đoạn này. Nữ diễn viên cũng không thể giãi bày với ai, ngay cả bạn trai của mình.

Kha Hoán Như tiếp tục chịu đả kích tinh thần khi cảnh giường chiếu trên bị cắt bỏ còn chưa đến 10 giây trong bản dựng phim cuối cùng. Cũng trong bài viết trên trang cá nhân, sao nữ tiết lộ sau đó Nữu Thừa Trạch đã xin lỗi cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên không cảm nhận được sự chân thành của ông. Từ đó, cô luôn né tránh sao phim "Bao Thanh Thiên" tại các sự kiện, chương trình.

Nữ diễn viên bị "đàn anh" ép cởi toàn bộ quần áo để đóng cảnh giường chiếu.

Ngoài ra, Kha Hoán Như cũng chỉ rõ một phần góc khuất luôn tồn tại ở showbiz. Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân, cô kể từng chứng kiến một nam diễn viên bị tấn công tình dục, mắng nhiếc ngay trên phim trường. “Chuyện bị tấn công ở phim trường không chỉ xảy ra với nữ diễn viên mà còn khiến nhiều nam nghệ sĩ bức xúc. Một diễn viên nam từng bị chửi bới, ép cởi bỏ quần áo. Đám đông ở trường quay cầm máy điện thoại ghi lại và cười chế nhạo", cô nhớ lại.

Nữu Thừa Trạch là cái tên quen thuộc với khán giả Việt qua vai diễn Bàng Dục trong phim "Bao Thanh Thiên" bản 1993. Bên cạnh đó, ông nổi tiếng trong vai trò đạo diễn với phim "Phố đèn đỏ". Bộ phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Kim Mã 2010, Taipei Film Awards 2010. Tháng 12/2018, Nữu Thừa Trạch khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao khi vướng vào vụ bê bối tình dục liên quan đến một nữ nhân viên trong ê-kíp. Cụ thể, nữ nhân viên này đã đâm đơn kiện tài tử "Bao Thanh Thiên" cưỡng hiếp cô tại nhà riêng.

Nữ diễn viên xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 43.

Tháng 9/2021, Nữu Thừa Trạch bị tuyên án 4 năm tù với tội danh "tấn công và cưỡng bức tình dục". Sau khi nhận án phạt 4 năm tù, ông đã gửi đơn xin tòa dời thời gian thi hành án tù từ ngày 2/11 sang 30/11 vì lý do cá nhân.

Kể từ sau khi tiết lộ góc khuất của giới giải trí, Kha Hoán Như giữ kín cuộc sống đời tư trước truyền thông. Năm 2018, cô chia sẻ đã ly hôn sau 4 năm chung sống mặn nồng. Chồng cũ của cô là người ngoài ngành. Nữ diễn viên dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Hiện tại, Kha Hoán Như đã bước qua tuổi 43 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung cùng làn da căng bóng mịn. Cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

