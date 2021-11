Cảnh phim khiến người xem tò mò hóa ra đã lừa khán giả thế này đây

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 00:06 AM (GMT+7)

Không ít khán giả bày tỏ sự tò mò đối với hậu trường hay các bí mật về những phân đoạn nóng bỏng trên màn ảnh.

Không thể phủ nhận cảnh nóng luôn là yếu tố khiến bộ phim nhận được sự quan tâm nhiều hơn của khán giả và truyền thông. Ngoài cảnh nóng và diễn viên, hậu trường hay các bí mật về những phân đoạn nóng bỏng, trần trụi ấy là điều khiến người xem tò mò. Sau thành công của bộ phim, không ít đạo diễn, diễn viên đã bật mí về các cảnh quay này.

"My name" là bộ phim đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Nam diễn viên Ahn Bo Hyun đã chia sẻ cảm xúc về lần đầu đóng cảnh nóng trên màn ảnh: "Đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh giường chiếu, vì vậy tôi rất lo lắng, căng thẳng, nhưng sau đó thì tôi đã có thể thả lỏng đôi chút. Vì Pil Do và Ji Woo đều là những người mang cùng nỗi đau, nên tôi hy vọng tự bản thân phân cảnh đó sẽ trở thành một phân đoạn an ủi lẫn nhau của hai người. Tôi nghĩ người xem sẽ nhìn nhận nó từ những góc độ khác nhau".

"The Handmaiden" (Người hầu gái) là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hàn bởi những cảnh quay nóng bỏng, táo bạo từ hai nữ diễn viên chính. Đạo diễn của bộ phim đã từng chia sẻ rằng trước các cảnh quay, ê-kíp đều chuẩn bị rất tỉ mỉ, hai nữ diễn viên là Kim Min Hee và Kim Tae Ri cũng tập với nhau nhiều lần và vẫn mặc quần áo. Sau khi ê-kíp quan sát, điều chỉnh các góc máy và quyết định quay thật, các thành viên sẽ rời khỏi phim trường, để máy tự chạy và hai nữ diễn viên thoải mái diễn xuất.

"Song hoa điếm" có sự tham gia của Song Ji Hyo, Jo In Sung và Joo Jin Mo, từng làm mưa làm gió màn ảnh rộng Hàn Quốc. Bộ phim là một tác phẩm khó quên trong suốt sự nghiệp diễn xuất của Song Ji Hyo.

Trong phim, Song Ji Hyo kiệt sức vì tự mình đóng cảnh khỏa thân và giường chiếu mà không cần đóng thế: "Tôi đã dành hết mình cho vai diễn trong suốt 9 tháng. Gần như tất cả cảnh quay nhạy cảm tôi đều phải đóng đi đóng lại đến 40 lần", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Cũng trong phim, Joo Jin Mo và Jo In Sung có những cảnh nóng đồng tính táo bạo bậc nhất màn ảnh Hàn. Trước khi quay cảnh phim này, Joo Jin Mo phải uống rượu để lấy bình tĩnh và nói với Jo In Sung rằng: "Em biết đấy, anh không phải là gay".

Trong phim "The Servant", cố diễn viên Kim Joo Hyuk phải dùng băng dính dán lên diểm nhạy cảm để che chắn, tránh các tình huống phản cảm, ngượng ngùng: "Sau khi quay xong, việc phải tháo băng dính ra khiến tôi thực sự rất đau".

Ngoài ra, nhiều nhà sản xuất cũng cho biết các diễn viên thường được trang bị đồ bảo hộ che chắn vùng kín để tránh các tình huống phản cảm. Theo đó, khi quay cảnh nóng bỏng, nam diễn viên phải sử dụng quần tất chân màu da bó sát còn nữ diễn viên phải mặc panty liners (một loại mỏng hơn băng vệ sinh).

Tham gia bộ phim điện ảnh "My P.S Partner", Ji Sung khổ sở vì đóng cảnh nóng: "Những phân đoạn giường chiếu quả thật rất khó khăn. Tôi phải cố hết sức mình mới hoàn thành những phân cảnh này. Sau khi ghi hình xong toàn thân tôi cảm thấy rã rời".

Nam diễn viên Baek Yoon Sik – người thủ vai ông chủ giàu có trong bộ phim “Mùi vị đồng tiền” cũng từng chia sẻ về cảnh nóng: “Chúng tôi đã làm như thật để quay phim”.

Nữ diễn viên Im Soo Jung của phim “All about of my wife” từng có cảnh khỏa thân hoàn toàn trong phim khiến khán giả “đỏ mặt”. Nhưng trên thực tế, cảnh quay đã sử dụng diễn viên đóng thế.

Trong phim “A tale of legendary”, nữ diễn viên Yoon Yeo Jung phải nude 100% nhưng đã có diễn viên đóng thế hoàn thành cảnh quay này.

Diễn viên đóng thế cảnh tắm và cảnh trên giường thay cho Park Shi Yeon trong “Marine Boy” từng thú nhận: “Vì đó là cảnh đóng thế phải để lộ toàn bộ cơ thể nên trong mấy ngày trước khi quay, tôi đã hoàn toàn nhịn ăn”.

