Cảnh nóng "gay cấn" của Quang Sự và Lương Thu Trang khiến fan réo tên Hồng Diễm

Cách đây ít giờ, trang fanpage VTVGo vừa chia sẻ trích đoạn trong tập 24 của bộ phim truyền hình "ăn khách" Trạm cứu hộ trái tim. Sau khi ly hôn Hà (Hồng Diễm), Nghĩa (Quang Sự) đau khổ và chìm trong cơn say.

Trích đoạn phim bắt đầu từ cảnh An Nhiên (Lương Thu Trang) diện váy ngủ màu đỏ ngồi chờ Nghĩa trở về nhà lúc đêm muộn. Khi thấy chồng xuất hiện với bộ dạng say khướt, An Nhiên tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn giúp anh thay đồ trên giường.

Trong men rượu và ánh đèn ngủ nhập nhoạng, Nghĩa kéo An Nhiên áp sát và cưỡng bức cô. Giữa lúc cao trào, An Nhiên đột ngột hất mạnh Nghĩa bằng một cú đá thật đau kèm theo tiếng quát: "Anh đang nhầm tôi với ai thế hả?".

Bên dưới phần bình luận, bên cạnh ý kiến "hả dạ" của các fan của nhân vật Hà (Hồng Diễm), khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ khi Quang Sự có cảnh "vượt rào" với người đẹp Lương Thu Trang. Phân đoạn hơn 3 phút mới được chia sẻ là cảnh nóng hiếm hoi mà Quang Sự thực hiện với bạn diễn nữ trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình đã gây nhiều chú ý.

Trước đó, trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông nhân dịp ra mắt phim Trạm cứu hộ trái tim, Hồng Diễm từng nhận được câu hỏi về cảnh nóng trong phim khi cùng Quang Sự vào vai một cặp vợ chồng. Khi đó, Hồng Diễm khẳng định cô vẫn sẽ không đóng cảnh nóng trong bộ phim này, đồng thời gián tiếp tiết lộ quy tắc của Quang Sự: "Diễm vẫn giữ nguyên tắc làm nghề như vậy. Tuy nhiên, trong phim này, biến cố xảy ra với nhân vật khá sớm nên cảnh diễn tình cảm giữa hai vợ chồng cũng có nhưng không nhiều. Thêm nữa Quang Sự cũng có nguyên tắc khi làm phim truyền hình là hạn chế cảnh thân mật nên hai người khá đồng cảm với nhau".

Hiện tại, nhân vật Nghĩa của Quang Sự và An Nhiên của Lương Thu Trang đang vấp phải tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn, mạng xã hội bởi tính cách, hành động được cho là đáng sợ, mưu mô, thủ đoạn.

An Nhiên có con trai 6 tuổi với Nghĩa (Quang Sự) nhưng chấp nhận để bạn trai kết hôn với Hà (Hồng Diễm) nhằm đạt được mục đích riêng. Trong 5 năm chung sống, Nghĩa đã lén bỏ thuốc tránh thai để Hà uống mỗi ngày. So với những vai diễn gần đây, Nghĩa được xem là nhân vật phản diện đột phá của Quang Sự. Trong khi đó, Lương Thu Trang nhận được nhiều lời khen có sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]