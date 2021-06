Cảnh nóng bạo liệt như thật trong "Sắc giới" suýt không hoàn hảo vì diễn viên đóng thế?

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 00:10 AM (GMT+7)

Sao nam này được mời đóng thế thân cảnh nóng cho tài tử Lương Triều Vỹ.

Mới đây, tờ HK01 bất ngờ “khui” lại hậu trường cảnh nóng trong phim Sắc giới (Lust, Caution) năm 2007 của đạo diễn Lý An.

Lương Triều Vỹ và Thang Duy trong Sắc, giới.

Sắc giới từng gây chấn động điện ảnh thế giới khi có nhiều cảnh sex của Lương Triều Vỹ và Thang Duy. Vì cảnh quay quá chân thực, nhiều người nghi ngờ hai diễn viên chính đã "làm thật" trên trường quay.

Ngay sau đó, cả Thang Duy lẫn Lương Triều Vỹ đều cho biết các cảnh nóng trong phim do thủ thuật quay và cách đặt góc máy. Bản công chiếu tại Trung Quốc bị cắt hầu hết các cảnh giường chiếu. Những cảnh nóng bạo liệt trong phim khiến người xem "choáng váng", đặc biệt cơ thể Thang Duy được phơi bày trọn vẹn trước ống kính.

Gần đây, truyền thông Hong Kong và Đài Loan bất ngờ "khui" lại việc Lý An từng casting tìm nam diễn viên đóng thế cho tài tử nổi tiếng Lương Triều Vỹ. Theo China Times News, đạo diễn Lý An ban đầu muốn tìm người đóng thế cảnh nóng cho Lương Triều Vỹ nhưng tài tử vẫn quyết tâm tự mình thực hiện. Nguyên nhân khiến Lý An đưa ra quyết định này vì lo sợ một tài tử nổi tiếng như Lương Triều Vỹ sẽ không đồng ý nhận vai khi biết nhân vật có quá nhiều cảnh nóng.

Tuy nhiên, sau khi biết chuyện, Lương Triều Vỹ đã chủ động đến tìm Lý An trò chuyện. Ông xã Lưu Gia Linh cho biết, anh muốn có đóng một bộ phim đột phá trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Khi đọc kịch bản của Sắc giới, tài tử phim Tâm trạng khi yêu đã đồng ý đóng vai gã Hán gian họ Dịch.

Đạo diễn Lý An từng casting tìm diễn viên nam thế thân cảnh nóng cho tài tử Lương Triều Vỹ.

Tờ 163 cho biết thêm, trước khi khởi quay Sắc giới, Lý An đã lên kế hoạch casting diễn viên thế thân cảnh nóng. Thời điểm đó, rất nhiều diễn viên trẻ đến thử vai. Trịnh Khải khi đó đang học Đại học cũng hào hứng tới buổi casting.

Khi gặp Trịnh Khải, Lý An cảm thấy anh rất phù hợp đóng thế thân cảnh nóng cho Lương Triều Vỹ. Khi biết mình được chọn, Trịnh Khải vô cùng hào hứng hỏi Lý An về vai diễn của mình. Khi đạo diễn nổi tiếng cho biết anh sẽ đóng thế cảnh khỏa thân, cảnh nóng cho Lương Triều Vỹ, Trịnh Khải đã từ chối và nói lời xin lỗi.

Được đạo diễn "nhắm" đóng làm thế thân cảnh nóng cho đàn anh song Trịnh Khải đã từ chối.

Nhiều người cho rằng Trịnh Khải đã bỏ qua một cơ hội tốt, một cơ hội hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Lý An. Mãi về sau, khi đã có chỗ đứng trong làng giải trí, nam diễn viên sinh năm 1986 mới đề cập đến chuyện này. Anh cho biết, bản thân không hối hận về những gì mình đã làm vào thời điểm đó.

Từ chối đóng thế thân cảnh nóng cho Lương Triều Vỹ, mãi sau này Trịnh Khải mới có cơ hội tham gia phim Thanh xuân (So young) của Triệu Vy và được khán giả biết tới.

Trịnh Khải và bà xã Miêu Miêu.

Tính tới nay, Trịnh Khải đã đóng hơn 30 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Anh nổi tiếng hơn khi trở thành một trong những thành viên chính của Running man bản Trung. Năm 2020, tài tử họ Trịnh kết hôn với nữ diễn viên Miêu Miêu và đón con gái đầu lòng vào tháng 10 cùng năm.

Tờ HK01 cho rằng, nếu cho diễn viên đóng thế cảnh nóng thay Lương Triều Vỹ, loạt cảnh nóng trong phim sẽ không thể hoàn hảo, thành công và gây chấn động châu Á. Bởi lẽ, không chỉ quay cảnh nóng, biểu cảm ánh mắt, đường cong thân thể của tài tử họ Lương không một ai có thể thay thế được.

Lương Triều Vỹ tự mình thực hiện cảnh nóng với Thang Duy.

Sắc giới lấy bối cảnh Thượng Hải trong chiến tranh Trung - Nhật thập niên 1930. Phim xoay quay một nhóm sinh viên yêu nước lên kế hoạch quyến rũ tên Hán gian họ Dịch (Lương Triều Vỹ). Nhiệm vụ này được giao cho cô sinh viên Vương Giai Chi (Thang Duy). Tuy nhiên, khi ăn nằm với Dịch, Vương Giai Chi thơ ngây rơi vào cạm bẫy sắc dục, phản bội bạn bè khiến cả nhóm bị xử chết.

Bộ phim đã giành được giải Sư tử vàng, danh hiệu cao quý nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 64,. Ngoài ra, Sắc giới còn giành được 7 giải bao gồm Hình ảnh xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã năm 2007.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-nong-bao-liet-nhu-that-trong-sac-gioi-suyt-khong-hoan-hao-vi-dien-vien-do...Nguồn: http://danviet.vn/canh-nong-bao-liet-nhu-that-trong-sac-gioi-suyt-khong-hoan-hao-vi-dien-vien-dong-the-502021106093856.htm