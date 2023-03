Cảnh ngọt ngào của Quỳnh Kool "đốn tim" fan

Cảnh quay ngọt ngào của cặp đôi chính Hạnh (Quỳnh Kool) và Quân (Nhan Phúc Vinh) trong tập 24 phim Đừng làm mẹ cáu mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Quân say và đến tìm Hạnh để nói lời tỏ tình

Khi say, Quân đã lấy hết dũng khí để tới tỏ tình với Hạnh. Câu nói vừa chân thành vừa thật thà của Quân nhanh chóng khiến fan “lịm tim”. Trước mắt Hạnh, Quân tha thiết: "Anh chỉ muốn làm vị trí thứ 3 thôi cũng được. Thứ nhất chắc chắn là Happi rồi, thứ 2 là tiền còn anh chỉ có thể là thứ 3 thôi”. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diễn xuất ăn ý của cặp bạn diễn Quỳnh Kool và Nhan Phúc Vinh. Một cư dân mạng viết: “Hờn thật sự, đang hay thì hết tập, sếp Quân đỉnh quá, không thể nào ngọt hơn được nữa, xỉu up xỉu down luôn”.

Rất nhanh chóng, trích đoạn trong tập phim này đã đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Bên cạnh đó, tập 25 là tập cuối cũng hé lộ phần giới thiệu với cảnh quay “bùng nổ” của hai nhân vật chính.

Nụ hôn của Quân và Hạnh khiến khán giả mong chờ

Theo đó, Quân và Hạnh gặp nhau tại tầng thượng công ty. Anh mang trả cho Hạnh chiếc khăn choàng cô bỏ quên ở nhà anh. Anh cầu hôn và mời Hạnh tham gia vào một chuyến đi đặc biệt. Trong cuộc trò chuyện, Hạnh lưỡng lự: “Em đồng ý bao giờ” và Quân nhanh chóng đáp lời: “Ừ thì em chưa đồng ý, nhưng em cũng không từ chối”. Thấy Hạnh chuẩn bị nói điều gì đó, Quân liền đưa tay cản: “Đừng nói lời từ chối anh trong ngày hôm nay có được không? Nếu em định nói lời từ chối thì thôi, đừng nói, để hôm khác đi. Ngày hôm nay thực sự anh có nhiều chuyện rối lắm nên đừng từ chối anh hôm nay”.

Hạnh sẽ nói lời đồng ý hay từ chối Quân?

Nhiều khán giả lo lắng kết phim sẽ là một cái kết mở khi Hạnh và Quân sẽ không có một đám cưới như mong đợi. Tuy nhiên, theo như chia sẻ của nam diễn viên Bình An đảm nhận vai Khôi, phim sẽ có ít nhất một cặp đôi làm đám cưới. Đến hiện tại, khán giả đã ngầm đoán được đó chính là cặp Khôi và Vy. Khôi đã quyết định gạt bỏ cái tôi và đưa ra lời đề nghị với Vy: “Nếu như chúng ta mỗi người bỏ đi một nửa cái tôi, một nửa khuyết điểm và một nửa đối lập, thì anh tin, chúng ta sẽ cùng nhau làm được”. “Anh tin mình sẽ làm được bởi vì anh yêu em” - Khôi tỏ tình với vợ. Anh cho rằng nếu Vy yêu anh, cả hai sẽ cùng làm lại từ đầu. Lúc này bé Voi giục mẹ nhanh chóng đồng ý và đưa cho bố một chiếc hộp giống như hộp đựng nhẫn cầu hôn.

Vy và Khôi yêu lại từ đầu

Ngoài ra, một cặp đôi khác là Thêu (Anh Đức) và May (Thanh Hương) cũng tạo nhiều chú ý vì mang lại nhiều cảm xúc đáng yêu, dễ thương. Rất có thể đây sẽ là một cặp đôi nên duyên hạnh phúc vợ chồng trong tập cuối.

Thêu và May nên duyên

Tập cuối của Đừng làm mẹ cáu lên sóng tối ngày 3/3 được khán giả mong đợi. Nhiều fan mong chờ phim sẽ được làm tiếp phần 2.

