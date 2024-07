Cảnh khỏa thân 100% trong phim

House of the dragon - phần tiền truyện của Game of thrones (Tựa Việt: Trò chơi vương quyền) - lôi cuốn khán giả sau hai năm chờ đợi bởi cuộc nội chiến nhà Targaryen, chia làm hai phe Xanh và Đen, đối đầu không khoan nhượng trong cuộc chiến vương quyền.

Tập 3 phát sóng tuần qua trở thành đề tài sôi nổi bởi cảnh khỏa thân 100% của nam diễn viên Ewan Mitchell vai Aemond Targaryen - hoàng tử nhà Targaryen, con trai thứ hai của vua Viserys và hoàng hậu Alicent.

Hoàng tử Aemond bị anh trai - Vua Aegon II - bắt gặp trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân ở nhà thổ ở King's Landing.

Cảnh khỏa thân của nam diễn viên Ewan Mitchell vai Aemond Targaryen trong House of the dragon.

Bối cảnh diễn ra trong tình huống khó xử khi Aemond bị anh trai Aegon (Tom Glynn-Carney) phát hiện đang âu yếm Sylvi, chủ nhà thổ. Không bỏ lỡ cơ hội chế giễu em trai, Aegon khiến Aemond phải “muối mặt” trước đám thuộc hạ đi cùng. Bị anh trai sỉ nhục, Aemond bình tĩnh rời đi trong sự tức giận và hoàn toàn không mặc quần áo.

Tờ Mirror cho hay ê-kíp không dùng kỹ xảo, hiệu ứng hay bộ phận giả nào với cảnh quay này. Nam diễn viên được phép dùng công cụ che vùng nhạy cảm nhưng đã chọn khỏa thân hoàn toàn, theo Daily Star. Ngôi sao 27 tuổi thú nhận muốn "gây sốc" cho người xem bằng cách để lộ toàn bộ cơ thể trong cảnh quay.

Trả lời phỏng vấn với Vulture, Ewan Mitchell tiết lộ: "Những cảnh như thế này thường bắt đầu bằng cuộc trò chuyện với đạo diễn về việc bạn sẵn sàng đi xa đến đâu. Không dễ dàng để đưa ra quyết định, nhưng Aemond luôn khiến khán giả sốc. Yếu đuối không nằm trong từ điển của nhân vật này”.

Bình luận về cảnh hoàng tử phe Xanh đến nhà thổ tìm sự chia sẻ với người bạn tình là chủ nhà thổ, Ewan Mitchell nói đây là cơ hội tuyệt vời để hé lộ sự yếu đuối hiếm thấy của nhân vật.

Ewan Mitchell trên phim và ngoài đời.

Đạo diễn Geeta Patel ca ngợi nam diễn viên vì sự dũng cảm, hy sinh vì nghệ thuật. Chia sẻ với Variety, Patel nói Mitchell hiểu những gì cần phải làm để diễn cho ra chất hoàng tử Aemond.

"Khi trò chuyện với cậu ấy về cảnh khỏa thân, tôi đã nói ‘Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, không cần thiết phải làm vậy".

Nữ đạo diễn xác nhận Mitchell khỏa thân 100%, diễn tả chuyển biến tâm lý rõ ràng của nhân vật, từ người chịu tổn thương và bị bắt nạt khi còn nhỏ, trở thành con người vô cảm, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.

Ewan Mitchell sinh năm 1997, là diễn viên người Anh, nổi tiếng với các vai diễn trong loạt phim The Last Kingdom, World on Fire và series House of the Dragon của HBO. Mitchell cũng đóng vai chính High Life và Saltburn.

