Ca sĩ Việt Nam đầu tiên được 17 nghệ sĩ đình đám thế giới hợp tác là ai?

Thứ Năm, ngày 04/06/2020 08:02 AM (GMT+7)

Không chỉ quy tụ được nhiều gương mặt nổi tiếng khắp thế giới cùng hợp tác, nam ca sĩ Việt còn tiết lộ ý nghĩa đặc biệt sau dự án "khủng".

Là một trong những nghệ sĩ trẻ của Vbiz không ít lần dùng âm nhạc để lan toả những thông điệp ý nghĩa trong cộng đồng, mới đây, ca sĩ Trọng Hiếu lại tiếp tục làm cho fan tự hào khi bất ngờ cho ra mắt dự án âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, không như những sản phẩm trước, lần này, giọng ca 9X đã lập tức "gây bão" khi trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được sự đồng ý hợp tác của 17 nghệ sĩ ở nhiều nước trên thế giới trong cùng 1 MV.

Trọng Hiếu trở thành nghệ sĩ Vbiz đầu tiên hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế nhất trong 1 MV.

Nhiều năm qua, Trọng Hiếu không chỉ gây chú ý vì chất giọng đặc biệt, ngoại hình điển trai, cá tính âm nhạc riêng... nam ca sĩ còn được khán giả ấn tượng bởi khả năng sáng tác và thể hiện những ca khúc của mình. Sau những bản hit do chính mình chắp bút, giọng ca người Đức gốc Việt đã tiếp tục tạo dấu ấn khi cho ra mắt ca khúc “Under The Same Sky” vào tối ngày 3/6.

17 nghệ sĩ quốc tế sẵn sàng tham gia cùng Trọng Hiếu vì hành động thiết thực cho cộng đồng.

Trước khi tiết lộ về ý nghĩa đặc biệt của ca khúc này, Trọng Hiếu đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ vì có thể mời được nhiều nghệ sĩ quốc tế cùng đồng ý tham gia. Với những fan yêu thích nhạc quốc tế đều dễ dàng nhận ra rất nhiều gương mặt đình đám trong “Under The Same Sky” đến từ khắp các châu lục. Trong đó, có những cái tên nổi bật tại thị trường âm nhạc quốc tế như: Quán quân X Factor Malta 2019- ca sĩ Michela, quán quân Germany Idol 2019- Davin Herbrüggen, nhóm nhạc nữ thành công nhất Thái Lan- New Jiew, đại diện nước Áo tham gia Eurovision 2020 Vincent Bueno...

Để có thể quy tụ đến 17 tên tuổi lớn trên thế giới cùng hát ca khúc do 1 nghệ sĩ Việt sáng tác là điều chưa từng có. Tuy nhiên, ngay khi nhận được lời mời và biết được ý nghĩa đặc biệt Trọng Hiếu muốn hướng đến sau ca khúc này, tất cả các nghệ sĩ đã không ngần ngại bắt tay hợp tác ngay với nam ca sĩ. Theo đó, “Under The Same Sky” với phần ca từ là những thông điệp Trọng Hiếu muốn truyền tải đến người nghe về tình yêu và sự đoàn kết, đặc biệt là lời kêu gọi về sự quan tâm, chăm sóc đến trẻ em và phụ nữ- những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Quan trọng nhất chính là toàn bộ doanh thu từ bản audio lẫn MV của ca khúc này cũng sẽ được quyên góp cho trẻ em và phụ nữ gặp khó khăn thông qua UNICEF Việt Nam.

Nam ca sĩ luôn làm cho khán giả bất ngờ trong từng sản phẩm âm nhạc của mình.

Ngay khi nhận được thông tin về sản phẩm âm nhạc của Trọng Hiếu, UNICEF Việt Nam cũng đã quyết định lựa chọn “Under The Same Sky” trở thành một phần của dự án “Trái tim xanh”- một dự án của UNICEF Việt Nam nhằm chấm dứt bạo hành trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, đích thân giọng ca sinh năm 1992 sẽ đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế lấy tên là “Under The Same Sky” để kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ số tiền quyên góp được cũng sẽ thông qua UNICEF để mang tới cho trẻ em ở những nơi khó khăn trên thế giới có cơ hội được đến trường, có đủ thức ăn và được sử dụng nước sạch...

Trước đó, không ít lần Trọng Hiếu cũng gửi gắm mong muốn được lan toả nhiều hơn qua âm nhạc của mình. Gần đây nhất, dự án quyên góp cho quỹ "Trò nghèo vùng cao"- ca khúc "Vì chúng ta yêu" với sự tham gia của Trọng Hiếu cùng nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã được khán giả đón nhận nhiệt tình. Ngoài tính chất giải trí đơn thuần như nhiều sản phẩm âm nhạc khác, mỗi ca khúc của Trọng Hiếu đều mang những câu chuyện và ý nghĩa riêng, đó cũng là một trong những yếu tố khiến người hâm mộ dành tình cảm đặc biệt cho Trọng Hiếu từ khi anh bắt đầu sự nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/ca-si-viet-nam-dau-tien-duoc-17-nghe-si-dinh-dam-the-gioi-hop-tac-la-ai-502020...Nguồn: http://danviet.vn/ca-si-viet-nam-dau-tien-duoc-17-nghe-si-dinh-dam-the-gioi-hop-tac-la-ai-5020204683317.htm