Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ về cái ác của Tú Bà trên màn ảnh "Kiều"

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 17:45 PM (GMT+7)

Sau 2 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án, ca sĩ Phương Thanh và đoàn phim điện ảnh cổ trang “Kiều” đến viếng mộ cụ Nguyễn Du lần thứ 4.

Hành trình đưa tác phẩm văn học kinh điển “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du lên màn bạc đã sắp sửa cập bến khi bộ phim điện ảnh cổ trang “Kiều” của đạo diễn Mai Thu Huyền sẽ chính thức khởi chiếu tại tất cả hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 9/4/2021. Sáng ngày 23/3/2021, đoàn phim đã đến thăm khu di tích và viếng mộ đại thi hào Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau gần 2 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án, đây là lần thứ 4 đoàn phim điện ảnh cổ trang “Kiều” đến viếng mộ cụ Nguyễn Du để bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của hậu thế và báo cáo đã hoàn thành việc mang hơi thở của “Truyện Kiều” lên màn ảnh rộng. Tại đây, đoàn phim được đón tiếp nhiệt tình bởi ông Thái Văn Sinh (Chủ tịch Hội Kiều học Hà Tĩnh) cùng các lãnh đạo, ban ngành địa phương.

Đoàn phim điện ảnh cổ trang “Kiều” dâng hương tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Đạo diễn Mai Thu Huyền xúc động chia sẻ: “Từ khi còn bé, Huyền đã rất thích Truyện Kiều. Lớn lên, khi bén duyên với nghệ thuật, mình chợt nghĩ tại sao không ai làm phim về “Kiều” và tự hứa sẽ đưa Truyện Kiều thành phim. Suốt 10 năm qua, Huyền luôn đau đáu về điều này và nhiều lần đến Hà Tĩnh thắp hương cho Đại thi hào Nguyễn Du cầu mong cụ thấu được lời nguyện ước, ủng hộ cho tâm huyết của mình.

Chỉ còn ít ngày nữa, bộ phim điện ảnh cổ trang ‘Kiều’ sẽ được công chiếu trên toàn quốc và dự kiến sẽ phát hành ở cả nước ngoài. Hôm nay đứng trước mộ cụ Nguyễn Du báo cáo công việc đã hoàn thành, Huyền vẫn bồi hồi như ngày đầu tiên đến đây. Huyền và cả êkip đã đi qua một hành trình dài với rất nhiều thử thách nhưng cũng đầy thăng hoa khi cuối cùng mình cũng đã thực hiện được dự án ấp ủ trong suốt một thời gian dài”.

Diễn viên Trình Mỹ Duyên (vai Kiều) làm lễ tại mộ cụ Nguyễn Du.

Đây là lần thứ 4 đoàn phim điện ảnh “Kiều” đến viếng mộ cụ Nguyễn Du, trước khi bộ phim khởi chiếu vào ngày 09/04/2021. Chiều cùng ngày, đoàn phim điện ảnh cổ trang “Kiều” đã có buổi giao lưu nhiều cảm xúc với các thầy cô và sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đây là địa điểm đầu tiên trong chuỗi hành trình đoàn làm phim giao lưu với khán giả trên khắp cả nước. Đạo diễn Mai Thu Huyền đã chia sẻ hành trình sản xuất bộ phim và những yếu tố quan trọng để có được những thước phim đẹp trên màn ảnh. Trường Đại học Hà Tĩnh là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi mang phim điện ảnh “Kiều” giới thiệu đến khán giả trẻ.

Ca sĩ Phương Thanh không chỉ chia sẻ về vai diễn mà còn mang đến màn giao lưu âm nhạc rất “lửa”.

Trước hàng trăm sinh viên, ca sĩ Phương Thanh tiết lộ vai Tú Bà trong phim điện ảnh Kiều sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác với tất cả những bộ phim mà nữ ca sĩ đã góp mặt trước đây. “Những điều thuộc về nội tâm luôn mang một sức mạnh bí ẩn. Ở thế giới nội tâm của riêng mình, con người ta vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ mà không một ai có thể thấu cảm tới. Cái ác nội tâm mới nguy hiểm. Tú Bà của phim điện ảnh “Kiều” ác như thế đấy”, Phương Thanh nói về vai diễn của mình.

NSUT Phi Tiến Sơn tiết lộ trước khi bắt tay vào viết kịch bản đã nghiên cứu rất nhiều các bài phân tích về “Truyện Kiều”, về Nguyễn Du và cuối cùng đã tìm ra được chìa khoá giúp tác giả tự tin hơn khi đưa tác phẩm “Kiều” lên phim, đó là khát khao tự do của Kiều bên trong tác phẩm, và của cụ Nguyễn bên ngoài tác phẩm: “Đọc Truyện Kiều, hẳn ai cũng để ý đến câu cuối cùng kết chuyện: ‘Lời quê chắp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh’. Thoạt nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng nếu xét hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thì giống sự cẩn trọng, dè chừng hơn. Phải chăng dưới xã hội phong kiến thời đó, tác giả không thể/ không dám bộc lộ hết?

Vậy giả sử 200 năm trước, nếu tác giả được tự do như ngày hôm nay thì ông sẽ viết gì về nàng Kiều? Nàng Kiều ngày hôm nay có thể bán mình chuộc cha rồi bị lừa vào lầu xanh. Nhiều cô gái thời nay cũng có hoàn cảnh tương tự. Nhưng chắc nàng sẽ mạnh mẽ hơn, không cam chịu như vậy. Nàng sẽ khát khao tìm kiếm tự do, khát khao tìm kiếm tình yêu. Và chắc nàng không dễ dàng tìm đến cái chết, không chấp nhận sự an bài của định mệnh. Đó là lý do chúng tôi muốn xây dựng một hình ảnh khác của nàng Kiều- hình ảnh của tương lai, của khát vọng tuổi trẻ. Khán giả ngày nay không chỉ thấy thương xót mà còn cần thấy yêu nàng nữa. Những thử thách càng cam go, những nỗi đau càng dữ dội thì khi vượt qua được, hình ảnh một nàng Kiều kiêu hãnh, mạnh mẽ càng đáng trân trọng hơn”.

Đoàn phim chụp ảnh kỉ niệm cùng các thầy cô và sinh viên nhà trường.

Sau trường Đại học Hà Tĩnh, đoàn phim Kiều sẽ tiếp tục đến giao lưu với sinh viên ở các trường đại học thuộc khu vực TP.HCM, Huế và Hà Nội.

