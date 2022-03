Cả bầu trời sao Việt hội tụ đón chờ siêu phẩm 185 triệu USD

Các cặp đôi sao Việt cùng một loạt tên tuổi đã có mặt ở cả Hà Nội và TP. HCM để dự công chiếu.

The Batman (tựa Việt: BATMAN: Vạch Trần Sự Thật) đang trở thành bộ phim Hollywood hứa hẹn đột phá tại phòng vé Việt trong vài ngày nữa. Sau những suất chiếu sớm, bộ phim đã đạt điểm tươi 87% từ 167 bài đánh giá với điểm trung bình 8/10 trên Rotten Tomatoes. 47 cây bút chuyên gia đánh giá số điểm 73/100 trên Metacritic.

Phần phim mới của The Batman lấy bối cảnh hơn một năm sau khi tỷ phú trẻ Bruce Wayne (Robert Pattinson thủ vai) sử dụng thân phận Batman, gieo rắc nỗi sợ hãi lên giới tội phạm khắp thành phố Gotham. Được biết, hãng Warner Bros đã chi mạnh tay tổng số vốn đầu tư là hơn 185 triệu USD cho độ dài 176 phút của phim, trong đó, có hơn 50% là chi phí dành cho những hiệu ứng kỹ xảo.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Matt Reeves, người đã làm nên thành công của hai phần phim Dawn of the Planet of the Apes (tựa Việt: Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ) và War of the Planet of the Apes (tựa Việt: Đại Chiến Hành Tinh Khỉ), dàn diễn viên góp mặt trong phần phim mới của “Người Dơi” là những cái tên đình đám như tài tử Robert Pattinson, sao trẻ Zoë Kravitz cùng hai nam diễn viên bảo chứng diễn xuất Paul Dano và Colin Farrell.

Trong sự kiện công chiếu The Batman tại Việt Nam vào tối ngày 1/3, dàn sao Việt ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều rất háo hức trước siêu phẩm của nhà DC:

Vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật

Kỳ Duyên – Minh Triệu

Mẫu Tây Andrea diện mốt lộ nội y

Nữ diễn viên Phương Anh Đào chọn trang phục nữ tính

Đôi tình nhân Vũ Ngọc Anh – Cường Seven cùng nhau đi xem Batman

Vợ chồng hoa hậu Dương Thùy Linh tình tứ tại sự kiện

Cặp đôi Bình An - Phương Nga thu hút khi lần đầu cùng nhau dự sự kiện sau màn cầu hôn

Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu khoe nhan sắc nổi bật

An Japan trẻ trung

Hoa hậu Áo dài Phí Thị Thùy Linh

MC Quỳnh Chi

Đạo diễn Đức Thịnh

TikToker Trí Phan

Người mẫu, diễn viên Hồ Thu Anh

MC Hoàng Quân

Vương Anh

Các TikToker đình đám gồm Thảo Nari, Gấm Kami, Quỳnh Alee, Châm Sứa

Tiktoker Tây Cột Điện

