BTV Hoài Anh khoe ảnh hậu trường "trên trang trọng dưới thảnh thơi" cực hài hước

Thứ Bảy, ngày 17/09/2022 00:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

"Trên trang trọng dưới thảnh thơi em ơi", nữ BTV nói về phong cách thời trang "độc lạ" của mình.

Mới đây trên Facebook cá nhân, BTV Hoài Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường diện quần lụa trắng, áo tối màu có thiết kế phần cổ, tay giống áo dài, chân đi dép lê màu hồng và tạo dáng hài hước... Đi cùng với đó, nữ BTV viết: "Trong rất nhiều áo dài thì Hoài Anh có một số “áo ngắn” như thế này cả nhà ạ! Thực ra nguyên cớ là do lần đó mình rất thích màu vải này nhưng lúc đó đi mua thì bị hết vải, không đủ may cả chiếc áo dài. Nên là “cố” bằng cách may ngắn thế này. 1 vài chiếc “độc” và phù hợp hoàn cảnh thế thôi, chứ mình vẫn luôn trân trọng và chỉn chu với tà áo dài lắm - yêu nhất nó mà!".

BTV Hoài Anh chia sẻ hình ảnh hậu trường hài hước

Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận trêu chọc cách tạo dáng cùng trang phục của Hoài Anh. Chưa kể không ít người còn bày tỏ sự bất ngờ với hậu trường trước giờ lên sóng của MC VTV: "Loại ngắn này ngồi dẫn lấy phần hình trên thì ai biết nhỉ", "Ấn tượng lắm chị ơi", "Nhờ chị mình mà mình cũng có khoảng 20 cái áo dài ngắn như thế này đó", "May là BTV Thời sự, chứ chị qua nhóm thời tiết là cả nước xỉu rồi", "Em tưởng gấp tà lên, ra là ngắn thật à chị",... Cô cũng thoải mái thừa nhận nhiều lần lên sóng với trang phục như thế này: "Trên trang trọng dưới thảnh thơi em ơi".

Cô nhiều lần để lộ khoảnh khắc hậu trường khác xa lúc lên sóng

Thời điểm vẫn còn dẫn chương trình "Thời sự 19h", mỗi lần lên hình, BTV Hoài Anh đều chọn cho mình trang phục chỉn chu, thanh lịch và đặc biệt cô rất thích áo dài với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Thế nhưng trong một số hình ảnh hậu trường, khán giả không khỏi bất ngờ với những bộ đồ của cô.

Không chỉ riêng Hoài Anh, nhiều BTV, MC của VTV cũng chia sẻ hình ảnh trước giờ lên sóng với những trang phục “có 1 không 2”. Mai Ngọc luôn xinh đẹp trên sóng nhưng khi ghi hình chỉ quay phần thân trên, cô nàng lựa chọn áo suit màu cam phối cùng chân váy bút chì còn bên dưới mặc thêm 1 lớp quần và đi giày thể thao kín mít vì trời lạnh. Đi kèm đó, cô viết dòng trạng thái dí dỏm: “Khi trời quá lạnh thì chỉ mặc thêm chứ không bớt được”.

BTV, MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các chương trình như "Đường lên đỉnh Olympia", "Điều ước thứ bảy"... Với phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch và giọng nói truyền cảm, cách dẫn duyên dáng, cô nhận được nhiều yêu mến từ người xem. Xuất hiện với hình ảnh chỉn chu trên sóng truyền hình nhưng ít ai biết ở hậu trường, cô luôn thoải mái và có những khoảnh khắc hài hước.

BTV trẻ nhất thời sự Quốc Anh để lộ khoảnh khắc BTV Minh Trang mặc áo dài phối với quần jean thay vì quần lụa.

