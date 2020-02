"Bố Già" và loạt đế chế “mafia” đình đám làm chao đảo màn ảnh rộng

Tuyến nhân vật được xây dựng khéo léo, đặc sắc như các gia đình mafia, đế chế tội phạm đáng sợ khiến người xem khó quên.

Gia đình Corleone - The Godfather

Nhắc đến dòng phim gangster, chắc chắn cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến sẽ là huyền thoại The Godfather (Bố Già) với các phần phim năm 1972, 1974 và 1990, do Francis Ford Coppola đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo.

Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. Bố Già được coi là một trong những phim hay nhất của lịch sử điện ảnh, luôn nằm ở các vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng phim uy tín.

Người đứng đầu đế chế Corleone là Vito Andolini Corleone (do Marlon Brando thủ vai trong phần 1, và Robert De Niro trong phần 2), một người nhập cư Sicilia mồ côi từng bước xây dựng nên đế chế mafia của Mỹ. Doanh nghiệp ông điều hành được thành lập trên cờ bạc, buôn lậu và tham nhũng từ các nghiệp đoàn. Thân tín, đối tác hay ngay cả những người bạn thân nhất cũng gọi ông là "Bố già".

Sau khi Vito qua đời, Michael (Al Pacino thủ vai) trở thành Bố già mới, thiết lập lại trật tự của thế giới xã hội đen, khẳng định vị thế số một của gia đình Corleone và tạo ra uy thế cho bản thân, chứng tỏ sự tàn độc còn hơn cả cha mình.

Gia đình Sopranos

Được chấm điểm số 9.2/10 trên chuyên trang IMDB, 92% tích cực từ giới chuyên môn trên chuyên trang Rotten Tomatoes, series phim truyền hình nổi tiếng do HBO sản xuất - Gia đình Sopranos được xếp vào một trong những bộ phim có tầm ảnh hưởng nhất tới văn hóa đại chúng Mỹ, và được đánh giá là một trong những series phim truyền hình vĩ đại nhất từ trước đến nay.

“Siêu anh hùng The Punisher của Marvel” Jon Bernthal và “nữ hoàng kinh dị” Vera Farmiga sẽ tham gia phiên bản điện ảnh của The Sopranos

Tháng 9/2020, phiên bản điện ảnh (tiền truyện) của series phim hình sự vĩ đại nhất mọi thời đại, từng chiến thắng 21 giải Emmy, 5 giải Quả Cầu Vàng này - mang tựa đề The Many Saints of Newark sẽ công phá màn ảnh rộng.

Gia đình tội phạm Falcone - Batman Begins

Xuất hiện trong phần đầu tiên của bộ ba phim về Người Dơi do Christopher Nolan đạo diễn, đế chế của ông trùm Carmine Falcone kiểm soát thế giới ngầm tội phạm của Thành phố Gotham. Y thông đồng với Ra's al Ghul, ám sát Thomas và Martha - bố mẹ của Bruce Wayne ngay nơi công cộng.

Trước lời thách thức “quyền lực và sức mạnh đến từ nỗi sợ hãi” của Falcone, Bruce bắt đầu hành trình chiến đấu với nỗi ám ảnh của bản thân, gia nhập Liên minh Sát thủ rồi trở thành Batman.

Gia đình mafia Bertinelli - Birds Of Prey

Nếu như thế giới gai góc và hiện thực của vũ trụ DC được xây dựng theo hướng hành động - tội phạm thay vì hành động - siêu anh hùng thì chắc chắn gia đình mafia Bertinelli của Huntress trong Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng của Harley Quinn cũng sẽ là một đế chế đáng gờm.

Xuất thân từ vùng Cimina, Sicily, nhà Bertinelli là một thế lực khét tiếng, có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm của thành phố Gotham từ đầu thế kỷ 20.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, nắm giữ trong tay viên kiêm cương chứa đựng thông tin, bí mật động trời của những nhân vật, tập đoàn quyền lực nhất Gotham, toàn bộ gia đình Bertinelli bị Roman Sionis/Black Mask thủ tiêu, duy chỉ có cô con gái Helena Bertinelli sống sót, được đưa về Sicily và đào tạo trở thành sát thủ. Khi trưởng thành, Helena quay về Gotham, lấy biệt danh Huntress, thực hiện kế hoạch trả thù rồi gia nhập hội chị em mới của Harley Quinn, đối đầu với Black Mask.

Gia đình Pearson - The Gentlemen

Đầu năm 2020, gia đình tội phạm Pearson cũng ghi dấu ấn trong phim hành động - tội phạm mới nhất của đạo diễn Guy Ritchie mang tên The Gentlemen (tựa Việt: Quý Ông Thế Giới Ngầm).

Người đứng đầu đế chế tội phạm này là Mickey Pearson, bắt đầu “khởi nghiệp” buôn bán ma túy từ khi còn là chàng sinh viên nghèo “vượt khó” tại Đại học Oxford, Anh Quốc, rồi dần dần xây dựng nên một cơ nghiệp gồm cần cỏ, rửa tiền, bảo kê... có tầm ảnh hưởng sâu rộng, trải dài trên cả xứ sở sương mù thậm chí tới bên kia bán cầu. Tuy nhiên, khi có tin Mickey đang rao bán đế chế của mình để nghỉ hưu sớm, lập tức toàn bộ gia đình và tổ chức của anh trở thành mục tiêu tấn công và thâu tóm của nhiều đối thủ, nổ ra một cuộc chiến cân não, cân đạn giữa các ông trùm quyền lực nơi thế giới ngầm.

Phim đạt điểm số 8.1/10 trên chuyên trang IMDB và 84% điểm bình chọn của khán giả trên Rotten Tomatoes; có sự góp mặt của hoàng loạt ngôi sao tên tuổi như Matthew McConaughey (chiến thắng 1 Oscar, 1 Quả Cầu Vàng), Hugh Grant (1 chiến thắng và 4 đề cử Quả Cầu Vàng), Colin Farrell (1 chiến thắng, 1 đề cử Quả Cầu Vàng), Michelle Dockery (1 đề cử Quả Cầu Vàng và 4 đề cử Emmy), và Henry Golding - ngôi sao của Con Nhà Siêu Giàu Châu Á và Giáng Sinh Năm Ấy.

