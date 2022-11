BlackPink kiếm tiền kỷ lục

Thứ Bảy, ngày 19/11/2022 00:10 AM (GMT+7)

BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử kiếm được hơn 3 triệu USD cho một buổi biểu diễn tại Mỹ.

Sau khi phát hành album phòng thu thứ hai Born Pink vào ngày 16/9, BlackPink khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng tên. Chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 15/10 và kéo dài cho đến năm sau. Đây là tour diễn hoành tráng nhất trong sự nghiệp của BlackPink kể từ khi ra mắt vào 6 năm trước, cũng là một trong những sự kiện âm nhạc được người hâm mộ Kpop mong chờ nhất năm.

BlackPink đang bận rộn với chuyến lưu diễn thế giới Born Pink. Ảnh: YG.

Hiện tại, các cô gái nhà YG sắp hoàn thành chặng Bắc Mỹ của chuyến lưu diễn, chỉ còn hai buổi biểu diễn nữa tại sân vận động Banc of California ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 19 và 20/11. Dù chưa kết thúc, BlackPink đã lập kỷ lục mới.

Cụ thể, sau buổi biểu diễn tại Trung tâm Prudential ở Newark (tiểu bang New Jersey) ngày 14-15/11, họ chính thức nắm giữ kỷ lục buổi hòa nhạc có doanh thu cao nhất tại Mỹ của một nhóm nhạc nữ, với doanh thu 3,298 triệu USD cho mỗi đêm.

Theo Touring Data, đây là lần đầu trong lịch sử một nhóm nhạc nữ kiếm được hơn 3 triệu USD trong một đêm diễn duy nhất tại Mỹ. Đáng nói hơn, BlackPink không chỉ đạt thành tích này một mà đến 2 lần.

Với sự nổi tiếng không ngừng, BlackPink được kỳ vọng phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa khi họ còn rất nhiều chặng trong chuyến lưu diễn như châu Âu, châu Á và Australia.

BlackPink lập kỷ lục đúp về doanh thu trên đất Mỹ. Ảnh: AllKpop.

Thành công nối tiếp thành công. Ngày 13/11, BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên mang về hai chiếc cúp từ Giải MTV Europe Music Awards, với Màn trình diễn ảo xuất sắc nhất cho The Virtual và giải cá nhân cho Lisa là Nghệ sĩ Kpop xuất sắc cho Lalisa. Lisa cũng là nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải Nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại MTV EMAs.

Ngày 12/11, MV Kill This Love của nhóm chính thức vượt mốc 1,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Ca khúc này được phát hành ngày 8/8/2016, là một trong những ca khúc chủ đề kép nằm trong album đơn đầu tay Square One. Bên cạnh đó, Boombayah trở thành MV thứ 3 của nhóm đạt 1,5 tỷ lượt xem sau Kill This Love và DDU-DU DDU-DU. BlackPink là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất có 3 MV vượt mốc 1,5 tỷ lượt xem trong lịch sử YouTube.

