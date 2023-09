"BigCityBoi" xuất hiện trong "Biệt đội đánh thuê": Có như kỳ vọng?

Rapper Binz và SpaceSpeakers trong thời gian gần đây liên tục quảng bá việc bài hát BigCityBoi xuất hiện trong phim Biệt Đội Đánh Thuê 4. Nói với truyền thông, rapper Binz khẳng định: "Tôi mong sự góp mặt của nhạc phẩm trong phim sẽ góp một phần đưa tiếng Việt, rap Việt nói riêng lan tỏa rộng khắp". Nam rapper Krazy tiết lộ được Millennium Films - đơn vị sản xuất phim - mời hợp tác hồi năm 2022.

Ekip Binz truyền thông rầm rộ về việc bài hát của mình sẽ xuất hiện trong một bộ phim Hollywood.

Như đã xác nhận trước đó bởi chính SpaceSpeakers, bản hit đạt hơn 100 triệu view của rapper Binz mang tên BigCityboi được lồng ghép vào bộ phim Biệt Đội Đánh Thuê 4. Trên thực tế, phân đoạn có sử dụng bài hát là để giới thiệu đất nước Thái Lan. Điều này khiến nhiều khán giả khá bất ngờ.

Khán giả L.L viết ngay ở phần bình luận: "Ở mỗi nước, nhà làm phim kiếm thứ gì đó bỏ vô rồi PR để cho khán giả nước đó tò mò đi xem. Người được lợi là nhà làm phim và nhà làm nhạc". Thời lượng đoạn nhạc được trích tương đối ngắn, đồng thời cũng không bổ trợ gì cho mạch chính của phim khiến nhiều người... hụt hẫng.

BigCityBoi là bài hát ra mắt năm 2020 của rapper Binz, bắt tay cùng nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Ngay sau khi trình làng, bản rap tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội, đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. BigCityBoi là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Binz tính đến thời điểm hiện tại.

Biệt Đội Đánh Thuê 4 quy tụ dàn sao hành động nổi danh đã trở thành biểu tượng của loạt phim như Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren hay Randy Couture.

Sau buổi chiếu phim The Creator cho truyền thông, Ngô Thanh Vân chia sẻ về vai diễn: "Tôi cảm thấy thật sự may mắn khi có thể được cùng đồng hành với những bộ phim và dự án lớn. Mặc dù chưa có thể gọi là hoành tráng nhưng có tí "nước mắm Việt Nam" vào màn hình thế giới thì cũng tự cảm thấy rất tự hào. Từng bước một chinh phục dãy núi lớn thôi".

Trong The Creator, Ngô Thanh Vân đóng vai Kami. Nữ diễn viên chia sẻ, khi được mời vào dự án này, cô đã thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards cho nhân vật được thoại tiếng Việt, là người Việt.

Gần đây, diễn viên Kate Nhung nhận nhiều lời khen khi xuất hiện trong series phim tiền truyện của John Wick mang tên The Continental: From the World of John Wick. Trong phim, nữ diễn viên sử dụng tiếng Việt hoàn toàn suốt tập 1.

Kate Nhung xuất hiện trong một bộ phim Hollywood.

Với sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các yếu tố Việt Nam trong các bộ phim Hollywood, nhiều người kỳ vọng điện ảnh Việt sẽ theo đó được nâng tầm. Gần đây, bộ phim Bên Trong Vỏ Kén Vàng đoạt giải thưởng Camera D'or tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.

Các phim Việt Nam cũng xuất hiện nhiều hơn tại các liên hoan phim, lễ trao giải quốc tế. Gần đây, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố khởi động Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2024 (HIFF 2024).

HIFF 2024 là liên hoan phim quốc tế đầu tiên được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên, nhà phê bình và người yêu điện ảnh trong và ngoài nước. Đây là sự kiện điện ảnh được kỳ vọng là lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2024.

Các nhà làm phim Việt đang ngày càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với quốc tế.

