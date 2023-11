"Biệt dược đen" kết thúc gây xúc động, dàn diễn viên nói lời chia tay

Bộ phim truyền hình Biệt dược đen khép lại vào tối 1/11 sau 27 tập. Bộ phim tạo được cơn sốt màn ảnh nhỏ Việt Nam trong khung giờ vàng trên sóng VTV. Nhiều khán giả mong chờ kết thúc bộ phim sẽ ra sao, số phận 3 thành viên Cityboy thế nào, đội trưởng Tuyển và bác sĩ Mỹ Lan có đến với nhau không...

Tuấn và Dương rơi vào cảnh nguy hiểm.

Theo đó, Tuấn (Huỳnh Anh) và Dương (Lương Thanh) đã tìm tới căn nhà của ông Sáng ở quê, vì nghi ngờ ông bị Điều (Thái Sơn) bắt về đó. Dù đội trưởng Tuyển (Bảo Anh) đã ra chỉ thị không được tự ý hành động trước nhưng Tuấn và Dương vẫn vào nhà.

Cả hai chủ quan không kiểm tra kỹ xung quanh khiến Dương bị Điều bắn vào người. Sau đó, gã uy hiếp Tuấn bỏ súng xuống và ép anh phải uống “nước khoái”. Trong cơn phê thuốc, Tuấn gặp ảo giác nhưng may mắn anh kịp thời dùng dao đâm vào đùi mình. Khi Điều chuẩn bị “xử” Tuấn, Tuyển và đội cảnh sát hình sự kịp thời đến và bắn hạ Điều.

Vụ án “nước khoái” khép lại thành công, kẻ thủ ác đã bị tiêu diệt. Tuấn và Dương chính thức đến với nhau. Đội trưởng Tuyển cầu hôn bác sĩ Mỹ Lan (Huyền Trang) trước khi lên đường điều tra vụ án tiếp theo. Vân (Thanh Huế) cai nghiện thành công và chờ Cường (Hoàng Anh Vũ) cải tạo quay về. Đạt (Đỗ Duy Nam) được đưa tới bệnh viện tâm thần - nơi dành cho những đối tượng đặc biệt nguy hiểm...

Tuấn phải uống hết cả lọ “nước khoái”.

Các cảnh sát nằm viện sau chuyên án.

Kết thúc xứng đáng cho ba thành viên Cityboy: Cường, Long và Đạt.

Sau khi phát sóng, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng bày tỏ cảm xúc hài lòng với tập cuối.

“Kết phim vậy là ổn rồi. Nghe bài ‘Những bàn chân lặng lẽ’ vang lên cuối phim khiến tôi xúc động quá” - khán giả Thanh Đường nhận xét.

Bạn Đỗ Bảo đưa ra ý kiến: “Có một điểm khen của phim này là thoại của diễn viên khá thực tế so với đời thực, không bị “diễn” như các phim khác”.

Tài khoản mạng Quang Nghĩa bày tỏ: “Phim hay, không bị đầu voi đuôi chuột, không lê thê. Thêm quả nhạc phim huyền thoại kết phim. Ai nghe bài này quen giờ cũng 1-2 con rồi. Nhớ cái thời cả nhà quây quần trước TV xem ‘Cảnh sát hình sự’, bài hát do ca sĩ Thùy Dung thể hiện xứng đáng là bài hát quốc dân. Rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên cũng nổi tiếng, quen mặt nhờ series này”.

“Chỉ đạo hành động của phim làm khá tốt, đánh đấm đã hơn đa phần các phim Cảnh sát hình sự nói riêng và phim truyền hình Việt Nam nói chung”... là một ý kiến của bạn Thu Thúy nhận được nhiều lượt ủng hộ từ một dân mạng.

Diễn viên Bảo Anh hài hước đăng bức ảnh dàn diễn viên trong phim và chia sẻ: “Một bên thì cả đội vào viện, một bên thì cả đội đi tù. Thế là hòa nhé”.

Vào vai Long, Bình An bày tỏ cảm xúc: “Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn.... Hồi nhỏ, mỗi lần nghe những câu hát này, tôi sợ! Lớn lên một xíu, nghe đỡ sợ hơn và đặc biệt thích sau này được làm công an. Lớn hẳn hơn nữa thì không dám thi công an vì học dốt. Lúc hết lớn, là bây giờ, được làm 1 nhân vật trong chính bản nhạc này, nhưng không phải là công an mà là phạm nhân, bị đi tù! Thôi thì số là không được làm công an rồi! Cảm ơn “Biệt Dược Đen”. Cảm ơn tất cả anh em ê-kíp làm phim ạ. Cảm ơn tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ bộ phim”.

Huyền Trang vai nữ pháp y Mỹ Lan chia sẻ: “Hành trình tuyệt vời mang tên “Biệt Dược Đen” chính thức khép lại. Có thể nói, riêng cá nhân mình tự tin để khẳng định đây là bộ phim ăn khách top đầu của VFC trong năm nay, và cũng với riêng mình mà nói, đây là vai diễn mình rất tự hào trong sự nghiệp diễn xuất nghiệp dư của mình. Gần 5 tháng, tuy chỉ là một vai nhỏ nhưng thực sự đã mang lại một trải nghiệm lớn! Lần đầu được “trở thành” một người chiến sĩ Công an Nhân dân, với nghiệp vụ là một nữ pháp y với công việc và câu thoại đầy đặc thù và thách thức. Là những cảm xúc bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi được vào vai, được học hỏi sự chuyên nghiệp trong cả diễn xuất và cách làm phim từ các cô chú anh chị, mọi thứ, xin được gói gọn trong 2 từ: Cảm ơn”.

