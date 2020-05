Bị so sánh với Song Hye Kyo, Dương Cẩm Lynh đáp trả đầy bất ngờ

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 16:16 PM (GMT+7)

Dương Cẩm Lynh lên tiếng về danh xưng “Song Hye Kyo” phiên bản Việt.

Trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh hút sự quan tâm khi chia sẻ bộ ảnh mới. Cô khoe nhan sắc rạng rỡ khi sắp bước sang tuổi 40.

Nhiều fan nhận xét rằng, Dương Cẩm Lynh có khá nhiều điểm tương đồng với mỹ nhân nổi tiếng châu Á – Song Hye Kyo. Những điểm chung có thể dễ dàng nhìn thấy nhất ở cả hai chính là đều xinh đẹp, thần thái, tài năng và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Dương Cẩm Lynh (trái) và Song Hye Kyo được cho là có nhiều nét giống nhau

Cùng hoạt động trong môi trường nghệ thuật, việc bị so sánh hay đặt lên bàn cân với một ai đó thường sẽ khiến nhiều nghệ sĩ cảm thấy không thoải mái. Song, Dương Cẩm Lynh lại có suy nghĩ hoàn toàn khác: “Tôi thấy vui khi cư dân mạng so sánh mình với một nghệ sĩ nổi tiếng khắp châu Á như Song Hye Kyo. Nhưng khi đã so sánh thì phần nào đó cũng là một áp lực, khiến mình phải cố gắng hơn nữa, không chỉ trong việc gìn giữ nét đẹp bên ngoài, mà cả nội lực bên trong”.

Trước nhiều ý kiến cho rằng, Dương Cẩm Lynh từng đạo nhái phong cách chụp ảnh của Song Hye Kyo, người đẹp khẳng định cô có cá tính riêng và việc học hỏi cái hay từ các nghệ sĩ khác là điều hoàn toàn bình thường.

“Ban đầu, đó là sự trùng lặp ý tưởng. Về sau, khi thấy nhiều người nói rằng mình giống Song Hye Kyo, tôi có dành thời gian để nghiên cứu về nghệ sĩ này. Tôi thấy phong cách và gu của cô ấy rất giống với mình, cùng hướng đến sự thanh lịch, đơn giản, và chúng tôi lại có cùng độ tuổi với nhau nữa. Tôi nghĩ việc học hỏi cái hay, cái đẹp của các nghệ sĩ trên thế giới là điều bình thường. Học hỏi chứ không phải là copy, đạo nhái. Nghệ sĩ nào cũng có cá tính riêng, không ai muốn mình là cái bóng của người khác, cho dù người đó có nổi tiếng đến đâu”, Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Khi được hỏi về việc cảm thấy mình giống với Song Hye Kyo như thế nào, Dương Cẩm Lynh vui vẻ cho biết: “Tôi nghĩ khoảng chừng 50%, về nét mặt, dáng vóc, thần thái, phong cách, thời trang và cả độ tuổi nữa”.

Từ đâu năm 2020 đến nay, Dương Cẩm Lynh tạm dừng việc đi đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho con trai 3 tuổi. Theo cô, việc đóng phim thường xuyên sẽ phải đi công tác xa nhà nên hai mẹ con sẽ không có khoảng không gian riêng dành cho nhau. Vì thế, sau một năm 2019 cống hiến hết sức lực cho phim ảnh thì đây là lúc thích hợp để cô nghỉ ngơi và gần gũi với con trai.

Thời gian gần đây, trên Facebook cá nhân, Dương Cẩm Lynh thường xuyên cập nhật về cuộc sống đầy tích cực và năng lượng của hai mẹ con khi ở cùng nhau. Ngoài ra, Dương Cẩm Lynh cũng cho biết thêm, tuy tạm dừng đóng phim nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia các gameshow hoặc sự kiện giải trí để người hâm mộ vẫn có dịp gặp gỡ cô trên màn ảnh nhỏ.

