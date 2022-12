Bí mật sang Mỹ sinh con, “Bà Phú” Duyên Kiếp đau đẻ 3 ngày 4 đêm, 4 năm giấu mặt bố đứa trẻ

Thật không thể ngờ là bà mẹ 2 con này đã phải chịu đựng nhiều đau đớn vất vả đến thể.

Sinh con ở tuổi 41 lại quyết tâm giấu kín danh tính bố của em bé, nữ diễn viên Thân Thúy Hà đã phải chịu rất nhiều điều tiếng từ dư luận. Thế nhưng, thay vì buồn hay tức giận vì những tin đồn vô căn cứ, “Bà Phú” của bộ phim Duyên Kiếp lại cứ bình thản cùng hai con đi qua bão giông. Mãi cho đến sau này, Thân Thúy Hà mới tiết lộ những gì cô đã phải trải qua trong quá trình mang thai và sinh bé Hera.

Đau đẻ 3 ngày 4 đêm, mỗi đo tim thai đã ngốn gần 200 triệu

Trước đó, Thân Thúy Hà đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một vị doanh nhân. Năm 2009, cô hạ sinh con trai đầu lòng là bé Duy Anh. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, nữ diễn viên “Nếu còn có ngày mai” trở thành mẹ đơn thân và rất ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Đến năm 2020, Thân Thúy Hà bất ngờ sang Mỹ sinh con gái Hera ở tuổi 41.

41 tuổi, Thân Thúy Hà bất ngờ mang bầu và sinh con gái Hera trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Nhớ lại quá trình mang thai lần 2, Thân Thúy Hà chia sẻ nếu mang thai và sinh Duy Anh dễ bao nhiêu thì đến bé Hera lại chật vật, vất vả bấy nhiêu. “Đứa thứ 2 thì lì hơn. Đó giờ tôi đóng bao nhiêu cảnh sinh đẻ trên phim mà chưa biết đau đẻ như thế nào để rặn. Tôi nói bác sĩ mình nhất định muốn sinh thường, không muốn gây tê vì bị đau lưng. Tôi đau bụng 3 ngày 4 đêm. Tôi sinh ở Mỹ nên đâu có bảo hiểm, chỉ vào viện đo tim thai thôi cũng mất 2700 đô (khoảng 62 triệu đồng). 3 ngày 4 đêm đó tôi không ăn ngủ được, mỗi cơn gò đều rất đau. Đến lúc đau quá, tôi kiệt sức nên bảo bác sĩ gây tê, chịu đau lưng cũng được. Gây tê xong hơn 6 tiếng sau tôi mới sinh", bà mẹ 2 con kể.

Trải qua một ca sinh nở không mấy suôn sẻ, Thân Thúy Hà đã vỡ òa khi lần đầu tiên nghe được tiếng con gái khóc. Đặc biệt, cho đến bây giờ bà mẹ này vẫn giữ lại cuốn sổ ghi những cơn gò đau như thế nào, cách nhau bao lâu, bởi riêng chi phí cho việc đo tim thai thôi cũng đã ngốn của cô gần 200 triệu đồng.

Thân Thúy Hà đã phải chịu đau đẻ tới 3 ngày 4 đêm mà tử cung mới nở có 6 phân, cuối cùng cô phải chấp nhận gây tê tủy sống.

Đổi lại, Hera càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, cô bé lúc nào cũng làm mẹ muốn "lịm tim" bởi sự ngọt ngào của mình.

Sau sinh, đòi bác sĩ cắt bỏ ngực vì quá đau do bị tắc tuyến sữa

Những tưởng sau khi sinh Hera xong rồi thì Thân Thúy Hà có thể yên tâm mà chăm sóc cho con, không phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Nhưng ai ngờ, mới vừa được xuất viện về nhà, cô đã phải nhập viện cấp cứu vì sốt do bị tắc tuyến sữa.

Nữ diễn viên sinh năm 1978 nhớ lại: “Sau 5 ngày mổ được về nhà, tôi thấy giống như trời sắp sụp đổ. Lúc đó tôi chưa biết đau bụng đẻ như thế nào vì tôi gây tê. Nhưng đau ngực đến nỗi cảm thấy không còn điều gì đau hơn nữa. Tôi bảo bác sĩ là: "Bây giờ cắt bỏ ngực em cũng đồng ý". Hai vợ chồng tôi hì hục chườm nước ấm mà gần 2 tiếng đồng hồ mới được 25ml. Làm đủ mọi cách, chườm nóng, bóp, kêu ba hút luôn nhưng hút lở miệng mà không ra sữa. Tôi sốt đến mức người run cầm cập. Tôi gọi y tá đến thông sữa mà cũng không được".

Ngoài những lúc bận rộn quay phim ra, Thân Thúy Hà đều dành hết thời gian cho con gái.

Vừa hết đau đớn do tắc tia sữa, diễn viên “Lưới trời” lại tiếp tục bị mất ngủ trầm trọng do phải bồng con. Thân Thúy Hà chia sẻ: "Từ ngày đưa Hera về, bé không có giấc ngủ sâu, cứ giật mình là khóc. Mình cũng không thể ngủ được vì cứ phải dỗ bé, bên đó trời lạnh là phải ôm để ủ ấm cho bé. Mình dễ stress vì tiếng khóc của trẻ em, mà bé cứ khóc hoài. Nhưng cũng may là có lúc này lúc kia chứ không xuyên suốt”.

Tuy đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả khi làm mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Song, Thân Thúy Hà lại chưa từng một lần nào nhắc đến cha của Hera. Cựu người mẫu thẳng thán bày tỏ: “Tôi cũng luôn thắc mắc tại sao mọi người muốn biết ba của bé Hera để làm gì? Thỏa mãn sự tò mò của bản thân thôi chứ thật sự không cần thiết. Bản thân tôi muốn giấu kín chuyện đời tư. Tôi muốn khán giả biết và yêu quý mình qua những sản phẩm nghệ thuật chứ không phải chuyện cá nhân".

Ở tuổi 44 và làm mẹ đơn thân của hai em bé, song Thân Thúy Hà vẫn đang rất hạnh phúc và không hề có ý định đi thêm bước nữa.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hera đã được gần 4 tuổi. Cô bé không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà còn vô cùng lém lỉnh, ngọt ngào và yêu thương mẹ hết mực. Ngoài những lúc phải quay phim không thể ở bên con ra, còn lại Thân Thúy Hà đều dành hết tất cả mọi thứ của mình cho hai con. Cô không chỉ đưa con đi học, mà còn dẫn hai bé đi chơi, du lịch khắp nơi. Ở tuổi 44, nữ diễn viên “Vua bánh mì” vẫn độc thân nuôi 2 con và không có ý định đi thêm bước nữa.

Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bi-mat-sang-my-sinh-con-ba-phu-duyen-kiep-dau-de-3-ngay-4-dem-4-nam-giau-mat-bo-dua-tre-a583147.html