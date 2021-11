Bị chê diễn mãi vai khóc lóc, hiền lành, Nhật Kim Anh liền nói 1 câu duy nhất

Trong khi "Lưới trời" đang gây bão mạng sau 10 tập phát sóng, nhân vật Út Hạnh của Nhật Kim Anh cũng bị nhiều khán giả đem ra so sánh với Thị Bình trong "Tiếng sét trong mưa".

Qua 10 tập phim "Lưới trời" (do Nguyễn Phương Điền đạo diễn) vừa lên sóng, số phận của nhân vật Út Hạnh (do Nhật Kim Anh thủ vai) đang khiến nhiều người xót thương. Từ cô gái quê nghèo lên Sài Gòn học may, Út Hạnh gặp Hải (Trung Dũng thủ vai), yêu anh và có bầu.

Nào ngờ Dũng là người đã có vợ, Út Hạnh bị đánh ghen tàn bạo, bị người đời cười chê là kẻ cướp chồng. Cô lầm lũi về quê với niềm tin nhỏ nhoi sẽ được vợ chồng anh hai bao bọc, chở che… Nào ngờ, cuộc đời cô đã lấm bùn nay còn ê chê hơn với sự đối xử ghẻ lạnh và đầy toan tính của bà chị dâu Tím (do Thân Thúy Hà đóng).

Nhân vật Út Hạnh có số phận đầy bi kịch của Nhật Kim Anh trong phim "Lưới trời"

Tiếp tục nhận vai về số phận người phụ nữ sau thành công của "Tiếng sét trong mưa", Nhật Kim Anh nhận về nhiều bình luận cho rằng giữa vai Út Hạnh có nét giống Thị Bình. Có nhận xét cho rằng, cô đang chọn hình tượng nhân vật khá giống nhau nên khán giả chưa cảm nhận được sự phá cách trong nét diễn.

Trước những tranh cãi trái chiều, Nhật Kim Anh cho biết, bản thân cô trước giờ luôn tôn trọng ý kiến khen chê, góp ý từ khán giả. Tuy nhiên, cô khẳng định vai diễn ở hai phim có sự khác biệt. Điểm chung ở hai vai là hình tượng gái quê 19, 20 tuổi, có nét chân chất, dễ thương ở những tập mở đầu. Càng về sau, số phận của họ sẽ rẽ sang hướng khác. Phim Lưới trời mới lên sóng 10 tập, để có cái nhìn khách quan, khán giả sẽ phải theo dõi diễn biến về cuộc đời Hạnh để thấy Út Hạnh khác Thị Bình như thế nào.

Nhân vật Út Hạnh bị khán giả nhận xét có nhiều nét giống Thị Bình trong "Tiếng sét trong mưa"

Nhật Kim Anh khẳng định: “Tôi trước giờ khá khó tính trong việc chọn kịch bản, đã gật đầu là không vai nào giống vai nào. Mỗi nhân vật tôi đóng đều có khía cạnh, cuộc đời riêng. Vì thế, cách diễn từ ánh mắt, cách đi đứng cũng sẽ khác nhau. Thị Bình ngây ngô, đáng yêu, còn Út Hạnh hiền lành, chân chất. Cuộc đời về sau của Út Hạnh sẽ mở ra cánh cửa khác - đó là hình ảnh giàu sang nhưng nỗi đau sẽ trở nên thấm thía hơn so với thời trẻ. Trước giờ tôi toàn đóng vai khổ, không được sang như trong Lưới trời đâu (cười). Tôi tin khán giả khi theo dõi các tập tiếp theo của phim sẽ cảm nhận được sự khác biệt đó”.

Nhật Kim Anh thừa nhận, vai Thị Bình đã ghi dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Vì vậy, khi nhận vai Út Hạnh, cô khá lo lắng và gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bộ phim, Nhật Kim Anh tin rằng Út Hạnh trong Lưới trời sẽ nằm trong bộ sưu tập vai diễn để đời của mình.

Hình tượng của Nhật Kim Anh khi nhân vật Út Hạnh đổi đời giàu sang, phú quý

Trước đó, các phân cảnh như đánh ghen, bị cưỡng bức… do nữ diễn viên tự mình thể hiện mà không cần người đóng thế gây ấn tượng mạnh với khán giả. Các câu chuyện hậu trường do Nhật Kim Anh kể lại, cho thấy cô bị bầm tím khắp người, mất cả tóc thật để lên phim sao cho chân thật nhất.

Trước câu hỏi “Tại sao ở tuổi này vẫn còn vào vai thiếu nữ mới đôi mươi”, Nhật Kim Anh cho biết, lựa chọn này được quyết định phần lớn từ đạo diễn. Cô nói: “Đạo diễn và êkíp đã phải tính toán, nhìn nhận rất kỹ để đặt diễn viên vào từng phân đoạn. Đạo diễn thấy tôi còn thanh xuân, còn nét diễn phù hợp với phân đoạn đó sẽ giao mà không cần diễn viên đóng thế. Tôi cũng sẵn sàng nhập vai để đảm bảo phim liền mạch, khán giả cũng cảm nhận rõ sự thay đổi về mặt cảm xúc của nhân vật sau này. Nếu còn được đạo diễn tin tưởng ở các dự án khác, tôi sẽ không ngại nhận tiếp những vai diễn trẻ hơn tuổi như thế. Một khi đã sống cho nhân vật là cứ phải hết mình”.

"Lưới trời" dài 80 tập, đang lên sóng vào lúc 21h30 tối thứ hai và thứ ba hàng tuần trên đài THVL1. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Nhật Kim Anh, Trung Dũng, Vũ Ngọc Ánh, Bích Ngọc, Thân Thúy Hà, Khương Thịnh, Hải Lý, Thanh Duy, Tim…

