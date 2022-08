Bất ngờ với gã samurai "chai mặt" trên phim Mỹ

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 04:27 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bạn có nhận ra samurai vai phụ trong các bom tấn Hollywood như "Võ sĩ đạo cuối cùng", "47 lãng nhân", "Người sói Wolverine", "Thế giới viễn tây", "Cuộc chiến sinh tử" hay gã trùm yakuza trong "Biệt đội báo thù: Hồi kết" là cùng một người?

Màn chào sân Hollywood bom tấn và hình tượng bị đóng khung

Hai thập kỷ trước, Võ sĩ đạo cuối cùng (The last samurai) khiến cả thế giới phải thổn thức với hành trình tìm kiếm ý nghĩa trong văn hóa samurai của một sĩ quan người Mỹ. Bên cạnh kịch bản ấn tượng, các nhà làm phim đã may mắn tìm được những diễn viên xuất sắc, những mảnh ghép hoàn hảo để đưa bộ phim đến đỉnh cao. Bên cạnh vai lãnh chúa Katsumoto (Ken Watanabe), góa phụ Taka (Koyuki), diễn viên Hiroyuki Sanada (vai bậc thầy kiếm thuật Ujo) đã thành công trong việc xây dựng hình tượng một samurai quả cảm bất khuất, tuyệt đối trung thành với ý chí kiên cường và nỗ lực phi thường.

Hiroyuki Sanada và Tom Cruise trong "Võ sĩ đạo cuối cùng".

Xuất hiện cùng với ngôi sao lớn của Hollywood như Tom Cruise nhưng Sanada không hề lép vế dù chỉ một khung hình. Tinh thần võ sĩ đạo, văn hóa phương Đông được anh khắc họa và truyền tải đến người xem một cách xuất sắc.

Có lẽ vì màn chào sân Hollywood của Hiroyuki Sanada rất tốt, hay phải nói là quá tốt, nên các nhà làm phim luôn nhớ đến anh mỗi khi kịch bản có nhân vật tương tự.

Hiroyuki Sanada: Từ toàn vai chính ở Nhật thành quá tải vai phụ ở Mỹ, "chuyên trị" samurai, yakuza, sát thủ

Trước khi ra mắt tại Mỹ với Võ sĩ đạo cuối cùng, diễn viên kiêm võ sư Sanada đã có một gia tài nghệ thuật khổng lồ tại quê nhà do diễn xuất từ năm 6 tuổi. Không chỉ đóng cả truyền hình, điện ảnh, tham gia lồng tiếng mà anh còn có nhiều vai chính trên sân khấu kịch như vai Napoleon, Romeo, Hamlet...

Trước khi được thế giới biết đến với "Võ sĩ đạo cuối cùng", Hiroyuki Sanada đã là diễn viên kỳ cựu tại Nhật.

Sở hữu khuôn mặt góc cạnh, vẻ kiên định như một chiến binh, cộng thêm khả năng võ thuật, nam diễn viên sinh năm 1960 được đạo diễn Edward Zwick tin tưởng chọn vào vai Ujo, bậc thầy kiếm thuật và cận vệ đắc lực của lãnh chúa. Thành công vang dội của phim đã mở ra một con đường cho Sanada bước chân vào kinh đô điện ảnh. Chỉ có điều, dường như con đường này hơi ít ngã rẽ và lựa chọn.

Từ sau Võ sĩ đạo cuối cùng đến nay, suốt 19 năm, Sanada đã không còn đóng phim Nhật, cũng không diễn xuất trên sân khấu kịch. Thay vào đó anh phủ sóng trong rất nhiều phim tại Hollywood: 19 phim điện ảnh và 7 phim truyền hình. Tất cả đều là vai phụ. Anh đã diễn quá xuất sắc vai samurai Ujo quả cảm, ít lời thoại và có cái kết bi tráng. Vậy là những vai diễn tương tự cứ lũ lượt tìm đến anh: người Nhật, cầm kiếm chiến đấu, ít câu thoại và không thể sống sót đến cuối phim.

Hiroyuki Sanada gắn liền với thanh Katana và hình tượng chiến binh trên phim Hollywood.

Bạn diễn của anh đều là những tên tuổi hàng đầu thế giới như Tom Cruise, Keanu Reeves, Brad Pitt, Hugh Jackman... Còn với rất nhiều khán giả quốc tế, Hiroyuki Sanada là một diễn viên quen mặt nhưng khó để nhớ tên.

Một bộ phim đang đổ bộ rạp tháng 8 này của Sanada là Sát thủ đối đầu (Bullet train). Anh tiếp tục vào vai sát thủ Nhật đối đầu nam chính Brad Pitt. Một phim thuộc hàng bom tấn khác mà anh góp mặt sẽ ra rạp năm sau là Sát thủ John Wick 4, do Keanu Reeves vào vai chính. Hiện chưa có thông tin cụ thể về vai diễn trong bộ phim mới này, nhưng nhiều khả năng Hiroyuki Sanada vẫn không "thoát" được việc cầm kiếm trên phim.

Hiroyuki Sanada lại làm sát thủ trong phim mới với Brad Pitt.

Sanada là một diễn viên thực lực chứ không chỉ biết đánh đấm. Nhưng ngành công nghiệp Hollywood đồ sộ vẫn chưa có nhiều kiểu vai cho diễn viên châu Á. Đã ngoài sáu mươi tuổi, có lẽ tới đây Hiroyuki Sanada sẽ phải nỗ lực tìm kiếm một vai diễn khác biệt để tự làm mới hình tượng cũng như tiếp tục tiến sâu hơn tại kinh đô điện ảnh. Nếu không, anh sẽ mãi chỉ là một diễn viên Nhật chuyên cầm kiếm, giỏi đánh đấm mà khán giả đều biết mặt nhưng khó nhớ tên.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-ga-samurai-34chai-mat34-tren-phim-my-c47a9013.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-ga-samurai-34chai-mat34-tren-phim-my-c47a9013.html