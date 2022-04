Bảo Thanh rạng rỡ trong trang phục Công an, nói 1 câu khiến fan khen ngợi nức nở

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết của nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận chúc mừng.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Bảo Thanh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trong trang phục Công an. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc bộ đồ quân phục màu trắng, đầu đội mũ kếp, cười rạng rỡ bên cạnh bạn bè đồng nghiệp. Đi cùng với đó, bà mẹ 2 con viết: "Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà hát Công an Nhân dân. Trân trọng và biết ơn các thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ".

Bảo Thanh rạng rỡ trong bộ trang phục Công an

Cô tham gia lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà hát Công an Nhân dân

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết của Bảo Thanh đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận chúc mừng của người hâm mộ và bạn bè: "Hợp quá nhỉ", "Công an mà xinh như này thì cũng muốn muốn bị bắt", "Đẹp xuất sắc luôn chị ơi", "Các đồng chí đẹp quá", "Cô Công an xinh xuất sắc", "Xinh quá em gái. Chào đồng chí nhé", "Mặc quân phục đẹp quá chị Thanh ơi",… Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng tò mò về việc Bảo Thanh có phải đã đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân hay không bởi trước đó cô từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ rồi rời đi, hoạt động tự do.

Bảo Thanh sinh năm 1990 là diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Sở hữu đôi mắt biết nói cùng gương mặt khả ái, cô được mời tham gia dự án phim "Vào Nam ra Bắc" khi mới 8 tuổi. 2 năm sau, cô vinh dự giành giải Diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Bảo Thanh là nữ diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Bảo Thanh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua loạt phim "Trò đời", "Người chồng điên", "Hợp đồng hôn nhân", "Sống chung với mẹ chồng"... Đặc biệt năm 2019, cô tỏa sáng với vai "Thư Xính Lao" trong "Về nhà đi con". Diễn xuất tự nhiên của Bảo Thanh mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật, cùng cười cùng khóc với nhân vật. Với vai diễn này, cô giành giải Diễn viên nữ ấn tượng nhất của VTV Awards.

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Thanh bất ngờ tuyên bố tạm dừng diễn xuất để thực hiện thiên chức làm mẹ, sinh con thứ 2. Dù tạm dừng diễn xuất nhưng cô vẫn nhiệt tình tham gia các gameshow, nhận hợp đồng quảng cáo...

Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên

Tháng 5/2021, cô không giấu được niềm hạnh phúc khi đón chào con gái thứ 2 ra đời: "Thật chẳng còn gì sung sướng hơn khi mẹ cháu được mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe và bình an. Vậy là gia đình cháu đã đủ nếp tẻ - 4 thành viên như ước nguyện rồi ạ".

Bảo Thanh trở lại sân khấu kịch sau gần 2 năm tạm dừng diễn xuất

Sau khi sinh con, Bảo Thanh dành hết thời gian, tâm huyết chăm sóc, nuôi dạy hai con. Không ít lần đầu bù tóc rối, phờ phạc, mệt mỏi vì chăm con nhỏ nhưng cô vẫn hạnh phúc khi được ông xã bên cạnh hỗ trợ, động viên. Gần 2 năm kể từ ngày tạm dừng hoạt động nghệ thuật để làm mẹ, Bảo Thanh tiết lộ dần e ngại, không muốn quay trở lại công việc. Thế nhưng với đam mê diễn xuất luôn âm ỉ, người đẹp sinh năm 1990 trở lại với sân khấu kịch: "Mình đã trở lại với ánh đèn sân khấu tuyệt vời. "Bản danh sách điệp viên" được trình diễn tại Nhà Hát Lớn - một vở kịch mà trước đây khi xem bản diễn của Đoàn kịch Công an, mình đã thầm ao ước được diễn một lần. Và ngày hôm nay ước mơ đó đã thành hiện thực như một mối duyên lành".

