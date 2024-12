'Anh trai vượt ngàn chông gai' lập nhóm nhạc mới

Tối 6/12, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố đội hình nhóm nhạc mới B.O.F, gồm 5 thành viên Bùi Công Nam, BB Trần, ST Sơn Thạch, Jun Phạm và Kay Trần.

"B.O.F là nhóm nhạc lấy cảm hứng từ hành trình xây dựng những nội lực giúp một nam nghệ sĩ tỏa sáng, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ, gồm #BoysOnFire (sự nhiệt huyết, máu lửa, sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu), #BoysOverFlower (thu hút mọi ánh nhìn bằng chính sự tỏa sáng của bản thân dù bất kể nơi nào) và #BoysFriend (lan tỏa sự gần gũi, ấm áp đến các thành viên trong nhóm lẫn người hâm mộ)", đại diện nhà sản xuất cho hay.

Hiện, 5 thành viên nhóm nhạc B.O.F tất bật với các dự án, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở Hưng Yên ngày 14/12 tới.

5 thành viên nhóm B.O.F.

Trước đó, trong chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai, dựa trên điểm hỏa lực cá nhân, 17 anh tài gia nhập gia tộc toàn năng gồm Kay Trần, Jun Phạm, Cường Seven, Tự Long, Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Rhymastic, Soobin Hoàng Sơn, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt và Đỗ Hoàng Hiệp. Tuy nhiên, việc 17 anh tài này có sản phẩm chung hay không chưa được êkíp sản xuất chương trình phản hồi.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất sẽ hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng. Cường Seven là người chiến thắng, trở thành thủ lĩnh nhóm Gia tộc toàn năng mùa đầu. Chương trình được đề cử hạng mục "Hiện tượng giải trí" tại giải thưởng Ngôi sao của năm 2024, bên cạnh 2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi và Miss Cosmo. Độc giả tham gia bình chọn cho Anh trai vượt ngàn chông gai tại đây.

