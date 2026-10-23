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Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia

Sự kiện: Sao Việt

Vợ chồng Mai Hồ có buổi hẹn hò lãng mạn; Trấn Thành - Hari Won nghỉ dưỡng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Minh Khang - Thuý Hạnh kỷ niệm 20 năm cưới.

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 1

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tận hưởng không khí lãng mạn ở Thổ Nhĩ Kỳ sau những ngày du ngoạn Ai Cập. Ảnh: Facebook Trấn Thành

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 2

Minh Hằng được khen "gái một con trông mòn con mắt" khi đăng bức ảnh gợi cảm. Ảnh: Facebook Hang Le

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 3

Người đẹp Mai Hồ khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã thiếu gia. Ảnh: Facebook Mai Ho

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 4

Ba á hậu Hồng Đăng, Pháo và Emma Lê lập hội tận hưởng mùa thu Hà Nội. Ảnh: Facebook Emma Lê

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 5

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang kỷ niệm 20 năm cưới. Ảnh: Facebook Bui Thuy Hanh

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 6

Diễn viên Anh Đức đưa bà xã Phạm Anh đi "chữa lành" tại Đà Lạt. Ảnh: Facebook Ta Anh Duc

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 7

Ca sĩ Hòa Minzy "đổi gió" phong cách với váy áo tối giản. Ảnh: Facebook Hoa Nguyen

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 8

Rapper Ryhmastic đưa gia đình đi biển để bà xã có cơ hội "xả hơi" sau bốn tháng sinh con thứ hai. Ảnh: Facebook Thanh Huyen

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 9

Sara Lưu, bà xã Dương Khắc Linh, khoe bộ ảnh mới thực hiện của cặp song sinh một tháng tuổi. Ảnh: Facebook Lưu Ngọc Duyên

Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia - 10

Con gái thiếu gia Minh Nhựa vác bụng bầu, cùng chồng đưa bốn con đi chơi ở Mỹ. Ảnh: Facebook Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Trấn Thành - Hari Won hâm nóng tình yêu ở Ai cập
Trấn Thành - Hari Won hâm nóng tình yêu ở Ai cập

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tận hưởng những giây phút ngọt ngào trong chuyến du lịch hâm nóng tình cảm ở Ai Cập.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-23-10-mai-ho-tinh-tu-ben-ong-xa-thieu...

-23/10/2026 00:05 AM (GMT+7)
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