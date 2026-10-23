Ảnh sao 23/10: Mai Hồ tình tứ bên ông xã thiếu gia

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tận hưởng không khí lãng mạn ở Thổ Nhĩ Kỳ sau những ngày du ngoạn Ai Cập. Ảnh: Facebook Trấn Thành

Minh Hằng được khen "gái một con trông mòn con mắt" khi đăng bức ảnh gợi cảm. Ảnh: Facebook Hang Le

Người đẹp Mai Hồ khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã thiếu gia. Ảnh: Facebook Mai Ho

Ba á hậu Hồng Đăng, Pháo và Emma Lê lập hội tận hưởng mùa thu Hà Nội. Ảnh: Facebook Emma Lê

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang kỷ niệm 20 năm cưới. Ảnh: Facebook Bui Thuy Hanh

Diễn viên Anh Đức đưa bà xã Phạm Anh đi "chữa lành" tại Đà Lạt. Ảnh: Facebook Ta Anh Duc

Ca sĩ Hòa Minzy "đổi gió" phong cách với váy áo tối giản. Ảnh: Facebook Hoa Nguyen

Rapper Ryhmastic đưa gia đình đi biển để bà xã có cơ hội "xả hơi" sau bốn tháng sinh con thứ hai. Ảnh: Facebook Thanh Huyen

Sara Lưu, bà xã Dương Khắc Linh, khoe bộ ảnh mới thực hiện của cặp song sinh một tháng tuổi. Ảnh: Facebook Lưu Ngọc Duyên

Con gái thiếu gia Minh Nhựa vác bụng bầu, cùng chồng đưa bốn con đi chơi ở Mỹ. Ảnh: Facebook Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm