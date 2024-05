Á quân "The Voice Kids 2015" từng được Hồ Hoài Anh hết lời khen ngợi giờ ra sao?

Ngày 2/5, á quân The Voice Kids 2015 - Tiến Quang ra mắt EP đầu tay và MV debut Love YourSelf. Chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh lấy nghệ danh là Felix. Nhiều sao Việt như Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang, Dương Khắc Linh - Sara Lưu, Ali Hoàng Dương, Only C,... đã có mặt để chúc mừng nam ca sĩ.

Á quân The Voice Kids 2015 ra mắt với nghệ danh Felix.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Felix Tiến Quang bao gồm 4 ca khúc là Love Yourself, Gặp lại người yêu cũ, Em ưng ý chưa và Let’s get party. Tất cả đều do Lưu Thiên Hương sáng tác kiêm sản xuất. Suốt 9 năm qua, nữ nhạc sĩ cũng là người dìu dắt.

Nhận xét về học trò, Lưu Thiên Hương chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng mình là người thầy may mắn nhất vì có cơ hội được đồng hành cùng học trò cả khi cùng nhau chuẩn bị hành trang, kiến thức cho đến khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Kinh nghiệm nhiều năm tìm kiếm tài năng âm nhạc khiến con mắt "Ngộ Không" của tôi có thể nhìn rõ được một Idol tương lai có cả tài và đức.

Felix là một giọng ca trẻ đã đầy đủ yếu tố để có thể xuất xưởng. Với tôi, ngoài giọng hát thì nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu phải có được sức hút từ ngoại hình, từ các tiểu tiết cơ bản, từ ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể ở đây không chỉ là khả năng vũ đạo mà là có khả năng trình diễn".

Felix Tiến Quang được Lưu Thiên Hương tặng 4 ca khúc ra mắt.

Khác với thời điểm thi The Voice Kids 2015, Felix Tiến Quang hiện có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Anh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng điển trai, duyên dáng. Ngoài ra, giọng hát của Tiến Quang cũng được trau dồi, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai.

Về bài hát chủ đề Love YourSelf, Felix Tiến Quang mang đến cho khán giả một hình ảnh vừa ma mị vừa nổi loạn. Nam ca sĩ tiết lộ từng nhiều lần bật khóc trong phòng thu, phải thu âm đến 25 lần mới ưng ý.

Felix Tiến Quang nỗ lực suốt 9 năm qua để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Felix Tiến Quang cho biết sau khi giành ngôi vị á quân The Voice Kids 2015, anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Song giọng ca sinh năm 2003 không đi hát nhiều, dành thời gian để học tập và rèn luyện để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Tiến Quang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Song song là sự định hướng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ thuật hát live, thuần thục vũ đạo và làm chủ sân khấu tốt. Tiến Quang định hướng bản thân sẽ phát triển sự nghiệp với dòng nhạc pop dance & soul.

Felix Tiến Quang bày tỏ: "Trước mắt tôi muốn bố mẹ gia đình bạn bè thầy cô ủng hộ và tự hào về con đường mình đã lựa chọn. Quan trọng hơn tôi muốn âm nhạc của mình mang lại sự tích cực, truyền tải những thông điệp qua giai điệu mới mẻ giúp cuộc sống tươi đẹp hơn".

Felix Tiến Quang có nền tảng kiến thức về âm nhạc tốt.

Felix Tiến Quang tên thật là Nguyễn Trọng Tiến Quang, sinh năm 2003 tại Hà Nội. Anh từng tham gia The Voice Kids 2014 nhưng dừng chân sớm. Sau đó, Tiến Quang tiếp tục tham gia The Voice Kids 2015 và giành ngôi vị á quân dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Dương Khắc Linh. Đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong các mùa giải, Hồ Hoài Anh từng dành nhiều lời khen ngợi cho Tiến Quang bởi giọng hát thiên phúc, giàu cảm xúc.

