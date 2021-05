5 bộ phim về đề tài thảm họa choáng ngợp và đầy xúc động

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 04:10 AM (GMT+7)

Bối cảnh thảm họa thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận với các nhà làm phim Hollywood.

Những tác phẩm mang đề tài thảm họa thiên nhiên không chỉ gây ấn tượng bởi đại cảnh hoành tráng mà còn ở cách khắc họa số phận con người giữa muôn trùng hiểm nguy. Trong số rất nhiều những phim thảm họa đình đám, 5 tác phẩm sau chắc chắn sẽ khiến khán giả vừa choáng ngợp bởi sức mạnh của thiên nhiên, vừa cảm động trước tình người.

1.The Impossible

The Impossible được lấy cảm hứng từ thảm họa động đất sóng thần có thật từng tàn phá ven biển Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nơi khác năm 2004. Phim kể về hành trình đối mặt với cơn sóng thần cao khổng lồ của một cặp vợ chồng trẻ và ba cậu con trai trong chuyến du lịch tại Thái Lan. Khi gia đình nhỏ đang tận hưởng kỳ nghỉ yên bình ở bể bơi khách sạn thì thảm họa bất ngờ ập tới khiến họ ly tán và buộc phải gồng mình sống sót. Diễn xuất của Naomi Watts và Ewan McGregor khiến khán giả rơi nước mắt trước tình thân và ý chí chống chọi kiên cường. "Nhện nhọ" Tom Holland khi đó vẫn còn là sao nhí cũng gây ấn tượng mạnh mẽ và giành nhiều đề cử giải thưởng danh giá.

2. Geostorm

Khác với Impossible, Geostorm là câu chuyện giả tưởng nhưng lấy chủ đề nóng hổi về nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu. Bộ phim hư cấu nên một hệ thống kiểm soát thời tiết toàn cầu có tên The Dutch Boy với tham vọng chinh phục mọi dạng thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên lòng tham của con người khiến The Dutch Boy rơi vào tầm ngắm của các thế lực chính trị nguy hiểm. Các thế lực này mưu đồ vũ khí hóa hệ thống trên và tạo nên lỗ hổng nghiêm trọng khiến Trái Đất đứng trước nguy cơ bị hủy diệt khủng khiếp bởi cơn siêu bão có sức công phá toàn cầu. Nhà khoa học quốc tế Jake Lawson đứng đầu nhóm chế tạo The Dutch Boy nay cũng phải gánh vác trách nhiệm ngăn chặn cơn siêu bão.

Dù kinh phí không ở mức khổng lồ nhưng Geostorm vẫn là bom tấn hoành tráng chiêu đãi người xem các đại cảnh kỹ xảo ấn tượng như sóng thần quét sạch các tòa nhà chọc trời, khí lạnh đóng băng con người trong chớp mắt, và đường phố nổ tung trong biển lửa.

3. Everest

Everest là bộ phim về sức sống mãnh liệt của con người khi đứng giữa ranh giới khắc nghiệt của sống và chết. Phim dựa theo thảm họa có thật mà hai nhóm chinh phục đỉnh Everest vào năm 1996 gặp phải. Hai đoàn leo núi được dẫn dắt bởi hai trưởng nhóm thám hiểm đầy kinh nghiệm và máu phiêu lưu bước vào cuộc đua tới đỉnh Everest. Nhưng chẳng ngờ thiên nhiên mới chính là đối thủ đáng gờm nhất của cả hai khi cơn bão tuyết đột ngột ập tới hòng chôn vùi tất cả những con người nhỏ bé. Có những thành viên đã phải bỏ mạng mãi mãi trên núi tuyết, nhưng cũng có những nhà thám hiểm dũng cảm sống sót nhờ ý chí và khát vọng sống kiên cường.

4. San Andreas

Ngôi sao hành động Dwayne Johnson từng tạo nên một cơn "địa chấn" phòng vé vào năm 2015 nhờ bom tấn thảm họa San Andreas. Phim lấy bối cảnh California, Mỹ gánh chịu cơn động đất mạnh hơn 9 độ richter khiến nền đất rung chuyển và sụp đổ. Cơn sóng thần sau đó cũng theo chân tạo nên cơn thảm họa mang sức diệt vong khủng khiếp. Dwayne Johnson vào vai một phi công cứu hộ được điều động trong cơn nguy hiểm. Bên cạnh vai trò người cứu hộ chính trực, ngôi sao hành động còn được khắc họa hình ảnh người cha, người chồng quả cảm, bằng mọi giá xả thân cứu cô con gái nhỏ.

5. Those Who Wish Me Dead

Those Who Wish Me Dead (tựa Việt: Kẻ Nguyền Ta Chết) là lần đầu tiên siêu sao Angelina Jolie thủ vai chính trong bộ phim mang đề tài thảm họa. Nữ diễn viên giành giải Oscar sẽ vào vai một lính cứu hỏa nhảy dù còn bị ám ảnh bởi cái chết của ba người mà cô không kịp cứu thoát trong một đám cháy rừng trước đó. Trong khi làm nhiệm vụ mới, cô tình cờ gặp gỡ một cậu bé 12 tuổi đầy hoảng loạn và không còn nơi nào để đi. Sau khi chứng kiến một vụ giết người man rợ, cậu bé đã phải chạy trốn khỏi những tên sát thủ đang truy lùng mình, trong đám cháy rừng đầy giận dữ. Số phận cậu bé được đặt vào tay người nữ lính cứu hỏa. Chuyện phim hứa hẹn sẽ chinh phục ngay cả những khán giả khó tính nhất nhờ bảo chứng từ đạo diễn kiêm biên kịch được đề cử giải Oscar Taylor Sheridan. Ông là người đứng sau thành công của những tác phẩm giàu chiều sâu và đậm khốc liệt như Hell or High Water, Wind River hay Sicario. Phim khởi chiếu năm 2021 tại Việt Nam với định dạng 2D.

Nguồn: http://danviet.vn/5-bo-phim-ve-de-tai-tham-hoa-choang-ngop-va-day-xuc-dong-50202116495217.htmNguồn: http://danviet.vn/5-bo-phim-ve-de-tai-tham-hoa-choang-ngop-va-day-xuc-dong-50202116495217.htm