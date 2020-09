5 bộ phim có cảnh "mây mưa" bạo hơn "50 sắc thái" trên Netflix

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 10:23 AM (GMT+7)

Đây đều là những bộ phim có nhiều cảnh nóng táo bạo, trần trụi nhất.

Tháng 6.2020, bộ phim 365 Dni (tên tiếng Anh: 365 Days) làm mưa làm gió trên Netflix và mạng xã hội toàn cầu. 365 Days nổi tiếng khắp châu Á vì có nhiều cảnh nóng trần trụi được ví như 50 sắc thái.

Phim kể về vụ “bắt cóc vì tình” do tay trùm mafia vùng Sicilian - Don Massimo (Michele Morrone) đã bắt cóc nữ giám đốc kinh doanh của một khách sạn Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) và cho cô 365 ngày để yêu mình. Từ đây, hành trình yêu đương của cặp đôi bắt đầu với vô số cảnh nóng bạo liệt.

"365 Days" gây sốc trên toàn cầu vì cảnh nóng táo bạo không kém "50 Sắc giới".

Bộ phim cũng gây nên làn sóng tranh cãi vì lãng mạn hóa hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ tâm lý học mô tả một loạt những trạng thái tâm lý của nạn nhân bị bắt cóc, trạng thái này biến chuyển từ căm ghét, sợ hãi thành đồng cảm, quý mến, thậm chí ủng hộ và làm theo hành vi sai trái của kẻ thủ phạm.

Đầu tháng 7, trang trang Change.org đã có hơn 75.000 người đã ký vào bức thư thỉnh nguyện của tác giả Mikayla Zazon đòi gỡ phim 365 days khỏi nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix. Lý do khiến nhiều người đồng tình với quyết định này vì cho rằng Netflix đứng về phía những kẻ lạm dụng khi để một bộ phim tuyên dương, lãng mạn hóa và phớt lờ việc xâm phạm tình dục nằm trong top thịnh hành toàn cầu.

Bộ phim bị đề nghị gỡ khỏi nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix.

Nữ ca sĩ Duffy đã gửi cho hãng Netflix cùng yêu cầu hãng này gỡ bỏ tác phẩm 365 days khỏi nền tảng. Cô cho rằng hãng "vô trách nhiệm" khi chiếu một bộ phim lãng mạn hóa chuyện người nữ bị bắt cóc và cưỡng bức. Mặc dù bị khán giả chỉ trích, nhưng tác phẩm vẫn có lượng xem "khủng" ở nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí lấn sang cả thị trường Nam Phi...

Không những thế, 365 Days còn lọt vào top 5 bảng xếp hạng theo yêu cầu thưởng thức phim trên toàn thế giới. Mặc dù trên IMDb, phim chỉ được chấm 3,3 sao nhưng nhờ những cảnh nóng trần trụi, 365 Days vẫn thành công thu hút được một lượng lớn khán giả.

Cách đây không lâu, truyền thông quốc tế công khai danh sách các mã ẩn trên Netflix. Với những mã ẩn này, khán giả có thể tìm thấy nhiều bộ phim thể loại 18+ hoặc kinh dị bị cấm trên Netflix. Dưới đây là 5 bộ phim được HK01 xếp vào danh sách có nội dung gây sốc không kém 365 Days.

Dark Desire (Dục vọng đen tối)

Sau 365 Days, Netflix lại gây tranh cãi khi ra mắt bộ phim Dark Desire. Tác phẩm được dán nhãn 18+ ngập tràn những cảnh sex trần trụi, bạo liệt, được nhận xét không kém gì 365 Days của Ba Lan. Series phim truyền hình thuộc thể loại kinh dị, giật gân, tội phạm của Mexico, phim dài 18 tập. Phim tập trung vào nhân vật chính Alma Solares (Maite Perroni) - một giáo sư đại học nghi ngờ chồng mình ngoại tình.

Trong một dịp đi nghỉ cuối tuần với bạn thân, Alma gặp một chàng trai đáng tuổi con mình là Dario Guerra (Alejandro Speitzer) trong một bữa tiệc và nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ tình ái. Sau chuyến đi, Alma không ngờ gặp lại gã tình trẻ tại trường Đại học.

Từ đây, mối quan hệ sai trái của họ dây dưa không dứt. Sự xuất hiện của Dario kéo theo một vụ án mạng. Ban đầu, mọi người nghĩ là một vụ tự tử, nhưng sau đó xuất hiện nhiều nghi điểm đáng ngờ, thậm chí còn liên quan đến vụ án trước đó hàng chục năm.

Cuộc sống bình thường của Alma bỗng dưng bị đảo lộn, nhiều bí mật đen tối dần được phơi bày, khiến cô phải đặt câu hỏi về những người thân thiết. Xem phim, khán giả bị “bội thực” bởi các phân cảnh tình yêu cấm đoán, kích thích tình dục và giết người trần trụi.

Ngay ở đầu phim, Alma và Dario xảy ra “tình một đêm” trong phòng khách sạn. Người xem “đỏ mặt” vì cảnh sex được mô tả khá kỹ như cảnh nữ diễn viên khỏa thân ở hồ bơi với tình trẻ. Sau khi bộ phim ra mắt vào ngày 15/7, bộ phim đã đứng top 5 trong bảng xếp hạng theo yêu cầu ở Hồng Kông.

Love (2015)

Love (2015) của đạo diễn Gaspar Noe gây tranh cãi ở LHP Cannes 2015 vì những cảnh "mây mưa" quá táo bạo. Ngoại trừ một vài tình tiết lãng mạn, phần lớn phim đều là cảnh làm tình trông thật đến mức không thể trần trụi hơn.

Phim kể theo dòng hồi tưởng của nhân vật chính Murphy (Karl Glusman) buộc phải kết hôn sau khi làm bạn gái Omi (Klara Kristin) có bầu. Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt khiến anh không ngừng nghĩ về mối tình với cô bạn gái cũ Electra (Aomi Muyock ) khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Electra cho biết cô đã mất tích.

Ngay khi công chiếu, Love gây choáng váng bởi một nửa phim là những cảnh giường chiếu nóng bỏng. Đặc biệt, cảnh 18+ trong phim có cả cảnh quay thật và cảnh quay dàn dựng. Đạo diễn Gaspar Noe không tiết lộ đâu là cảnh sex thật đâu là cảnh sex giả.

Nhiều ý kiến chỉ trích đây chẳng khác gì một phim khiêu dâm, còn đạo diễn Gaspar lại cho rằng bộ phim của ông là cái nhìn thực tế nhất về tình yêu. Nó chỉ đơn thuần mô tả những gì diễn ra trong cuộc sống và không có gì phải né tránh.

Below Her Mouth (2016)

Below Her Mouth của nữ đạo diễn April Mullen kể về chuyện tình đồng tính nữ của Jasmine (Natalie Krill) - một biên tập viên thời trang sắp tổ chức đám cưới với vị hôn phu ở Toronto. Trong một lần đi chơi cùng cô bạn thân Claire (Melanie Leishman), Jasmine gặp gỡ Dallas (Erika Linder) - một thợ làm vườn vừa thất tình. Jasmine trở nên say mê Dallas và bước vào mối tình với cô.

Trong phim có rất nhiều cảnh giường chiếu gây sốc cho người xem. Thậm chí, bộ phim còn bị cấm chiếu ở một số nước vì quá trần trụi.

Newness (2017)

Phim kể về Martin (Nicholas Hoult) - một dược sĩ và Gabi (Laia Costa) - một trợ lý vật lý trị liệu sống ở Los Angeles, nơi cả hai thường xuyên sử dụng một ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Cặp đôi hẹn gặp nhau tại một quán bar. Ngay sau đó, họ lao vào mối quan hệ tình ái.

Trong phim ngập tràn những cảnh giường chiếu táo bạo, khiến nhiều khán giả e ngại khi xem.

Amar (2017)

Phim kể về Laura (María Pedraza) và Carlos (Pol Monen) luôn sống trong những giấc mơ về tình yêu cuồng nhiệt nhưng không bền vững. Cả hai trải qua mối tình đầu mãnh liệt nhưng sự lãng mạn lý tưởng thuở nào dần phai nhạt trước thực tế cuộc sống khiến cả hai gục gã.

Ngoài những cảnh nóng ấn tượng, Amar còn khơi gợi cảm xúc buồn, tiếc nuối của mối tình đầu.

