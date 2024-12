2024 - năm đen đủ đường của Jennifer Lopez

Dailymail nhận định Jennifer Lopez đã trải qua một năm đen tối và các chuyên gia đang phân tích liệu nghệ sĩ 55 tuổi sẽ vực dậy sau cuộc khủng hoảng này ra sao. Ngoài vụ ly hôn với Ben Affleck, J.Lo còn đối mặt với hàng loạt những cú vấp trong sự nghiệp: album thất bại, phim tài liệu bị chỉ trích dữ dội, tour diễn bị hủy... Cô cũng bị nhắc tên trong một bê bối rúng động khác của năm.

Album ế ẩm

Đầu năm nay, Jennifer Lopez phát hành album This Is Me... Now với chủ đề tình yêu và chữa lành. Sau một thập kỷ J.Lo không ra album, nhiều người dự đoán sản phẩm âm nhạc này sẽ gây tiếng vang lớn và được khán giả chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên khi ra mắt hồi tháng Hai, This Is Me... Now chỉ đứng vị trí thứ 38, trở thành album đầu tiên của J.Lo không vào top 20.

Album 'This Is Me... Now' là sự tiếp nối 'This Is Me... Then' năm 2002 nhưng không thành công như album trước.

Không chỉ công chúng hờ hững, các nhà phê bình âm nhạc cũng không đánh giá cao album mới của Jennifer Lopez. Tờ The Guardian miêu tả album này "hoàn toàn tầm thường" và không để lại dấu ấn gì ngoài việc dõi theo chuyện tình của ca sĩ với tài tử Ben Affleck. Tờ The Guardian bình luận: "Trong khi J.Lo hứa hẹn cho chúng ta thấy con người chân thật của cô ấy, thật khó để thấy được điều đó trong tác phẩm bóng bẩy và gợi cảm này".

Hai dự án ăn theo album bị chỉ trích

Song song với album, Jennifer Lopez phát hành phim ca nhạc This is Me... Now: A Love Story và phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told - cả hai đều bị giới phê bình và khán giả quay lưng.

Bộ phim ca nhạc với sự góp mặt của nhiều diễn viên, vũ công tái hiện "hành trình tìm kiếm tình yêu của Jennifer". Nhưng thật không may, phim không được ưa chuộng lắm. Một nhà phê bình viết trên Rotten Tomatoes rằng bộ phim kiêm video ca nhạc dài hơi này kỳ quặc và quá nghiêm túc khi dựa theo đời sống tình cảm của Jennifer - những điều đã được báo chí bàn luận trong nhiều thập kỷ.

Ca sĩ chi bộn tiền làm phim ca nhạc và phim tài liệu về chuyện tình của mình với Ben Affleck.

Phim tài liệu, chủ yếu nói về việc J.Lo hàn gắn tình cảm với Ben Affleck sau 17 năm chia tay, cũng bị chê không kém. Nhiều người bình luận bộ phim thiếu thực tế và ảo tưởng. J.Lo cũng vấp phải phản ứng dữ dội khi tiết lộ những bức thư tình của cô được Ben giữ suốt hai thập kỷ qua, chỉ trích ca sĩ quá phô trương tình yêu, không để tâm đến cảm xúc vợ cũ và các con của Ben.

Theo các nguồn tin, Jennifer Lopez đã tự bỏ tiền túi thực hiện hai bộ phim này khi tất cả đối tác tiềm năng đều rút lui. Cô mạnh tay chi tới 20 triệu USD cho dự án lớn trong đời nhưng rốt cuộc lại không được khán giả đón nhận như kỳ vọng.

Chuyến lưu diễn bị hủy bỏ

Giọng ca On the Floor đã lên kế hoạch thực hiện chuyến lưu diễn This Is Me... Now: The Tour ở Bắc Mỹ để quảng bá album mới. Đến tháng 4, có thông tin tiết lộ Jennifer đổi tên chuyến lưu diễn thành This Is Me... Live và sẽ hát các bản hit trong suốt sự nghiệp thay vì chỉ tập trung vào album mới. Lý do vì các ca khúc vừa phát hành không thu hút khán giả và Jennifer muốn học hỏi thành công của các nghệ sĩ đang đi tour như Taylor Swift và Madonna.

J.Lo đã lên kế hoạch lưu diễn từ tháng 6 đến tháng 8 tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên đến tháng 5, bản đồ chỗ ngồi chính thức trên Ticketmaster cho thấy vẫn còn nhiều vé chưa bán được và một số trang web rao bán lại vé với giá chỉ 10 USD. Khi đó, một nguồn tin nói với Dailymail rằng ban tổ chức muốn hủy chuyến lưu diễn nhưng J.Lo và người quản lý của cô phản đối: "Live Nation lo ngại việc ế vé và không muốn Jennifer cảm thấy xấu hổ khi ra sân vận động thấy những khoảng trống lớn trên hàng ghế khán giả. Nhưng vì kiêu hãnh, Jen không muốn hủy bỏ nên tour diễn vẫn tiếp tục. Họ không thể thuyết phục được cô ấy".

Vào cuối tháng 5, khi hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck trục trặc, Jennifer thông báo hủy chuyến lưu diễn "để dành thời gian bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết".

Phim điện ảnh bị chê

Jennifer Lopez từng có một năm 2023 thành công với hai bộ phim cô đóng chính là phim hài tình cảm Shotgun Wedding chiếu trên Amazon Prime và phim tâm lý hành động The Mother của Netflix. Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh tiếp theo của cô phát hành trong năm 2024 lại không được đánh giá cao.

Bộ phim khoa học viễn tưởng Atlas do J.Lo đóng chính kiêm sản xuất ra mắt hồi tháng 5 nhận đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình dù vào danh sách top 10 Netflix tại 93 quốc gia. Tờ Guardian nhận xét đây là bộ phim tệ nhất của J.Lo trong sự nghiệp trong khi Screen Rant viết rằng phim "hoàn toàn sai về khoa học viễn tưởng".

Jennifer Lopez trong buổi ra mắt phim 'Atlas'. Ảnh: FilmMagic

Trên Rotten Tomatoes, phim có số điểm thấp 19% từ các nhà phê bình và 46% từ khán giả. Một người nhận xét: "Đây là một bộ phim dễ xem vì phần lớn nội dung không quan trọng. Nó thậm chí là một bộ phim dễ quên hơn". Người khác viết: "Jennifer Lopez không thể cứu được bộ phim nhàm chán này, giống như sự lặp lại của những phim hành động/khoa học viễn tưởng khác trong quá khứ".

Cuối năm nay, Jennifer Lopez gây chú ý với vai phụ trong bộ phim điện ảnh Unstoppable, trình chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Toronto hồi tháng 9. Diễn xuất của Jennifer và bộ phim được đánh giá tích cực, tuy nhiên doanh thu phòng vé lại hẩm hiu. Nhiều fan dự đoán Jennifer Lopez có thể nhận đề cử Quả cầu vàng 2025 cho vai diễn người mẹ của vận động viên khuyết tật Anthony Robles, tuy nhiên vận may đã không mỉm cười với cô. Khán giả tiếc nuối khi tên của Jennifer Lopez không có trong danh sách tranh giải được công bố hồi đầu tháng 12.

Cuộc hôn nhân thứ tư đổ vỡ

Chuyện tình đẹp "gương vỡ lại lành" với Ben Affleck sau 17 năm chia tay từng là nguồn cảm hứng để Jennifer Lopez sáng tác album mới và làm phim tài liệu. Tuy nhiên chỉ hai tháng sau khi những dự án này ra mắt, cặp sao xảy ra bất đồng sâu sắc và ly thân. Ben chuyển ra sống riêng, thuê nhà ở cạnh biệt thự của vợ cũ - diễn viên Jennifer Garner - và các con anh. J.Lo vẫn ở lại tổ ấm cũ của họ - biệt thự 60 triệu USD mới mua năm ngoái.

Ben Affleck và Jennifer Lopez chia tay sau ba năm hàn gắn, hai năm kết hôn. Ảnh: AFP

Cặp sao im lặng trước tin đồn rạn vỡ, nhưng họ không còn sánh đôi, thay vào đó mỗi người tập trung vào cuộc sống riêng. Jennifer Lopez đi du lịch châu Âu một mình, chuyển tới bờ Đông nước Mỹ nghỉ dưỡng trong khi Ben ở Los Angeles dành thời gian cho các con và công việc.

Ngày 20/8, tròn hai năm cưới, J.Lo đệ đơn ly hôn, trích dẫn ngày chia tay là 26/4. Nguồn tin tiết lộ trên People, ca sĩ đã nỗ lực hàn gắn với Ben trong suốt những tháng hè nhưng tài tử Batman tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt nên cuối cùng cô quyết định đệ đơn.

Mối tình với Ben Affleck tan vỡ lần thứ hai, chỉ ba năm sau khi họ tái hợp, để lại nỗi đau sâu sắc với J.Lo. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview tháng 10, ngôi sao 55 tuổi cho biết cô cảm thấy gần như gục ngã và hoang mang về tương lai. Tuy nhiên J.Lo cho biết đổ vỡ lần này giống như bài học giúp cô mạnh mẽ hơn và tìm thấy hạnh phúc tự thân.

Hiện tại, J.Lo và Ben vẫn trong quá trình ly hôn. Cặp sao đang rao bán biệt thự để phân chia tài sản nhưng đến nay vẫn chưa có người mua.

Bạn trai cũ vướng bê bối tình dục

Giữa rất nhiều rắc rối trong cuộc sống cá nhân và công việc, năm nay Jennifer Lopez bỗng dưng phải đối mặt với điều tồi tệ khác liên quan đến tình cũ Diddy. Ông trùm nhạc rap bị cảnh sát liên bang khám xét nhà hồi tháng Ba và bị bắt giữ vào tháng 9 vì tội buôn bán tình dục, tống tiền và đưa người tham gia hoạt động mại dâm. Các công tố viên nói rằng Diddy đã tổ chức tiệc thác loạn trong suốt nhiều năm, tại đó rapper đe dọa, dùng vũ lực ép các nạn nhân quan hệ tình dục với khách làng chơi và ghi hình lại.

Mối quan hệ nổi tiếng của Jennifer Lopez với Diddy từ năm 1999 đến 2001 được khơi lại kèm theo nhiều bức ảnh ca sĩ từng tham gia các bữa tiệc của bạn trai. Thêm vào đó, một số vụ kiện Diddy tấn công tình dục xảy ra vào khoảng thời gian J.Lo đang hẹn hò rapper tai tiếng này. Bê bối của Diddy không khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống và danh tiếng của J.Lo.

Jennifer Lopez và Diddy (phải) bên các vị khách trong tiệc của rapper. Ảnh: PatrickMcMullan

J.Lo đã cố gắng hết sức tránh xa rắc rối của bạn trai cũ. Cô chọn cách giữ im lặng và có lần ca sĩ đột ngột bỏ đi lúc đang ký tặng người hâm mộ khi được hỏi về Diddy.

Jennifer Lopez có thể sớm vượt qua sóng gió?

Nhìn lại cuộc sống và sự nghiệp thăng trầm của J.Lo, các chuyên gia quan hệ công chúng cho rằng khó khăn trong năm qua chỉ là một thời gian khủng hoảng ngắn hạn với nữ ca sĩ.

Chuyên gia Jon Harris, 56 tuổi, nhận định: "Jennifer Lopez không còn xa lạ với nghịch cảnh. Cô ấy đã xây dựng toàn bộ sự nghiệp dựa trên khả năng phục hồi và tái tạo. Bởi vậy tôi không coi khoảnh khắc này là hồi kết. Jennifer đã chứng minh nhiều lần rằng những thất bại không định nghĩa cô ấy, chúng chỉ tiếp thêm động lực. Sự thật là, thương hiệu J.Lo đã trải qua những cú vấp tạm thời. Tuy nhiên không thể đánh giá cô ấy qua một album, một bộ phim, một mối quan hệ hay thậm chí một kỷ nguyên trong sự nghiệp. J.Lo là biểu tượng của sự chăm chỉ, đổi mới và bền bỉ".

Eric Schiffer, một chuyên gia quốc tế về danh tiếng, thương hiệu đến từ Los Angeles, đánh giá danh tiếng của J.Lo rất lớn nên những thất bại năm qua không thể khiến cô sụp đổ. Tuy nhiên Eric cho rằng nữ nghệ sĩ nên chọn các dự án nghệ thuật phù hợp và chất lượng hơn.

Jennifer Lopez được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để tạo dựng thành công.

Giữa muôn trùng khó khăn trong suốt năm 2024, bản thân Jennifer Lopez vẫn luôn thể hiện sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, giữ thái độ tích cực mỗi khi xuất hiện. Trong cuộc phỏng vấn vào giữa tháng 12 với nhà báo của Variety, J.Lo gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn ở bên cô trong suốt hành trình sự nghiệp 30 năm và nói thêm: "Tôi thực sự cảm thấy điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến".