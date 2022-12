Năm 2022 đã khép lại, có thể nói đây là năm thị trường xăng dầu có nhiều biến động. Giá xăng đã tăng 16 lần, giảm 16 lần, giữ nguyên một lần, có thời điểm vượt mốc 30.000 đồng/lít. Đó là vào ngày 21/6, giá xăng lập đỉnh, đạt 32.870 đồng/lít.

Trong các kỳ điều chỉnh, lần giảm nhiều nhất vào ngày 11/7, xăng E5 RON 92 giảm 3.110 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 3.090 nghìn đồng/lít. Lần tăng nhiều nhất vào ngày 11/3, E5 RON 92 tăng 2.915 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 2.986 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng tăng mạnh và liên tục lập đỉnh vào những tháng giữa năm do 2 nguyên nhân. Thứ nhất là do thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động lớn. Cụ thể, việc EU đưa ra đề xuất cấm vận đối với các sản phẩm xăng dầu từ Nga và OPEC+ không tăng sản lượng so với kế hoạch như đề xuất của EU đã gây lo ngại về nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Thứ hai, do nhu cầu dầu thô tăng sau khi Mỹ công bố kế hoạch mua 60 triệu thùng để bổ sung cho kho dự trữ khẩn cấp.