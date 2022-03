Giá xăng lập kỷ lục gần 30.000 đồng/lít: Dân văn phòng “thắt lưng buộc bụng”, chủ xế hộp ngậm ngùi cất xe

Không chỉ xe chở khách, những doanh nghiệp có xe chở hàng cũng chung cảnh ngộ. Ông Cao Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Minh Hoa (TP Thủ Đức) cho biết, trước tháng 8/2021, chi phí vận chuyển cho mỗi container trọng lượng từ 12-15 tấn từ TPHCM, Tiền Giang, Long An ra cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc để xuất khẩu sang Trung Quốc có giá 50-70 triệu đồng thì đến cuối năm 2021 đã đội lên khoảng 90-100 triệu đồng.

“Với việc giá xăng dầu tăng trong những ngày đầu năm 2022, dự báo giá cước vận chuyển nông sản, trái cây từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng đội lên 120-150 triệu đồng/container thậm chí cao hơn nữa trong thời gian tới” - ông Thành tính toán.

Với những ngư dân bám biển, giá xăng, dầu tăng cao cộng với ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá hải sản xuống thấp; thiếu nhân lực đi biển... đã khiến nhiều tàu, thuyền đánh cá của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải nằm bờ chờ chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, một số ngư dân vẫn “cắn răng” tiếp tục vươn khơi để có nguồn thu nhập, trả lãi vay ngân hàng...

Ông Nguyễn Văn Ninh, chủ tàu ở xã Thạch Kim, Thạch Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mặc dù sản lượng đánh bắt không thay đổi so với trước, nhưng do giá dầu tăng “phi mã” kéo theo các nguyên vật liệu tăng theo, giá hải sản giảm... nên các chuyến tàu đều lỗ. Nhưng ngặt nỗi tiến thoái lưỡng nan: đi không được, ở nhà không xong!... Không ra khơi thì không có tiền trả lãi vay đóng tàu và người lao động (bạn thuyền) sẽ tìm đến chủ tàu khác để kiếm kế sinh nhai. Do đó, dù có phải bù lỗ cũng phải cho tàu xuất bến”.