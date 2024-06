Tin nóng EURO ngày 15/6: Cảnh sát Đức khuyên các CĐV nên hút cần sa thay vì uống bia

Xe chở CĐV Scotland bất ngờ gặp tai nạn hy hữu

Báo chí Đức mới đây đưa thông tin về vụ việc chiếc xe chở 1 nhóm CĐV của Scotland sang Đức cổ vũ cho trận mở màn gặp đội chủ nhà, đã bị tai nạn. Cảnh sát Đức cho biết tai nạn xảy ra rạng sáng 14/6 trên tuyến đường vành đai kết nối sân bay Weeze ở vùng Hạ Rheinland với thành phố Dusseldorf, giữa xe chở 5 cổ động viên Scotland với ôtô của một người dân địa phương.

Sự việc khiến tài xế Scotland và một hành khách bị thương nghiêm trọng, 3 người còn lại và lái xe Đức bị thương nhẹ. Theo thông báo của cảnh sát địa phương, nguyên nhân ban đầu là do tài xế Scotland đã đi ngược chiều do thói quen đi lề trái ở quốc gia của họ. Người lái xe cũng có thể đang say xỉn khi xảy ra tai nạn.