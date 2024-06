"Nhà tiên tri măng tây" dự đoán EURO 2024: Đặt cửa ĐT Anh vô địch, Kane tỏa sáng

ĐT Anh chuẩn bị bước vào hành trình tại EURO 2024. Lần trước, họ kết thúc ở vị trí thứ hai chung cuộc gây nhiều sự tiếc nuối. Lần này, thầy trò HLV Gareth Southgate được kỳ vọng sẽ đứng trên đỉnh châu Âu. Người hâm mộ của “Tam sư” lại càng tin tưởng điều đó với lời tiên tri của một nhân vật nổi tiếng mới đây.

"Cô đồng" Jemima Packington với lời tiên tri dành cho ĐT Anh tại EURO 2024

Tờ Manchester Evening News đưa tin "nhà tiên tri" 67 tuổi, Jemima Packington dự đoán rằng ĐT Anh sẽ chấp dứt 58 năm không giành được danh hiệu nào bằng việc vô địch EURO 2024 sau khi “gieo quẻ”. Packington gieo quẻ bằng cách tung những búp măng tây lên không trung và rồi dựa vào hoa văn do những búp măng tây tạo nên trên mặt đất để đưa ra dự đoán.

"Cô đồng" này khá nổi tiếng tại Anh khi bà là người duy nhất dự đoán đúng việc Anh rời khỏi liên minh châu Âu, thời điểm nữ hoàng Elizabeth băng hà và hoàng tử Harry cùng vợ là Meghan rời khỏi Hoàng gia Anh.

“Mọi người liên tục hỏi tôi về khả năng ĐT Anh vô địch EURO 2024. Bởi vậy, tôi đã gieo quẻ khá nhiều lần nhưng đều cho chung một kết quả. Những mầm măng tây đều ra tín hiệu là “Chiếc cúp sẽ trở về quê hương”. Người hâm mộ có thể lạc quan vào những gì sẽ diễn ra tại Đức sắp tới.

Quẻ bói cũng cho thấy đây là giải đấu Harry Kane sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tôi vẫn thường xuyên gieo quẻ và những mầm măng tây đều đang đem tới những tín hiệu tích cực. Tôi tin tưởng ĐT Anh sẽ thi đấu tốt và giành chức vô địch EURO 2024. Hãy cùng chờ xem những lời tiên tri của tôi trở thành hiện thực”.

Theo tờ Manchester Evening News, Packington đã tiên tri đúng một sự kiện chính trị tại Anh khiến nhiều người ngỡ ngàng. "Cô đồng" này khá tin tưởng vào khả năng của bản thân.

“Tôi có được khả năng dự đoán sau khi nhận món quà từ người dì hồi còn nhỏ. Cách làm của tôi chưa bao giờ thay đổi, tung những búp măng tây lên rồi để chúng rơi tự do. Chúng sẽ tạo ra hoa văn và từ đó tôi có thể nhìn thấy được tương lai. Lời tiên tri của tôi luôn trùng khoảng 75-90% so với sự thật. Đôi khi tôi có dự đoán sai nhưng đó là do tôi đọc sai tín hiệu. Mặc dù vậy, điều đó hiếm khi xảy ra”.

