EURO 2024 - Bảng F (Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, Georgia): Selecao châu Âu vượt trội

Lịch thi đấu bảng F EURO 2024 23h00, ngày 18/6: Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia 2h00, ngày 19/6: Bồ Đào Nha vs Cộng hòa Séc 20h00, ngày 22/6: Georgia vs Cộng hòa Séc 23h00, ngày 22/6: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bồ Đào Nha 2h00, ngày 27/6: Georgia vs Bồ Đào Nha 2h00, ngày 27/6: Cộng hòa Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ