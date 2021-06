Rooney chê HLV Southgate không biết dùng Foden, bày cách để sửa sai

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 16:17 PM (GMT+7)

Cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng phong độ chưa đạt kỳ vọng của Phil Foden tại EURO 2020 liên quan đến cách chơi của ĐT Anh.

Foden một trong những nhân tố chủ chốt mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21 cho Man City, khi anh được HLV Pep Guardiola trọng dụng. Ở EURO 2020, tiền vệ trẻ này được đá chính ở 2 trận đầu của ĐT Anh gặp Croatia và Scotland, nhưng tỏ ra chật vật trong việc thể hiện bản thân.

Rooney cho rằng cách chơi của ĐT Anh quá khác so với Man City

Trong một chia sẻ mới đây trên tờ The Times, cựu tiền đạo ĐT Anh Rooney cho rằng nguyên nhân khiến Foden chưa thể tỏa sáng trong màu áo “Tam Sư” là do vai trò của anh trên đội tuyển quá khác biệt so với những gì cầu thủ này vẫn thường làm ở Man City.

“City chơi bóng ở khu vực 1/3 cuối sân”, Rooney nhận định. “Họ duy trì việc kiểm soát bóng ở đó. Còn Foden không phải là một cầu thủ chuyên rê dắt, mà là người tạo ra những đường chuyền ngắn và di chuyển vào những vị trí thuận lợi. Ở City, cách di chuyển của những cầu thủ xung quanh giúp cậu ấy làm được điều đó.

City thường tạo ra những đường chuyền nhanh tầm 4-5m trước khi hoán đổi các vị trí – một chút thôi, không nhiều. Điều này giải phóng Foden và giúp cậu ấy có thể di chuyển vào vị trí số 9 hoặc số 10. Trong khi đó trên tuyển Anh, cậu ấy hơi bị cô lập ở ngoài đường biên. Khi cậu ấy nhận bóng, việc di chuyển của toàn đội cũng không nhiều”.

Từ đây, Rooney cho rằng điều duy nhất Foden có thể làm khi nhận bóng trong bối cảnh này, là rê dắt. Cựu tiền đạo ĐT Anh gợi ý HLV Gareth Southgate dùng Sancho và Grealish, những người có khả năng đi bóng tốt, nếu chiến lược gia người Anh có xu hướng thúc giục các cầu thủ đá biên tạo ra những pha đi bóng.

Mùa giải vừa qua, Foden có 16 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trên tất cả các đấu trường. Thành tích ấn tượng này giúp anh đoạt giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn. Ở trận gặp Croatia, Foden bị cột dọc từ chối bàn thắng sau một pha di chuyển vào trung lộ và dứt điểm chân trái sở trường.

“Tôi thích cách chơi của Foden, nhưng người ta cần phải biết rằng, trong vòng 4 năm tới hoặc hơn, cậu ấy sẽ được phát triển theo cách của một cầu thủ Man City”, Rooney đưa ra bình luận. “Pep sẽ không để cậu ấy ra đi theo dạng cho mượn, hay trải nghiệm một phong cách chơi bóng khác. Giai đoạn trưởng thành của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi cách chơi của Pep. Thật khó để cậu ấy chơi khác đi, khi mà mọi thứ đã trở thành thói quen từ năm 16 tuổi”.

Sau 2 trận vòng bảng đầu tiên, ĐT Anh có 4 điểm. Họ sẽ gặp đội đầu bảng CH Séc, đội cũng có 4 điểm, ở lượt cuối. ĐT Anh đang bị nghi ngờ tránh ngôi đầu bảng vì sẽ phải gặp đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

