Ronaldo, Mbappe & dàn "bom tấn" gây tiếc nuối ở đội hình SAO bị loại EURO 2020

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 00:10 AM (GMT+7)

EURO 2020 chứng kiến một giải đấu buồn của các siêu sao hàng đầu châu Âu. Những đội bóng sở hữu dàn cầu thủ danh tiếng như Pháp hay Bồ Đào Nha, Đức... đều đã phải nói lời từ giã.

Vòng chung kết EURO 2020 quy tụ những ngôi sao lớn nhất bóng đá lục địa già. Trước thềm giải đấu, siêu sao Cristiano Ronaldo còn là đương kim vô địch cùng ĐT Bồ Đào Nha, Kylian Mbappe rồi Antoine Griezmann, Paul Pogba là nhà á quân giải đấu với ĐT Pháp. Sau cùng, những ngôi sao danh tiếng nhất hóa ra lại là những người ra về sớm.

Nhiều ngôi sao lớn đã phải chia tay EURO 2020

Hiếm có kỳ EURO nào mà tính chất khốc liệt và yếu tố bất ngờ lại lớn như tại EURO 2020. Sau vòng đấu bảng, nhiều tên tuổi đã phải trở thành khán giả của giải đấu. Tới vòng 1/8, EURO 2020 tiếp tục chia tay hàng loạt ngôi sao. Có thể dễ dàng lập ra một đội hình "khủng" mà NHM không còn được chứng kiến trong phần còn lại của giải đấu.

Ở vị trí án ngữ nơi khung thành, đáng tiếc nhất là trường hợp của Manuel Neuer. Thủ môn của đội tuyển Đức đã có nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu lớn với kinh nghiệm dạn dày. Nhưng ở vòng 1/8, anh đã không thể giữ sạch lưới khiến "Die Mannschaft" phải dừng bước trước đội tuyển Anh. Thất bại 0-2 ở Wembley khép lại giấc mộng đêm hè châu Âu của nhà vô địch World Cup 2014.

Đội hình của ĐT Đức được định giá 936,5 triệu euro. Bởi vậy, bên cạnh thủ môn Neuer, người hâm mộ còn phải chia tay Joshua Kimmich - một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Đức ở thời điểm hiện tại. Ngay cả khi phải rời giải sớm, Kimmich vẫn để lại dấu ấn cực lớn nhờ lối chơi thông minh, toàn diện trong cả tư duy lẫn kỹ năng, ở hai khía cạnh phòng ngự và tấn công.

Ở hàng thủ, ngoài thủ môn Neuer và hậu vệ phải Joshua Kimmich, 3 ngôi sao lớn khác phải rời cuộc chơi tính đến hết vòng 1/8 EURO 2020 gồm có Raphael Varane (Pháp), Ruben Dias (Bồ Đào Nha) và David Alaba (Áo). Dự bị cho bộ tứ hậu vệ là Mathijs de Ligt - người phải rời cuộc chơi trong tủi hổ với chiếc thẻ đỏ trực tiếp, báo hại Hà Lan phải chơi thiếu người để rồi chuốc lấy thất bại 0-2 trước CH Séc.

Sau vòng 1/8, cú sốc lớn nhất là khi nhà vô địch World Cup 2018 - ĐT Pháp bị Thụy Sỹ loại khỏi cuộc chơi sau loạt penalty cân não. NHM có lý do để tiếc nuối bởi hàng loạt tên tuổi lớn của đội bóng áo lam như N'Golo Kante, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Karim Benzema hay Antoine Griezmann đã bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp. Dàn sao tuyển Pháp được Transfermarkt định giá tới 1,03 tỷ euro. Việc thiếu vắng đội bóng này sẽ gây ra sự tiếc nuối không nhỏ.

Trong số các đội bóng phải dừng bước ở vòng 1/8, tất nhiên không thể không kể tới Bồ Đào Nha. Thất bại 0-1 trước tập thể ngôi sao của ĐT Bỉ khiến nhà đương kim vô địch trở thành cựu vương. Với thất bại này, Cristiano Ronaldo đã phải trở thành khán giả của EURO 2020 dù đã nỗ lực hết mình.

Ngoài Ronaldo, các ngôi sao lớn của đội bóng áo bã trầu như Bernardo Silva, Bruno Fernandes hay cầu thủ đã được nhắc đến ở hàng thủ là Ruben Dias - Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa 2020/21, cũng phải kết thúc hành trình của mình sớm hơn dự định.

Vị trí tiền đạo mũi nhọn của đội hình các ngôi sao đã phải dừng chân ở EURO 2020, theo nhận định của tờ Marca, thuộc về tiền đạo Robert Lewandowski. Ngôi sao đoạt giải FIFA The Best 2020 thậm chí phải rời giải ngay sau vòng bảng, do thành tích nghèo nàn của ĐT Ba Lan.

Dàn đội hình siêu sao chia tay EURO 2020

