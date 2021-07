ĐT Anh đấu Đan Mạch bán kết EURO: Báo Anh sợ Maguire & SAO Man City hại đội nhà

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 13:04 PM (GMT+7)

Anh chưa thủng lưới bàn nào tại EURO nhưng dư luận vẫn lo sai lầm từ Maguire & Walker.

Hàng phòng ngự của ĐT Anh đang được xem là yếu tố số 1 giúp “Tam Sư” tiến sâu tại EURO 2020, họ đã lọt tới bán kết mà chưa thủng lưới bàn nào dù đã đấu Croatia và ĐT Đức. Bên cạnh đó chuỗi phòng ngự của ĐT Anh kéo dài từ trước giải với chỉ 1 bàn thua trong 10 trận gần nhất, điều không đội mạnh nào làm được kể cả Italia.

Tờ Manchester Evening News cho rằng Kyle Walker có thể là điểm yếu ở hàng phòng ngự Anh

Đan Mạch là một trong 3 đội kiến tạo cơ hội ghi bàn nhiều nhất tại EURO (2 đội còn lại chính là Italia và TBN, cả 3 đội đều đã vào bán kết) nên trước mắt HLV Gareth Southgate và các học trò sẽ là một thách thức đáng kể. Và cho dù sự tự tin vào khả năng bảo vệ cầu môn của Jordan Pickford từ các cầu thủ Anh là rất lớn, dư luận trong nước không hoàn toàn lạc quan như vậy.

Tờ Manchester Evening News cho rằng bất chấp sự thành công của hàng phòng ngự từ đầu giải, ĐT Anh có thể sẽ thất bại nếu những sai lầm cá nhân xuất hiện và tờ này chỉ tay về phía Kyle Walker. Hậu vệ biên của Man City này đã ra sân gần như tất cả các trận của Anh từ đầu giải, dù là trong đội hình 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ.

MEN coi Walker là một điểm yếu đối thủ có thể khai thác và khuyên HLV Southgate nên cẩn trọng khi sử dụng hậu vệ này. Bài viết của tờ này có đoạn: “Hậu vệ của Man City này không hoàn toàn đá tệ, nhưng đã bộc lộ những dấu hiệu đáng lo trước thềm trận gặp Đan Mạch. Anh ta thành công chỉ khoảng 50% pha đấu tay đôi từ đầu giải, trong đó thua hoàn toàn trước CH Czech, và hầu hết các cơ hội của Ukraine ở tứ kết đến ở vị trí của Walker”.

“Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ chuyển lại về sơ đồ 3 hậu vệ để đối phó khả năng phản công của Đan Mạch. Và Walker sẽ phải cẩn thận vì chính anh ta góp mặt trong trận thua 0-1 trước Đan Mạch tháng 10 năm ngoái. Anh ta phạm lỗi với Thomas Delaney và quả penalty của Đan Mạch được Christian Eriksen thực hiện thành công để mang về bàn duy nhất. Chưa kể Walker trận đó tỏ ra chật vật mỗi khi phía Đan Mạch chọc khe ra phía sau hàng phòng ngự Anh’.

Maguire bị thẻ đỏ trong trận thua Đan Mạch tháng 10/2020

MEN cũng chỉ ra rằng Walker thắng chỉ 58% số pha không chiến ở EURO năm nay, trong khi Đan Mạch rất biết cách tận dụng các quả đá phạt. Bên cạnh đó dù Walker đọc trận đấu rất tốt và đang dẫn đầu các cầu thủ Anh về số lần cắt bóng, Walker cũng đã có quá nhiều lần bỏ vị trí khiến cầu thủ đối phương chạy vượt lên trước mình.

Tuy nhiên tờ The Athletic có cách nhìn khác về vấn đề của Walker. Bên cạnh việc chỉ ra những khuyết điểm của Walker so với John Stones và Harry Maguire, tờ này cũng đồng thời đánh giá việc Walker mắc lỗi nhiều còn đến từ sự hỗ trợ không hiệu quả trong phòng ngự của Jadon Sancho, người đá chính trận đầu ở EURO. The Athletic bình luận Sancho có lúc đã phải đổi chỗ với Sterling bởi cánh của Walker đang bị khai thác liên tục và Sancho tỏ ra không nhiệt trong tranh chấp.

Ngoài ra The Athletic cũng cảnh báo ĐT Anh về Maguire, người đã mắc 2 sai lầm dẫn tới tấm thẻ đỏ ở trận thua Đan Mạch nói trên. Tuy nhiên trận đấu John Stones không thi đấu mà thay bằng Conor Coady, người tỏ ra kém hơn Stones trong kỹ năng đọc trận đấu lẫn tốc độ.

