Bi hài chuyện cổ động viên tại EURO 2020

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 00:00 AM (GMT+7)

EURO 2020 chứng kiến vô khối điều thú vị với đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố từ số đông cổ động viên. Chính điều này đã giúp cho ngày hội bóng đá châu Âu càng trở nên lôi cuốn ngoài chuyện thắng, thua đơn thuần của các đội bóng…

Dave Jones, một fan cuồng người Anh đang được nhắc nhiều đến khi sẵn sàng đánh đổi… hạnh phúc để thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình với đội tuyển quốc gia Anh. Trong khi Dave là fan cuồng của "Tam Sư" (biệt danh của đội tuyển Anh), Ashleigh Butcher, vợ chưa cưới của anh lại là người Xứ Wales, đồng thời là fan nhiệt thành của đội tuyển Xứ Wales. Thông thường, cả hai đều tôn trọng sở thích của nhau sau khi dọn đến chung sống tại một ngôi nhà ở khu vực Herefordshire (West Midlands, Anh). Tuy nhiên, hạnh phúc đã rạn nứt nghiêm trọng từ màn trang trí toàn bộ ngôi nhà rợp hình ảnh và màu sắc của đội tuyển Anh từ Dave trong dịp EURO năm nay.

Gây bất ngờ hơn nữa khi màn trang trí diễn ra đúng vào thời điểm cô nàng Ashleigh đang đi làm tại công ty. Với sự trợ giúp từ một số bạn bè thân thiết, Dave đã phủ kín ngôi nhà bằng những lá cờ Anh với đủ kích thước to, nhỏ khác nhau cùng những tấm bìa cứng có in hình của một loạt ngôi sao tên tuổi của đội tuyển Anh như Harry Kane, Jordan Henderson, Raheem Sterling hay Phil Foden…

Nhóm fan người Pháp đã đi nhầm Bucharest thay vì Budapest.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, cô nàng đáng thương Ashleigh đã rụng rời chân tay khi chứng kiến ngôi nhà chung sống giữa hai người được trang hoàng đậm chất đội tuyển Anh. Hậu quả nhãn tiền là Dave đã bị cô vợ chưa cưới đối xử lạnh lùng như thể người dưng. Theo nhận xét từ bạn bè Dave, không khéo anh chàng fan cuồng 36 tuổi sẽ bị hôn thê rút "thẻ đỏ" cũng chưa biết chừng từ màn to gan trang trí nhà cửa vừa qua.

Kỳ EURO năm nay cũng đã xuất hiện một sự cố khôi hài đến khó tin xảy đến với một nhóm cổ động viên người Pháp. Như đã biết, trận hòa với tỷ số 1-1 giữa đội chủ nhà Hungary và Pháp tại bảng F ở EURO 2020 diễn ra trên sân vận động Puskas Arena tại thành phố Budapest, Hungary. Địa điểm rõ ràng như vậy song không hiểu vì sao nhóm fan gồm 6 người làm việc tại một công ty nghệ thông tin tại Pháp lại đặt nhầm vé tới Bucharest (Romania), nơi cách Budapest tới 800 km.

Nhầm lẫn về tên thành phố đã đành, mấy anh chàng đãng trí còn không thể phân biệt đâu là quốc kỳ Hungary gồm 3 màu: xanh lá cây, trắng và đỏ và đâu là cờ của Ukraine có màu vàng và xanh lam. Thế mới có chuyện, cả nhóm lẽo đẽo bám theo một nhóm fan Ukraine mà họ chắc mẩm đó là những fan Hungary sau khi xuống sân bay với hy vọng không bị lạc đường.

"Chúng tôi không biết tiếng Hungary cũng không biết tiếng Ukraine. Khi nhập bọn, chúng tôi chỉ thấy họ rất vui vẻ chứ không có thái độ ác cảm gì", một thành viên trong nhóm 6 cổ động viên người Pháp chia sẻ về nhầm lẫn tai hại của họ, "Thậm chí, chúng tôi và nhóm fan kia đã ca hát, uống bia với nhau khi dừng chân tại một nhà hàng". Trên thực tế, số fan Ukraine tới Bucharest để cổ vũ cho trận đấu giữa Ukraine và Áo tại EURO 2020. Khuôn mặt của số fan người Pháp đã nghệt ra khi tình cờ được phóng viên của tờ nhật báo Jurnalul National phỏng vấn và cho biết thông tin động trời là họ đang ở Bucharest chứ không phải ở Budapest.

Cảm giác chung của cả nhóm sau khi biết rõ mình đã sai một li, đi hàng trăm km là sốc nặng. Bỗng chốc cả nhóm đã to tiếng đổ vấy trách nhiệm cho nhau vì nhầm lẫn tai hại về mặt địa lý. Không thể xoay xở kịp, số fan này đành phải bất đắc dĩ nán lại Bucharest và cổ vũ đội tuyển Pháp qua Tivi tại một quán bar. Sự cố trên đã gợi nhớ đến màn nhầm lẫn của hai fan cuồng người Argentina trong khi di chuyển để xem trận đấu giữa Argentina và Croatia tại vòng chung kết World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Lẽ ra phải đi tới thành phố Nizhny Novgorod nơi đội tuyển Argentina thi đấu, cả hai fan đã di chuyển đến thành phố Veliky Novgorod, nằm cách Nizhny Novgorod gần…1.000 km.

Nhắc tới chuyện bi hài của của fan tại kỳ EURO năm nay không thể bỏ qua màn náo loạn của một fan nữ ăn mặc mát mẻ trong trận đấu giữa Bỉ và Phần Lan tại vòng đấu bảng. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, cô nàng với danh tính tạm giữ kín đã liều mạng vượt qua hàng rào an ninh để chạy vào sân. Phải mất một lúc, nhân viên an ninh làm nhiệm vụ trên sân mới khống chế và áp giải cô ả ra ngoài. Theo lời tường trình của fan nữ táo tợn, sở dĩ cô ta bất chấp tất cả để lao được vào sân nhằm quảng cáo một loại tiền điện tử in trên chiếc áo mặc vào người.

Một điều lạ nữa ở EURO 2020 là rộ mốt cổ động viên các đội bóng đua nhau thuê máy bay kéo theo băng rôn với thông điệp mang hàm ý "mách bài" cho các huấn luyện viên. Đơn cử như cổ động viên của Hà Lan đã thuê máy bay bay qua nơi đóng quân của đội tuyển quốc gia nước này với băng rôn có dòng chữ: "Frank. Hãy dùng sơ đồ 4-3-3". Đây là thông điệp nhắn nhủ HLV Frank de Boer hãy áp dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì sơ đồ 5-3-2 ở EURO 2020.

Tương tự như huấn luyện viên Frank de Boer, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh, Gareth Southgate cũng đã được số fan nhiệt thành thuê máy bay kéo theo băng rôn có thông điệp "mách bài". Cụ thể, đó là băng rôn với dòng chữ: "Phần lớn bàn thắng của Croatia đến từ cánh trái" được máy bay kéo ngang qua khu tập huấn của đội tuyển Anh trước thềm trận đấu gặp đối thủ khó nhằn là đội tuyển Croatia tại vòng bảng ở EURO 2020.

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Bi-hai-chuyen-co-dong-vien-tai-EURO-2020-648804...Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Bi-hai-chuyen-co-dong-vien-tai-EURO-2020-648804/