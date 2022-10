Vẻ đẹp bí ẩn của những địa điểm bị bỏ hoang

Không phải chỉ những nơi hiện đại và sang trọng mới thu hút nhiều du khách ghé thăm, 6 địa điểm sau đây sẽ chứng minh sức hút của sự cổ kính và bí ẩn mà thiên nhiên mang tặng.

Công viên nước Hồ Thuỷ Tiên ở Huế

Công viên nước hồ Thủy Tiên tọa lạc trên đồi Thiên An, hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy), cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km về hướng Tây Nam. Công viên được Công ty Du lịch Cố đô đầu tư hơn 70 tỷ đồng trên diện tích khoảng 20 ha đất. Năm 2004, công viên được đưa vào khai thác phục vụ du khách. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm đã bị bỏ hoang.

Bức tượng rồng nổi tiếng tại công viên nước Hồ Thuỷ Tiên. Ảnh: VE.

Sau khoảng thời gian dài bị bỏ hoang, các công trình trong công viên xuống cấp nhưng lại mang một vẻ ma mị, độc đáo. Nơi đây bỗng trở thành địa điểm check-in của nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài. Thậm chí, còn có nghệ sĩ quốc tế đến đây quay MV.

Dinh thự bị bỏ hoang ở Ireland

Hình ảnh một dinh thự bề thế lọt thỏm giữa rừng sâu khiến nhiều người tò mò về lịch sử của nó. Theo Irish Mirror, đây chính là dinh thự Moore Hall ở Carnacon, quận Mayo. Cơ ngơi này vốn thuộc về gia đình nhà Moore. Tuy nhiên, 100 năm trước, sau khi bị thiêu rụi trong một cuộc chiến, dinh thự đã không được sửa chữa và bị bỏ hoang.

Hình ảnh dinh thự nằm giữa bạt ngàn cây được chia sẻ nhiều trên mạng. Ảnh: Ariel Photography Mayo.

Du khách đến thăm dinh thự nhận xét nó giống như "khu vườn ma thuật", "viên ngọc quý bị giấu đi" hay “vườn cổ tích". Vào năm 2018, dinh thự được mua lại bởi Hội đồng Quận Mayo với giá 400.000 Euro (tương đương hơn 9,1 tỷ đồng) với mục đích làm khu bảo tồn thiên nhiên, thu hút khách du lịch.

Lâu đài McDermott ở Ireland

Lâu đài này là di tích quốc gia được công nhận và bảo vệ nằm ở Quận Roscommon, Ireland. Có vẻ thần bí vì bị bỏ hoang lâu ngày cộng với việc nằm chễm chệ trên một hòn đảo nhỏ tại Công viên rừng Lough Key, lâu đài McDermott khơi dậy sự tò mò của nhiều người. Theo All This Interesting, lâu đài có một lịch sử phong phú, bắt nguồn từ thế kỷ 12. Cũng có những câu chuyện ma mị xung quanh lâu đài, kể về một chuyện tình bị cấm đoán và có cái kết không may mắn.

Nhiều người không tin di tích này có thật vì quá đẹp. Ảnh: Pinterest, Irish TV.

Trung tâm tiệc cưới hướng biển ở Fukushima, Nhật Bản

Khi nhìn từ trên cao, nơi này giống như một tòa lâu đài trong tranh vì sở hữu kiến trúc đẹp và vị trí đắc địa. Có rất nhiều người tò mò đã đến đây khám phá, họ cho rằng địa điểm này thích hợp khi ai đó muốn tìm một không gian tĩnh lặng.

Dù hoang tàn, địa điểm này vẫn được nhận xét đẹp như tranh. Ảnh: Reddit.

Theo chia sẻ của người đăng ảnh, trung tâm tiệc cưới này rất lớn, được xây dựng như một khu biệt thự bề thế, bên trong có nhiều phòng khách sạn và lễ đường. Nó bị bỏ hoang vì lỗi thời và không được cải tạo.

Xác tàu SS City of Adelaide ở vịnh Cockle, Australia

Con tàu SS City of Adelaide chạy bằng hơi nước được hạ thủy ở Glasgow (Scotland) lần đầu từ cuối năm 1863. Thời điểm đó, con tàu chuyên dùng để đưa đón khách qua lại các địa điểm Sydney, Melbourne và Honolulu. Con tàu hoạt động trong 30 năm nhưng đến năm 1912 thì bốc cháy.

Cây cỏ mọc trên con tàu hoang vô tình khiến nó trở thành địa điểm được khách du lịch ưa thích. Ảnh: Weekender, Discover Magnetic Island.

Sau đó, nó được mua lại bởi một cư dân trên đảo Magnetic George Butler để làm đê chắn sóng ở vịnh Picnic, Queensland, Australia. Tuy vậy, khi đến vịnh Cockle, tàu bị mắc cạn. Nhiều thập kỷ trôi qua, xác tàu vẫn nổi ở vịnh Cockle, cây cối mọc um tùm tạo nên một khung cảnh độc đáo thu hút khách du lịch.

Làng chài bị bỏ hoang ở Chiết Giang, Trung Quốc

Làng chài Houtouwan được phát hiện vào năm 1950 nằm trên đảo Shengshan, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) từng là nơi sinh sống của hơn 2.000 người dân chài. Dân làng sống nhờ vào hoạt động giao thương trên vùng biển Hoàng Hải. Thế nhưng, bến cảng ở đây lại không đáp ứng được những chuyến tàu lớn của thương lái nên việc giao lưu mua bán gặp khó khăn. Cộng thêm việc lương thực và nước thiếu, không có cơ sở giáo dục, người dân đã di cư vào đất liền sống.

Làng chài "xanh mướt" Houtouwan. Ảnh: The Atlantic.

Làng chài này bị bỏ hoang hoàn toàn nhưng sau thời gian dài không có sự tác động của con người, những lớp rêu xanh mướt bao phủ nhà cửa như biến chúng thành một phần thiên nhiên đã làm nên vẻ đẹp hùng vĩ cho nơi đây. Được thiên nhiên mặc lên "chiếc áo" xanh, Houtouwan hiện thu hút nhiều lượt khách du lịch mỗi năm.

