Trải nghiệm đáng nhớ ở hòn đảo xinh đẹp của Việt Nam

Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) là địa điểm hot được đông đảo du khách, nhất là giới trẻ đang tìm đến để du lịch, trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của hòn đảo xinh đẹp.

Cô gái Hồ Thị Mỹ Linh mới có chuyến đi Phú Quý trong thời gian 3 ngày 2 đêm đáng nhớ với chi phí chưa đến 2 triệu đồng. “Tuyệt vời, đáng để sống thử là những cụm từ hiện ra đầu tiên trong mình khi nói về chuyến đi Phú Quý này. Mặc dù đoạn đi tàu từ Phan Thiết ra Phú Quý có hơi vất vả vì mình bị say tàu nhưng khi đặt chân lên đảo, cảm xúc của mình chỉ có chuyển từ tò mò sang thích thú rồi hưng phấn...”, cô nàng sinh năm 1996 nói với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Linh check-in ở bờ kè Lăng Cô.

Theo Linh, cảnh quan ở Phú Quý rất đẹp, tự nhiên, chân thật và nhẹ nhàng. Cô nàng cảm thấy may mắn vì Phú Quý không bị đưa vào khai thác du lịch và vẫn đang giữ được vẻ đẹp hoang sơ, vẻ đẹp mà bất kỳ ai khi đến đây đều sẽ thích, sẽ yêu và sẽ nhớ về Phú Quý.

Nói về lý do chọn Phú Quý làm điểm đến tiếp theo trên hành trình khám phá vẻ đẹp nước ta, Linh cho biết, cô nàng tình cờ phát hiện Phú Quý qua những video của một bạn chia sẻ về trải nghiệm 1 tháng sống trên đảo Phú Quý.

“Giai đoạn đó, mình cũng đã nghỉ việc và đang làm Freelancer để thoải mái đi nhiều nơi hơn, xem video của bạn ấy xong, đầu mình nhảy số liền “Hay mình cũng thử ra Phú Quý sống vài tuần xem sao”. Nhưng sau thất bại của lần “sống thử” 10 ngày trên Đà Lạt, mình đã quyết định chưa lên kế hoạch “dịch chuyển” đến Phú Quý ngay. Thay vào đó, mình đã lên kế hoạch du lịch đảo Phú Quý trước để dò xét tình hình. Vừa rồi, mình đã xách ba lô đi đảo Phú Quý du lịch”, cô nàng quê ở Tây Ninh và sinh sống tại TP. HCM, chia sẻ.

Trên chiếc xe giường nằm, Linh đến bến Phan Thiết vào sáng sớm. Đến bến xe Phan Thiết, xe trung chuyển đưa mọi người đến quán cafe gần cảng để thuê võng nghỉ ngơi rồi lên tàu. Tàu đến cảng Phú Quý vào sáng cùng ngày.

Homestay Linh lưu trú nằm ở hướng Tây đảo và là khúc giữa hai đầu Bắc Nam nên cô nàng chọn lịch trình đi một vòng hết đảo.

Chụp ảnh bên cây cô đơn.

Ngày đầu tiên, do dư âm của say tàu nên đến 2h chiều, nhóm Linh mới bắt đầu đi chơi ở bờ kè Lăng Cô, cây cô đơn, dốc Phượt, cột cờ Phú Quý, Gành Hang. Trên đường từ Gành Hang về, Linh vô tình ngắm được mặt trời lặn trên bãi đất trống đoạn giữa bãi nhỏ và cột cờ.

Ngày tiếp theo, Linh vẫn chạy theo cung đường cũ để quay lại những điểm bị bỏ quên hôm trước và chụp lại bộ ảnh ở dốc Phượt do ngày đầu đông người nên không chụp ảnh được như mong muốn.

“Nếu nói về điểm check-in đẹp nhất trên đảo, mình thích nhất dốc Phượt. Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ tại Phú Quý. Không chỉ check-in với dốc Phượt, cảm giác ngồi trên bãi cỏ cạnh dốc Phượt nhìn ngắm biển, hít thở không khí và gió biển cũng rất thích”, Linh cho hay.

Du khách tìm đến dốc Phượt.

Check-in ở cột cờ Phú Quý.

Lối vào Gành Hang.

Linh cùng mọi người đến với vịnh Triều Dương, dốc Phượt, bãi Nhỏ, hồ cá Làng Dương, mộ thầy Nại - phía sau mộ thầy Nại chính là khu “đấu trường La Mã”, chùa Linh Sơn - núi Cao Cát, nhà máy điện gió, đường Chị Nên.

Bãi Nhỏ trong xanh.

Du khách đến hồ cá Làng Dương.

Đến núi Cao Cát.

Khi đến hải đăng Phú Quý, mọi người dự định sẽ leo lên hải đăng để ngắm toàn cảnh Phú Quý. Tuy nhiên, do cuối ngày cộng với sức khỏe không cho phép nên Linh đứng ở bên dưới check-in, chứ không leo lên hải đăng.

Cô nàng còn được ngắm hoàng hôn trên bờ đê ở cạnh homestay với nhiều kỉ niệm, mang lại cho du khách này cảm giác ấn tượng và đáng nhớ nhất chuyến đi Phú Quý.

“Buổi chiều trên bờ đê, mình chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, rồi ngồi ngắm mặt trời lặn trên biển. Đối với mỗi chuyến đi, khoảnh khắc mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn đều sẽ để lại cảm giác khác nhau. Nếu đợt đi Phú Quốc, mặt trời lặn, mình đã diễn tả bằng từ “đẹp xuất sắc”, tại Phú Quý mặt trời lặn để lại cho mình cảm giác “yên bình và biết ơn vì đã có một ngày tuyệt vời””, Linh nhớ lại.

Ở đây, Linh không chỉ ngắm được mặt trời lặn trên biển, ngắm nhìn bức tranh xinh đẹp bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa màu đỏ cam của mặt trời và màu xanh biếc của biển với điểm nhấn là những chiếc thuyền xa xa đang neo đậu, mà còn lưu giữ được khoảnh khắc cuối ngày của người dân trên đảo.

Khi chiều đến, mọi người cùng nhau ra bờ đê. Người lớn ngồi lại bàn nhau những chuyện thường ngày, những câu chuyện xoay quanh việc chày lưới, hôm được bội thu, hôm được sương sương, rồi có hôm biển động không đi kéo lưới. Cạnh đó, trẻ em cùng nhau đùa giỡn, chạy nhảy lên xuống tại các bậc thang ngay sát biển.

“Mình cảm nhận được sự bình yên một cách nhẹ nhàng, sự vui vẻ và hạnh phúc trong ánh mắt của người dân nơi đây. Có lẽ, hôm đó mình cũng đã hiểu tại sao bạn kia lại chọn sống trên đảo Phú Quý”, Linh bày tỏ.

Ngắm nhìn hoàng hôn ngay bờ đê phía trước homestay Cô Sang.

Sang ngày cuối của chuyến đi, mọi người đi mua đồ ăn sáng rồi chạy qua cây cô đơn chụp lại bộ ảnh, do là hai ngày trước đông người nên chưa chụp được ảnh như mong muốn.

Linh cảm nhận, người dân trên đảo cực kỳ thân thiện và dễ mến. Đi đến bất kỳ địa điểm nào, khi Linh chủ động trò chuyện, bắt chuyện hỏi thăm thông tin về đảo, về nghề biển và về cuộc sống trên đảo, các cô chú trên đảo đều rất nhiệt tình chia sẻ. Chỉ cần một ánh nhìn chạm nhau, Linh đã được nhận ngay một nụ cười thân thiện từ người dân ở Phú Quý.

Chuyến đi Phú Quý thú vị.

Đối với việc ăn uống trên đảo, Linh cho biết, trên đảo có nhiều chỗ bán đồ ăn sáng như bánh căn, cơm sườn, bún thịt nướng, bánh hỏi, bánh mì... Còn ăn trưa, đối với cô nàng là bài toán khó.

“Nếu hỏi mình kiếm đồ ăn trưa ở đâu, mình nhớ đoạn chạy từ chùa Linh Sơn qua Điện gió có một đoạn đường khá nhiều quán ăn và có hủ tiếu, bún rêu, phở, mì Quảng. Còn ăn tối, ngày đầu mình ăn bò nướng ở quán Bò Hòa Thướng. Ngày thứ hai tấp vào quán ăn vặt khá ngon với món bánh tráng nướng trộn xuất sắc”, Linh nói.

“Đồ ăn Phú Quý có hơi ngọt so với khẩu vị của mình nhưng ăn vẫn rất ngon và quan trọng là đồ ăn trên đảo rất rẻ. Tuy nhiên, vì chưa khai thác du lịch nên sẽ hơi khó trong việc tìm địa điểm ăn trưa và ăn tối trên đảo. Buổi sáng cứ chạy ngoài đường sẽ thấy rất nhiều quầy bán đồ ăn sáng”, Linh chia sẻ.

Check-in ở hải đăng Phú Quý.

Đến đường Chị Nên.

“Đấu trường La Mã”.

Góc ảnh đẹp ở phong điện.

Linh cho biết, cô nàng đã nghỉ việc văn phòng hơn 7 tháng và công việc đang theo đuổi là trở thành Travel Blogger để có thể chia sẻ các thông tin, câu chuyện về du lịch, văn hóa, ẩm thực và con người ở nhiều nơi khác nhau đến với mọi người. Hiện tại, cô nàng chia sẻ các video du lịch trên kênh youtube "Go go my trips / Mình là Linh".

Nói thêm về sở thích du lịch, Linh cho hay: “Mình là một người yêu tự do và thích trải nghiệm. Những chuyến du lịch của mình thường sẽ là những chuyến du lịch tự túc và mang tính chất trải nghiệm, các điểm đến của mình thường sẽ gắn liền và có liên quan đến thiên nhiên, có thể là rừng núi, cũng có thể là biển đảo. Mình cũng thích đến những vùng đất mới, gặp gỡ và tiếp xúc với con người, văn hóa, ẩm thực tại những nơi mình đến để có thể hiểu thêm về văn hóa và con người ở nhiều nơi khác nhau. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” - câu nói đó chưa bao giờ sai với mình”.

Một vài lưu ý:

Mọi người khi đặt tàu nhớ đặt ghế ngồi ở dãy giữa tàu. Linh đặt cạnh cửa sổ nên bị chênh, say sóng.

Phú Quý đẹp nhưng nắng với gió nên nếu sức khỏe yếu nhớ mang đồ che chắn hoặc thuốc nhức đầu.

Những kỷ niệm thú vị khác: Linh đã trải qua cảm giác lần đầu say sóng, vượt ngoài trí tưởng tượng ban đầu của cô nàng. Nằm “lăn lê bò lết” khắp nơi trên đảo. Không phải vì thích làm màu hay muốn tạo điểm nhấn, vì cảm giác tại Phú Quý quá thích, nên đi đến đâu Linh cũng muốn nằm nghỉ một chút. Cô gái này vừa ngắm bầu trời xanh, vừa nghe tiếng sóng biển và đón nhận những cơn gió vỗ “bóp bóp” vào mặt. Khi trò chuyện với các cô chú trên đảo, Linh hay bị rơi vào trạng thái loading vì không nghe rõ được cô chú đang nói gì. Khả năng ngôn ngữ của Linh không ổn nên khi nghe giọng các vùng miền khác, Linh hơi mất nhiều thời gian để hiểu và cô nàng đã nghĩ ở Phú Quý giọng nói sẽ có hơi nghiêng về tone miền Nam hơn nhưng lúc trò chuyện với cô chú, Linh có cảm giác đây là giọng giống giống Phú Yên thì phải. Mấy em bé trên đảo rất dễ thương và hoạt bát. Các bé không sợ người lạ và thậm chí còn thích nghịch với người lạ.

