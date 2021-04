Một cây cầu hay một hòn đảo? Island in the Mur dường như là cả hai. Được xây dựng như một công trình tạm thời khi Mur được chỉ định là thủ đô văn hóa, nó đã trở nên phổ biến đến mức cư dân đã chọn biến nó thành một phần vĩnh viễn của cảnh quan thành phố này. Tòa nhà nổi hình vỏ sò bằng thép và thủy tinh này được nối với hai bên bờ sông bằng những cây cầu nhỏ. Nó có một quán cà phê nổi tiếng, sân chơi và không gian biểu diễn. Vào ban đêm, Island in the Mur tỏa sáng một màu xanh lam khác biệt. Mặc dù Island in the Mur được phát triển chỉ là tạm thời, các chuyên gia tin rằng nó có thể tồn tại trong 50 năm hoặc hơn, ngay cả trong điều kiện lũ lụt khắc nghiệt.