Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Xách ba lô lên và trải nghiệm Hà Giang – Cao nguyên đá nở hoa ngay thôi nào!

Là tỉnh nằm ở khu vực Đông Bắc, với diện tích gần 8.000 km2, Hà Giang được thiên nhiên ưu ái cho quần thể rừng - núi - sông đẹp như một bức tranh hoàn hảo. Không chỉ nổi tiếng về các dãy núi đá vôi hùng vĩ, những ngọn đồi trùng điệp, những con đường quanh co như dải lụa uốn lượn mà còn được bàn tay người dân nơi đây thổi hồn vào đất, thổi hồn vào đá qua những nương lúa, nương ngô, lưu giữ những nét bản sắc văn hoá dân tộc trên vùng cao nguyên đá.

Chính vì thế, nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi vừa "đã mắt", "bổ kiến thức" vừa đậm tinh thần phượt khám phá thì Hà Giang xứng đáng là điểm dừng chân tiếp theo dành cho bạn.

Ở Hà Giang bốn mùa đều đẹp, đều thơ, đều đốn tim những vị khách du lịch dù khó tính cỡ nào. Hà Giang của tháng 4 không lãng mạn như mùa thu, cũng không rực rỡ như mùa xuân. Tuy vậy, tháng 4 và tháng 5 thời tiết lại rất thích hợp để đi du lịch nơi miền sơn cước này. Bởi bây giờ chính là thời gian giao mùa, vùng núi cao lại càng tuyệt đẹp, ban ngày nắng vàng óng chỉ khoảng 27 độ C, còn ban đêm lạnh hơn một chút với khoảng 20 độ C. Ngoài ra, thời điểm này vùng Đông Bắc không hề có mưa, quãng đường đèo lên Hà Giang. Vì thế mà trở nên đẹp và an toàn hơn bao giờ hết. Nếu bạn chưa biết đi đâu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, hãy lên đường đến Hà Giang ngay nhé!

1. Núi đôi Quản Bạ

Khi đi từ thành phố Hà Giang hướng Đồng Văn, Mèo Vạc qua điểm dừng chân Cổng trời Quản Bạ một chút, du khách sẽ nhìn thấy núi đôi ở phía xa xa bên phải đường. Đó là núi đôi Quản Bạ hay còn gọi núi Cô Tiên. Quản Bạ là một thắng cảnh ở thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Giữa khung cảnh núi đá trùng điệp và ruộng bậc thang, nổi lên hai trái núi có hình dáng, thế đứng gần như bằng nhau, tựa như đôi gò bồng của người phụ nữ. Mỗi mùa, đôi gò bồng này lại được tô điểm một màu sắc khác nhau khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá. Hai trái núi gắn với truyền thuyết núi Cô Tiên rất thi vị. Trong số những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Hà Giang, núi đôi Quản Bạ luôn thu hút và chinh phục mọi du khách bởi sự độc đáo và tráng lệ của mình.

2. Mã Pì Lèng - Hẻm Tu Sản - Sông Nho Quế

Nằm ở độ cao 1.200m thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn, Mã Pì Lèng được mệnh danh là vua của những cung đường hiểm trở ở Việt Nam và là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của miền Bắc, nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.

Nhiều bạn trẻ khi đến thành phố mù sương này không bao giờ quên ghé qua ngắm nhìn sông Nho Quế từ trên đèo Mã Pì Lèng. Vượt qua cung đường hiểm trở như vậy nhưng ai cũng cảm thấy thỏa mãn khi được ngắm nhìn dòng Nho Quế tuyệt đẹp, giữ lại những khoảnh khắc khó quên và ghi lại những tấm hình để đời.

Ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của sông Nho Quế từ đỉnh Mã Pí Lèng

Từ trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt sẽ thấy sông Nho Quế như dải lụa màu xanh ngọc bích êm đềm chạy ngang qua hẻm Tu Sản – hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hòa cùng với mây trời kỳ vĩ như tiên cảnh. Dạo chơi trên sông Nho Quế, thuyền lướt tới đâu là cảm thấy hơi mát lạnh từ đá, tiếng nước chảy róc rách, những âm thanh thì thầm của gió, thuyền bé tí tẹo thu nhỏ lại giữa hai vách đá cao chót vót,… Nơi đây vô cùng độc đáo, hiểm trở nhưng tuyệt đẹp, đáng để bạn chinh phục trong hành trình đến với mảnh đất Hà Giang xinh đẹp.

Lạc vào chốn Hà Giang non xanh nước biếc khi đi thuyền trên sông

3. Cột cờ Lũng Cú

Khó có thể nói bạn đã đến Hà Giang nếu chưa ghé Cột cờ Lũng Cú - nơi đặt nét bút đầu tiên trên bản đồ Việt Nam, tượng trưng cho cột mốc cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đây luôn là điểm đến hấp dẫn với tất cả mọi người.

Từ xa, cột cờ Lũng Cú hiện ra sinh động, hùng vĩ như một ngọn tháp, xung quanh là phong cảnh núi rừng trùng điệp, hình dáng giống với cột cờ Hà Nội. Khi tới gần, vẻ đẹp nơi đây càng rõ nét hơn qua những hoa văn điêu khắc trên đá của trống đồng Ðông Sơn.

Check-in cột cờ Lũng Cú

4. Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã là một đoạn đèo có chín khúc uốn lượn cực kì nổi tiếng, đây là một cung đường quen thuộc cho những người trẻ yêu thích khám phá, chinh phục sự mạo hiểm khi đến với mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Theo tương truyền "Nếu cặp đôi nào cùng nhau vượt qua con dốc chín khoanh này thì tương lai sẽ lên vợ lên chồng, sống với nhau đến đầu bạc răng long". Trên thực tế có rất nhiều cặp đôi đã cùng đến đây chụp ảnh cưới, nhờ sự hùng vĩ của trời đất chứng dám cho tình yêu.

Ở cung đường dốc Thẩm Mã không khó để bắt gặp hình ảnh những em bé miền sơn cước đeo gùi hoa cỏ trên lưng, mang khèn trên vai. Những em bé dân tộc mặt lấm lem, đôi mắt trong veo, nụ cười mộc mạc, lại cực kỳ lễ phép khi gặp người lạ.

5. Dinh thự Vua Mèo

Dinh họ Vương thuộc xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn), một khu di tích phản ánh rõ nét cuộc sống của "Vua Mèo" - Vương Chính Đức cách đây gần một thế kỷ. Đây là công trình có kiến trúc đặc sắc bậc nhất của tỉnh Hà Giang, đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Biệt thự vua Mèo đã được công nhận là di tích quốc gia năm 1993

Câu đối hai bên cửa "Gia tích thiện hiền nhân xuất nhập. Môn phong lưu quý khách vãng lai"

Được xây ở một vị trí vô cùng đắc địa, dinh là sự hoà quyện giữa ba nền văn hoá Trung Quốc - Mông - Pháp. Trải qua bao thăng trầm lịch sử nhưng nơi đây vẫn giữ được hình dáng xưa cũ, vẫn mang vẻ đẹp của sự bề thế và uy nghi.

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới The Travel của Canada đã công bố 10 điểm đến "không làm du khách thất vọng" ở Việt Nam, như một lời gợi ý cho chuyến đi tiếp theo của bạn. Vị trí số một gọi tên Hà Giang, thành phố thủ phủ của tỉnh Hà Giang, là một khu đô thị nhỏ, nằm bên dòng sông Lô. Đây là nơi "các cuộc phiêu lưu bắt đầu. Dù đi bộ đường dài hay xe máy, Hà Giang sẽ là nơi nhất định phải đi ít nhất một lần trong đời và có thể khiến bạn muốn khám phá nhiều hơn nữa".

