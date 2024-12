Tới Viêng Chăn xem ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup, tranh thủ ghé thăm các địa danh nổi tiếng

Vào 9/12 sẽ diễn ra trận đấu vòng loại AFF Cup 2024 giữa 2 đội tuyển Việt Nam - Lào tại sân vận động Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn). Đây cũng là thành phố sầm uất của Lào và có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng.

Dưới đây là một số điểm du lịch hấp dẫn ở Viêng Chăn:

Pha That Luang

Pha That Luang là công trình tôn giáo nổi tiếng và là biểu tượng của Lào. Đây là một ngôi chùa vàng lớn, được xây dựng từ thế kỷ 16 và là nơi tôn thờ xá lợi Phật. Pha That Luang có kiến trúc đặc sắc, với một ngôi tháp lớn được bao quanh bởi những bức tường cao. Đây không chỉ là một điểm du lịch quan trọng mà còn là một biểu tượng tôn giáo, văn hóa và quốc gia của Lào.

Chùa Wat Si Saket

Chùa Wat Si Saket là ngôi chùa cổ nhất ở Viêng Chăn. Được xây dựng vào năm 1818, Wat Si Saket có kiến trúc đẹp mắt với hàng nghìn bức tượng Phật nhỏ được bố trí xung quanh tường. Chùa mang đậm phong cách kiến trúc Khmer, Thái Lan. Đây là nơi lý tưởng để du khách tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của Lào cũng như thư giãn trong không gian yên tĩnh.

Cổng thành Patuxai

Patuxai là một công trình tương tự như Khải Hoàn Môn ở Paris nhưng có đặc trưng kiến trúc riêng biệt của Lào. Cổng thành được xây dựng để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Lào. Patuxai là một điểm du lịch nổi bật với thiết kế độc đáo, có thể leo lên đỉnh cổng để ngắm toàn cảnh thành phố Viêng Chăn và dòng sông Mekong thơ mộng.

Sông Mekong

Sông Mekong là một trong những điểm đến thú vị ở Viêng Chăn, đặc biệt vào lúc hoàng hôn. Bờ sông Mekong là nơi lý tưởng để dạo bộ, thư giãn hoặc thưởng thức các món ăn vặt đặc trưng của Lào. Du khách có thể tham gia các chuyến du thuyền trên sông, thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh và tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành.

Chùa That Dam (Black Stupa)

Chùa That Dam hay còn gọi là "Black Stupa," là một ngôi chùa nhỏ nằm ở trung tâm Viêng Chăn. Theo truyền thuyết, That Dam được xây dựng để bảo vệ thủ đô khỏi sự tấn công của kẻ thù. Ngôi tháp đen này được bao quanh bởi khu vực yên tĩnh có nhiều cây xanh, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự thanh bình.

Vườn Buddha (Xieng Khuan)

Vườn Buddha (hay còn gọi là Xieng Khuan) nằm cách Viêng Chăn khoảng 25 km và là một trong những điểm du lịch kỳ thú ở Lào. Đây là một công viên chứa hơn 200 bức tượng Phật lớn, cùng với các hình ảnh tượng trưng cho các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.

Vườn Buddha có không gian rộng lớn, kỳ bí và rất thích hợp cho những ai yêu thích khám phá những địa điểm độc đáo.

That Luang Lake

That Luang Lake, hay còn gọi là Hồ That Luang, là một hồ nước nhân tạo lớn nằm gần Pha That Luang. Đây là một nơi lý tưởng để dạo mát, thư giãn và tận hưởng không gian yên tĩnh. Hồ nước này cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa lớn trong năm, đặc biệt là vào dịp lễ hội.

Làng Xang He

Làng Xang He nằm cách Vieeng Chăn khoảng 20 km, là một ngôi làng truyền thống của người Lào. Du khách có thể đến đây để trải nghiệm cuộc sống nông thôn, tham gia các hoạt động như nấu ăn, làm gốm hoặc thăm các công trình văn hóa địa phương. Làng Xang He là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá cuộc sống và văn hóa đích thực của người dân Lào.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]