"Tọa độ check-in" đẹp như phim anime: Miệng núi lửa triệu tuổi ở Quảng Ngãi

Những ngày qua, núi Giếng Tiền là “tọa độ” được dân cư mạng nhắc đến nhiều bởi vẻ đẹp thơ mộng, lung linh tựa như khung cảnh trong các bộ phim anime. Núi Giếng Tiền nằm tại thôn Tây, xã An Vĩnh và là ngọn núi lửa lớn thứ hai trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đặc biệt, tên Giếng Tiền của ngọn núi lửa này xuất phát từ hình dáng miệng tròn, tựa như hình ảnh đồng xu. Sau khi ngừng hoạt động, ngọn núi được phủ xanh bởi cây cỏ, mang lại quang cảnh thơ mộng.

Miệng núi lửa triệu tuổi tại đảo Lý Sơn. (Ảnh: Internet)

Nhiều du khách nhận xét khung cảnh nơi đây trông rất giống thị trấn Itomori, quê hương của nhân vật Mitsuha trong bộ anime Your Name nổi tiếng một thời. Bên cạnh đó, chiếc view từ núi Giếng Tiền sẽ mang lại cho bạn cảm giác tự do phóng khoáng giữa không gian bao la. Đứng từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng những vuông tỏi, biển cả xanh ngát và núi non hùng vĩ.

Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh tại miệng núi Giếng Tiền rất giống với thị trấn Itomori trong bộ anime đình đám Your Name. (Ảnh: Internet)

Nếu mùa nắng, miệng núi lửa được bao phủ bởi sắc xanh thơ mộng thì vào mùa mưa, nơi đây như một chiếc hồ vô cực mang vẻ đẹp bí ẩn. Ngọn núi này được dự đoán sẽ trở thành địa điểm check-in được nhiều du khách “săn đón” trong thời gian tới khi ghé thăm Quảng Ngãi.

Thời gian lý tưởng nhất để ghé đến núi Giếng Tiền và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây là bình minh và hoàng hôn. Lúc này nắng nhẹ nhàng, ấm áp không gay gắt và không gian tĩnh lặng phù hợp để bạn có thể hòa mình và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên.

"Tọa độ" check-in không thể bỏ lỡ khi đến du lịch tại đảo Lý Sơn. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, đường di chuyển lên núi cũng có rất nhiều cảnh đẹp, bạn có thể dừng chân và chiêm ngưỡng thỏa thích. Tuy nhiên, lên càng cao, gió sẽ thổi rất mạnh, vách đá cũng khá trơn nên du khách cần chú ý, không nên đùa giỡn hoặc đứng quá sát khu vực vách núi để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, nằm ở phía Đông của núi Giếng Tiền là chùa Đục, một địa điểm mà bạn có thể lựa chọn ghé đến tham quan sau khi check-in cùng núi Giếng Tiền.