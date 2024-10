Thị trấn là 'thánh địa' của cộng đồng LGBTQ+

Alice Springs là một thị trấn hẻo lánh nằm ở trung tâm Australia, cách các thành phố du lịch lớn là Sydney và Melbourne rất xa nhưng từ lâu, địa điểm này được coi là "thánh địa" cho những người đồng tính. Mỗi năm, hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây du lịch và tham dự lễ hội dành cho cộng đồng LBGTQ+.

Thị trấn này bắt đầu nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, có sự tham gia của Guy Pearce và Terence Stamp. Bộ phim hài này là hiện tượng trên toàn cầu sau khi được phát hành vào năm 1994, giành được giải Oscar cho Thiết kế trang phục đẹp nhất. Bộ phim kể về các drag queen có chuyến đi đường dài từ Sydney đến Alice Springs. Ba thập kỷ sau khi phát hành, bộ phim vẫn có sức ảnh hưởng, thu hút kéo khách tới thị trấn này du lịch.

Thị trấn Alice Springs là địa điểm thân thiện với cộng đồng người đồng tính.

Mối liên hệ giữa Alice Springs và cộng đồng LGBTQ+ đã bắt đầu từ những năm 1980, khi thị trấn này trở thành điểm đến của nhiều nhà hoạt động nữ quyền. Sự hiện diện của họ đã tạo nên không khí cởi mở và sự chấp nhận đối với mọi hình thái tình yêu. Alice Springs cũng có tỷ lệ cặp đôi đồng tính nữ cao hơn so với các khu vực khác của Australia. Điều này đã góp phần tạo nên một không gian an toàn và thân thuộc cho cộng đồng này muốn tới đây sinh sống, du lịch.

Alice Springs thậm chí còn có một sự kiện thường niên lấy cảm hứng từ Priscilla là FABalice Festival được ra mắt vào năm 2018. Đây là lễ hội dành cho những người thuộc cộng đồng LBGTQ+ gồm rất nhiều hoạt động, buổi chiếu phim, hội thảo, các trò chơi và tiệc tùng. Những người tham gia được khuyến khích mặc trang phục tươi sáng, nhiều màu sắc và độc đáo. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều quầy hàng bày bán các trang phục, phụ kiện theo chủ đề cầu vồng.

Một trong những địa điểm được nhiều người lui tới là Lasseters Hotel Casino - một địa danh xuất hiện trong phim ở Alice Springs. Các drag queen trong phim đã tới đó biểu diễn và giao lưu. Lễ hội FABalice sớm nhất diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 năm 2025 với các sự kiện bao gồm tiệc đường phố.

Alice Springs có vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc.

Alice Springs được coi là cửa ngõ vào vùng đất đỏ lục địa châu Đại Dương, nơi bạn có thể trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của sa mạc, những ngọn núi đá đỏ và các hẻm núi sâu. Thành phố này là trung tâm văn hóa của người dân bản địa Arrernte. Du khách có thể đi bộ đường dài, cắm trại, khám phá các công viên quốc gia, hoặc tham gia các tour du lịch bằng trực thăng để ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao.Vùng đất xung quanh Alice Springs là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như lạc đà, kangaroo, dingo và các loài chim đặc hữu.

Ngoài Alice Springs, Ausatrlia có nhiều địa điểm thân thiện dành cho du khách đồng tính như Sydney, Melbourne và Adelaide - nơi cũng có lễ hội theo chủ đề dành cho cộng đồng này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]