Thêm một phiên bản Cầu Vàng tại Philippines khiến netizen hú hồn: "Làm nail đón Tết hả?"

Những ngày qua, mạng xã hội nổi rần rần cây cầu tại Philippines được cho là “mượn ý tưởng” từ Cầu Vàng Đà Nẵng nhưng nhìn nó... lạ lắm!

Cầu Vàng (Đà Nẵng) nổi tiếng với thiết kế hình bàn tay khổng lồ vươn ra như đang nâng đỡ cây cầu, và được ví như “tuyệt tác thơ mộng nơi lưng chừng núi” và từng được vinh danh là “kỳ quan mới của thế giới”. Dù đã 4 năm kể từ khi “ra mắt” khách du lịch, nhưng thiết kế nghệ thuật ấn tượng của Cầu Vàng vẫn luôn là “nguồn cảm hứng” được các nước bạn “học tập theo”.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước những hình ảnh một cây cầu tại Philippines có thiết kế “khá quen mắt” với Cầu Vàng Đà Nẵng. Thế nhưng khác với vẻ đẹp hoành tráng, nên thơ của "phiên bản gốc", cây cầu tại Philippines lại khiến người xem “dở khóc dở cười” bởi biểu tượng bàn tay trắng bóc và thậm chí còn được… sơn móng tay đỏ chót.

Tuyệt tác Cầu Vàng trở thành biểu tượng du lịch tại Đà Nẵng và được thế giới ngưỡng mộ.

Phiên bản “hơi lỗi” của cây cầu tại Philippines đã gây không ít tranh cãi.

Cây cầu tại Philippines khi nhìn từ trên cao xuống mang đến cảm giác gượng ép, thiếu đi sự mềm mại.

Được biết, cây cầu này nằm trong khu nghỉ dưỡng Pikaw ở thành phố Bauko (tỉnh Moutain, Philippines), đã hoàn thành từ cuối năm 2021. Cũng là thiết kế hình bàn tay khổng lồ nhưng khi đặt cạnh Cầu Vàng thì cây cầu ở Philippines có quy mô nhỏ hơn, bàn tay đỡ có phần thô và màu sắc nhợt nhạt kém chất lượng hơn và thậm chí còn được làm nail đỏ khá kỳ dị.

Thiết kế thô cứng với “3 phần gượng gạo 7 phần máu lửa”.

Trước đó, tại Trung Quốc cũng xuất hiện cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ “giông giống” với Cầu Vàng Đà Nẵng. Tuy nhiên, so với những ngón tay thanh mảnh, mềm mại của cây cầu tại Trung Quốc thì cây cầu của Phillipines lại khiến người xem được phen “hú hồn hú vía” với bàn tay trắng bóc nổi bật màu nail đỏ đầy máu lửa. Nhiều người không khỏi đùa rằng đây là cầu Vàng phiên bản... làm nail đón Tết.

Cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ tại Trung Quốc với những ngón tay mảnh khảnh.

Dù mới xuất hiện ít ngày nhưng cây cầu ở Philippines đã gây xôn xao khắp cộng đồng mạng, khiến người xem được dịp “mở mang tầm mắt” với những phiên bản cầu Vàng từ các nước bạn.

- “Cầu này dùng kem trộn hay gì trắng dữ vậy.”

- “Tết đến xuân về đến cầu cũng phải đi làm nail!”

- “Bản của Philippines kiểu look at my nail so beautiful honey!”

- “Cầu Vàng Việt Nam hùng vĩ bao nhiêu nhìn sang cầu này hết muốn nói!”

