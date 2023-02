Suối nước nóng có màu sắc cầu vồng, biết phun trào đúng giờ

Yellowstone National Park là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới, được thành lập vào năm 1872. Nó tọa lạc tại phía bắc bang Wyoming, thuộc miền trung tây nước Mỹ, có diện tích 8.956 km2.

Khu vực này vốn là nơi linh thiêng của người da đỏ nhưng được 2 nhà thám hiểm người Mỹ Lewis và Clark tìm thấy. Sau đó, nó trở thành công viên quốc gia và được đưa vào danh sách Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1978.

Công viên nằm trong khu vực có núi lửa nên địa hình đa dạng, khí hậu thay đổi liên tục, muốn thám hiểm nơi này cần phải chuẩn bị quần áo cho cả mùa đông và mùa hè. Khi lái xe trên đường, du khách thường xuyên nhìn thấy bầu trời bị mây đen che phủ.

Có vô số những địa điểm tham quan không thể bỏ qua ở đây bao gồm suối nước nóng Grand Prismatic Spring rực rỡ sắc màu, mạch nước phun Old Faithful Geyser hùng vĩ, hồ Yellowstone yên ả, thác Yellowstone ngoạn mục, hẻm núi Yellowstone Grand Canyon.

Nơi này là khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất nước Mỹ, là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật, nổi bật trong số đó là bò rừng Mỹ. Du khách có thể thường xuyên nhìn thấy, nai sừng tấm, linh dương, gấu đen, tuần lộc…

Công viên quốc gia Yellowstone được chia thành 5 khu vực chính, mỗi nơi có những thắng cảnh riêng. Nổi bật trong số này là kỳ quan địa nhiệt suối nước nóng. Có hàng ngàn con suối lớn nhỏ tại đây, hàng trăm mạch nước phun ra từ các cột nước sôi, sương mù bao phủ xung quanh.

Trong đó nổi tiếng nhất là Grand Prismatic Spring, được mệnh danh là "bề mặt đẹp nhất trên Trái đất". Đây là suối nước nóng lớn nhất nước Mỹ và lớn thứ 3 trên thế giới. Nó rộng khoảng 75 - 91 mét và sâu 49 mét, mỗi phút có khoảng 2.000 lít nước ngầm với nhiệt độ khoảng 71 độ C phun ra.

Màu sắc của mặt hồ Grand Prismatic Springs thay đổi theo mùa. Nguyên nhân là do vùng nước này rất giàu khoáng chất, thích hợp cho các vi sinh vật như tảo, vi khuẩn chứa sắc tố diệp lục và caroten sinh sống.

Mùa hè là thời điểm suối nước nóng này đẹp nhất, khi hàm lượng chất diệp lục trong vi sinh vật tương đối thấp, chúng có màu cam, đỏ hoặc vàng. Nhưng vào mùa đông, do thiếu ánh sáng, các vi sinh vật này sẽ tạo ra nhiều chất diệp lục hơn để quang hợp.

Cách 10 km về phía nam từ Grand Prism là khu vực có mạch nước phun đúng giờ nhất. Khu vực mạch nước phun Old Faithful là một trong những danh lam thắng cảnh thú vị nhất ở Công viên Yellowstone.

Khu vực mạch nước phun Old Faithful là địa điểm không thể bỏ qua khi du khách tới nơi này. Trong số các mạch nước phun ở Old Faithful, có thể dự đoán được thời gian phun trào của mạch nước nhỏ Old Faithful Geyser, Great Geyser, Daisy Geyser và Castle Geyser.

Trong đó, mạch nước phun Old Faithful Geyser cứ 93 phút phun trào một lần, mỗi lần kéo dài 1,5 - 5 phút, mỗi lần phun ra khoảng 14.000 - 32.000 lít nước sôi, với chiều cao 30 - 55 mét. Trong hơn 100 năm, dù mùa hè hay mùa đông thì việc phun trào vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó.

