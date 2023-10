Peru tạm dừng đón khách du lịch đến một số đền thờ ở Machu Picchu

Ngày 28/9 vừa qua, Peru đã tạm dừng một phần các chuyến thăm của khách du lịch đến các khu vực của Machu Picchu vì sự xói mòn của một số cấu trúc đá trong thành cổ Inca. Được biết đây là điểm cực thu hút khách du lịch của Peru với 3.800 người ghé thăm mỗi ngày. Machu Picchu cách Cusco 130 km được xây dựng vào thế kỷ 15 ở độ cao 2.500m theo lệnh của người cai trị Inca PachAc.

Do sự xói mòn di tích theo thời gian, bộ Văn hóa cho biết, họ đang tạm dừng các chuyến thăm quan tới đền thờ Condor, đền thờ Mặt trời cũng như công trình đá thiêng liêng của người Inca mang tên Intihuatana. Maritza Rosa Candia, đại diện của Bộ tại thị trấn Cusco cho biết: "Thiệt hại là không thể khắc phục được. Chúng tôi phải bảo vệ di sản của mình".

Hồi đầu năm nay, di tích nổi tiếng này cũng đã từng phải đóng cửa không đón khách thăm quan do làn sóng biểu tình lan rộng khắp cả nước, đồng thời an ninh bị siết chặt tại một loại địa phương. Sau 1 tháng, di tích đã được mở lại và việc quản lý cũng gặp khá nhiều khó khăn do lượng khách thăm quan tăng đột biến, thường xuyên phải xếp hàng dài và quá đông đúc, nhiều người còn không thể vào được vì chờ quá lâu.

Machu Picchu đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1983 và được xem là công trình đô thị tuyệt vời nhất của Đế chế Inca ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, UNESCO cũng nhấn mạnh những thách thức mà khu vực này phải đối mặt, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ hơn. UNESCO cho biết: “Bản thân du lịch là con dao hai lưỡi, mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng gây ra những tác động lớn về văn hóa và sinh thái. Số lượng du khách đến khu bảo tồn lịch sử Machu Picchu ngày càng tăng mạnh phải đi kèm với sự quản lý phù hợp nhằm điều chỉnh việc tiếp cận, đa dạng hóa các ưu đãi và nỗ lực để hiểu đầy đủ và giảm thiểu tác động. Lợi nhuận đáng kể từ du lịch nên được tái đầu tư vào quy hoạch và quản lý.”

